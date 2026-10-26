Хороскоп за понеделник

Овен

Не вземайте кредити, ако не сте уверени, че ще можете да ги вложите в гарантирано печеливша дейност. Освен това връщането им ще ви затрудни. В личния живот - напрежение в семейството ви. Центробежни сили действат много силно сред младите му членове. Постарайте се да ги привлечете към идеите си. Мнозина, които са самотни, ще отблъснат личност, която ги ухажва, и само дни след това ще съжаляват. Не бързайте с предварително мнение.

Телец

Понеделник ще ви поднесе много възможности да направите няколко удара - което не стане от само себе си, ще си го извоювате с решителни действия. Вярвате, че сте прави и това ви превръща в силни и неоспорими властници на положението. Ще имате услугата, от която се нуждаете, ще си осигурите необходимата подкрепа. Нито една от срещите ви няма да завърши с полуобещания или недомлъвки. Ще се стига поне при две от тях до договор.

Близнаци

Делата ви, макар и напрегнато, ще вървят. Дева ви носи късмет, може да разчитате на нея. Ако ви трябва качествен съвет, обърнете се към Овен. Можете да разчитате и на Стрелец. Трите знака ще бъдат до вас през цялата седмица и ще имате възможност да намалите напрежението в деловата си дейност. Получавате предложение за допълнителна работа, на което трябва да отговорите бързо. Не ви съветвам да напускате основното си работно място.

Рак

Ден на неприятни срещи, откази, разминавания, недоразбрани неща, недовършени задачи. Почти нищо от предварителните ви уговорки няма да остане същото. Вятърът на промените обърква плановете ви за деня и се налага спешно да преустроите цялата си работна седмица. Което е невъзможно да се проведе днес, отложете го за разумен срок, не претупвайте нещата. Приказки по ваш адрес стигат и до вас, дори да сте огорчени, не им отдавайте значение.

Лъв

Може да се наложи още днес да проведете важни делови разговори с хора от далече. Ако това не се стане, не се отчайвайте, до края на седмицата ще се проведат. Денят е подходящ за уреждане на имотни дела и наследства. Ще се срещнете с хората, които ви носят проблем, и ще изясните нещата. Всичко, което ще се наложи да отложите от днес за следващата седмица, ще протече по-трудно и неприятно, затова ги планирайте до края на тази седмица.

Дева

Денят е много добър за работа, за търсене на връзки и спонсори, за уреждане на срещи с високопоставени личности. Ще имате полезни запознанства, ще се окаже, че близо до вас е точно човекът, който ще може да ви помогне в решаването на проблемите ви, или просто ще тръгнете в бъдеще заедно. Усещането за щастие започва да ви изпълва и сте прави, защото то е някъде около вас. Ще преодолявате всяка неприятност с изключителна гъвкавост.

Везни

Няма да имате възможност да се разтакавате и да правите почивки. Но денят ще бъде освободен от дребнавости, ще можете да говорите каквото мислите, което пък ще ви даде възможност да не спестявате нищо, за което по-късно да съжалявате. До няколко дни ще изплуват домашни и семейни проблеми и нещо, което сега откриете, а то започва от днес, ще е точно това, върху което ще трябва да съсредоточите усилията си. Старанията ви няма да са напразни.

Скорпион

Съдбата ви поставя в роля на арбитър и колкото и да ви е неприятно, ще трябва да я изпълните. Внимавайте с хората, не бъдете нито груби, нито проявявайте предпочитанията си. Не бива да се изолирате. Не сте особено отстъпчиви, но именно днес ще ви трябва по-голяма твърдост при отстояване на позициите. Днешният понеделник е ден, в който с активност и бърза реакция може да навлезете в чужда територия, която след време да стане ваша.

Стрелец

Неделята ви е дала възможност да огледате доста неща около себе си, провели сте нещо като разузнаване и сега сте решени да направите промените, които ви се струват разумни. Дори и да грешите, ще трябва да го сторите, така се набира опит и се помъдрява. Денят е добър за вас. Наследство, за което само сте чували, идва съвсем естествено при вас и вече може да го ползвате. Много от вас точно днес ще направят запознанствата си с бъдещи роднини.

Козирог

Денят до обяд може да мине доста спокойно за вас. Ще имате предложения за партньорство, но ако се съгласите, ще трябва да се постараете да изтъргувате талантите си по-скъпо, умеете да се пазарите и го направете днес. След обяд ще усетите сътресения. Навлизате в чужда територия и няма да ви го простят. Може да имате срещи със закона, с много яростни конкуренти или с бунтарски настроени млади хора, чиито амбиции ще се сблъскат с вашите.

Водолей

В почивните дни сте получили покани, които още от днес можете да използвате. Освен това ще успеете да свършите много работа, което в никакъв случай не може да стане в офиса ви. Каквото и да направите, не обръщайте гръб на деловите си задачи, не се поддавайте на желанието си да захвърлите всичко. И без това нещата ви на работното място са доста объркани. Това, което може да ви донесе дори кратко пътуване или излизане навън, не е за пренебрегване.

Риби

Точно днес не доказвайте правата си и собствеността си. Дори на работното си място през този понеделник бъдете кротки и тихи. Всичко, за което днес се налага да воювате, ще ви струва прескъпо и накрая ще излезе, че работите за други хора. Неочаквани пречки ще застават на пътя ви, ще се ядосвате за дреболии. Не ви съветвам да започвате нещо ново. След обяд сте по-силни, действате само на своя територия и усещате гърба си защитен.