Овен

Още в първия делови ден на седмицата не позволявайте раздразнителността и личното ви неудовлетворение да се отразят върху поведението ви на работното място и в личния ви живот. Постарайте се да намалите критичното отношение към вас самите, тъй като то ще ви пречи да сте максимално ефективни при изпълнението на текущите ви ангажименти. Мнозина от знака ще трябва да се справят с някои внезапни тревоги в професионалната сфера.

Телец

Понеделник ще ви позволи постепенно да се върнете на позициите, които сте загубили в края на миналата седмица. Почти всички ще подобрят взаимоотношенията си с шефовете, за да си изяснят своите главни цели в най-близко време. На някои ще се наложи да правят компромиси в професионалната сфера, които не са им особено много по вкуса. За родените в началото на знака е възможен спад на самочувствието им, което да се отрази на работата им.

Близнаци

През днешния понеделник по-голяма част от вас трябва да се предпазват от разточително отношение в материалната сфера, въпреки че ще имат завиден успех, ако предприемат финансови инициативи. С приветливост и такт ще съумеете да овладеете чувствителността си, когато забележите несправедливо отношение от прякото си обкръжение в професионален или личен план. Относителното спокойствие на работното място не трябва да ви заблуждава .

Рак

През първия делничен ден се опитайте да развивате творческите си заложби, ако искате те да ви носят удовлетворение и в бъдеще. Не пропускайте възможности за материално осигуряване, тъй като това ще ви даде възможност да си позволите желани покупки. Не отлагайте разговор с приятел, особено ако имате необходимостта да споделите и радост, и трудност. Част от този зодиакален знак ще са затрупани с ангажименти, които няма да търпят отлагане.

Лъв

В днешния понеделник се предпазвайте от ненужно създаване на задължения в професионалната сфера. Опитайте се също така да намалите значително и очакванията си на работното място, особено ако заемате ръководни постове. Съхранете знанията за себе си, особено в професионалната сфера, където рискувате несъзнателно да сте в голяма полза на своите конкуренти. Възможно е да станете жертва на предателство дори от близък приятел.

Дева

Днес по-голямата част от знака трябва с повишено внимание да боравят с пари. Денят е особено подходящ за активна работа. Енергичните ви действия могат да доведат до развитие, с което да изненадате както прякото си обкръжение в службата, така и вас самите. Мнозина ще страдат от неравномерен ритъм при осъществяването на предприетите от вас инициативи. Затрудненията ви най-вероятно ще се дължат на обстоятелства, върху които нямате контрол.

Везни

В първия ден на седмицата избягвайте материалните цели, особено ако работите в сътрудничество с близък приятел. Опитвайте се да сте коректни във всичко и няма да имате затруднения. Възможно е на моменти да се чувствате самотни, в този случай е добре да потърсите компанията на човек, който винаги ви въздейства по положителен начин. В любовните си взаимоотношения не е добре да сте раздразнителни от някои вредни навици на половинката.

Скорпион

Нетърпението ви от материален характер може да причини загуби и затруднения, с които няма да можете да се справите в продължение на дълго време. Не пренебрегвайте крайните срокове, поставени ви от началници или високопоставени особи, защото рискувате да попаднете в немилост. В любовта бъдете толерантни и се отнасяйте с по-голямо разбиране към интимната си половинка. Необвързаните да не си създават излишни илюзии в личен план.

Стрелец

Стремежът ви към постигането на продуктивно и конкретно реализиране в първия ден на новата седмица ще ви отвори нови врати в деловата сфера. Възможно е, разбира се, да възникнат някои непредвидени трудности, но навременните ви действия ще ви освободят от излишните главоболия. Обръщайте внимание на детайлите, когато става въпрос за работата ви. Следете отблизо развитието на делата от професионален характер.

Козирог

През днешния понеделник се опитайте да бъдете лоялни партньори в професионалната сфера. Не закъснявайте за срещи, независимо дали са от личен или професионален характер. Стремете се да се освобождавате от проблемите, които могат да спъват развитието ви и в бъдеще. Полагайте повече грижи за външния вид и физическата си форма. Мнозина ще трябва да подхождат с повече разбиране към заобикалящите ги на работното място.

Водолей

Още с първия ден на седмицата поставете ударението върху тези сфери, в които смятате, че спъват развитието ви в желаната от вас посока. Парите при вас ще идват преди всичко от усиления ви труд. Имайте предвид, че успехът ви днес ще бъде относителен, тъй като всичко ще зависи от готовността ви за компромиси. Амбициозните стремежи могат да ви отведат далеч в осъществяването на деловите планове. Тактичността ще ви предпазва от конфликти.

Риби

Днес обмислете внимателно възможностите си, за да се чувствате материално обезпечени не само за деня, но и до края на седмицата. Стремете се към висока продуктивност на работното си място, но се предпазвайте от конкретни инвестиции. Чувството ви за справедливост ще ви помогне в отношенията с представителите от вашето семейство. Не се колебайте да направите необходимите разходи, ако те са в интерес на работата ви.