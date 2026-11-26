Овен

Вашата управляваща планета Марс днес ви тласка към битки за пари и собственост. Денят е подходящ да дадете старт на нещо, което сте планирате през целия минал януари. Направете го днес, защото следващите дни няма да са съвсем благоприятни и ползотворни. Още до края на деня ще научите, че ваше начинание от вчера, планирано набързо, дава неочаквано добри резултати. Тези, които работят с пласмент и търговия, ще имат парични постъпления.

Телец

Днес неочаквано ще ви затрупа много работа, а ще получите предложение и за допълнителни ангажименти. Приемете ги, защото ще ви донесат добри, а и бързи пари. Само че трябва да сте сигурни, че ще организирате работата и времето си много добре, иначе ще закъсате със здравето си. Подразбирате, че на работното ви място са възможни промени, които ще са добре дошли за вас. Възможно е да решавате здравословен проблем на роднини.

Близнаци

Ще ви се наложи да направите юридически консултации относно пари от деловата си дейност. Независимо дали работите в собствен бизнес, или сте на заплата, вероятно ще има неприятно разместване на работното място. Възможно е предложение за издигане в службата. Преди да дадете отговор, посъветвайте се с близките си. На хората, които се занимават с обществена или политическа дейност, се налага да са много внимателни в думи и поведение.

Рак

Вие сте чаровници и това ще ви помогне да уредите добри отношения с колега. Вашият чар ще ви помогне и при среща с недоволни партньори за уреждане с лекота на някакъв спор. За съжаление не навсякъде ще ви е така лесно. Самите вие сте много уморени и здравословното ви състояние не е задоволително. Дамите да не замислят начало на голямо чистене - не е сега моментът. Правете всичко с мярка, включително и натоварването ви нека е в разумни граници.

Лъв

Постарайте се да изглеждате добре и ще се чувствате добре както на работното място, така и извън него. Опитайте да работите в колектив. Не бива да създавате неприятности и ядове на хора, които са направили за вас нещо добро. Ще срещнете приятел от детските си години и ще заседнете с него на приятно място. Това, което ще си кажете, ще ви върне спокойствието и увереността. В дома ви има напрежение заради здравето на близка жена - майка или сестра.

Дева

Не бързайте да наваксвате времето, което смятате, че сте загубили напразно. Всяко бързане може да ви накара после да поправяте грешки. Ще се разочаровате от поведението на човек, когото обичате. Ще проведете дълъг обяснителен разговор, но другият ще остане безразличен. Връзката ви напоследък е била неравностойна. Може би вашата подреденост и постоянство са я поддържали. Не лъжете сами себе си, защото всичко е приключило.

Везни

Напрежението започва да спада. Денят ще е спокоен, изпълнен със задачи за доизпипване и за довършване, но не губете възможностите си за преценка. Разговори с шефове или със сътрудници ще набележат приоритетите за следващите дни. Много от Везните ще се разтоварят от голяма грижа. Хората без постоянна работа ще получат предложение за добре платена работа по професията си. Везни с личен празник ще получат вълнуващ подарък.

Скорпион

Четвъртък ви предлага най-лесния и кратък път към хората, които ще ви бъдат полезни. Всички възнаграждения, които сте имали да вземате в минали дни, ще получите направо в сметките си. Парите днес ще идват при вас и по пътя на договори и сделки, които ще се осъществят в близкото бъдеще. Всичко, което днес направите, ще ви коства по-малко усилия и ще ви струва по-евтино, отколкото в другите дни. Всичко, което днес получите, ще е качествено.

Стрелец

Днес влагате много по-малко усилия за далеч по-сложни за изпълнение задачи и преодоляване на по-големи трудности, отколкото в миналите дни. Късметът е с вас. Довършете всичко започнато. Срещите, които днес вие или друг ще отложи, ще се проведат много по-спокойно в началото на следващата седмица, затова не съжалявайте. Ако мислите предимно какво печелите или колко губите от връзката си с различните хора, много скоро ще се окажете изолирани.

Козирог

Днес вероятно ще се наложи да се замислите върху разликата между това, което искате, и това, което е нужно да направите. Много ви се иска да получите и двете. Опитайте. Стар приятел ще ви запознае с много влиятелна личност. Тя ще ви бъде полезна в бъдеще, запазете това познанство и по възможност го разширете. Непознати или малко познати хора ще ви помогнат да уредите въпрос, който ви интересува - вероятно става дума за наследствен имот.

Водолей

Днес ще получите покана от близък приятел за пътуване в чужбина с някаква информационна цел - може би да проучите пазари или бизнес варианти за вашата дейност. Поканата ви изненадва, но идва навреме, защото обмисляте разширяване на дейността си. Не отхвърляйте тази възможност, приемете я като подарък на съдбата, която ви отваря врати в непознати поприща. Днес в програмата си включете това, което според вас е най-важното за тази седмица.

Риби

Четвъртък почти винаги е бил добър ден за вас, Риби. Така ще е и днес. Най-неочаквано ще ви се предложат неща, които ще стабилизират живота ви - мнозина ще получат покана за дълго и тайно мечтана работа, други ще поемат допълнителни ангажименти, които ще им донесат добри пари, трети ще видят до себе си най-после човека, когото желаят. В деловата ви дейност нещата са се подредили така, както сте ги искали, и дори и да сте на път, успехът ще ви следва.