Овен

Стремете се да концентрирате усилията си в посока, от която можете да извлечете максимални финансови ползи. Мнозина вероятно ще се сблъскат с непосилни за решаване трудности, които изцяло ще погълнат вниманието им. Напълно възможно е да ви се наложи дълго да разрешавате дилемите, особено ако до момента не сте изпадали в друга подобна ситуация. Стагнация се очаква около вас и в материален аспект, където разходите ви драстично ще се покачат.

Телец

Днес на мнозина ще се наложи да овладеят развитието на поетите инициативи в професионалната сфера. Ще успеете да наложите контрол, но не е изключено някои ваши очаквания, свързани с текущото ви материално състояние, да се провалят. Мнозина от вас ще са дотолкова погълнати от собствените си въпроси, които трябва да решават на работното си място, че едва ли ще обърнат някакво внимание на най-близките си или по-точно казано - на интимната си половинка.

Близнаци

Във втория ден на седмицата разчитайте на умението си да работите лесно с хора поради психологическите си умения. Заобикаляйте се с лоялни приятели и партньори. Не се изолирайте, но и не гласувайте лесно доверие, за да не пострадате. Вечерта е необходимо да се погрижите за себе си по възможно най-добрия за това начин. Не се опитвайте да пренебрегвате здравословния начин на живот. Съобразявайте се и с потребностите на интимната си половинка.

Рак

Днес представителите на знака ще имат достатъчно амбиция и желание да се реализират. Възможно е да сте затрупани с отговорности, които по никакъв начин не търпят отлагане във времето. Опитайте се да работите при отлична организация, защото тя ще ви даде спокойствието, че няма да изпуснете нещо важно в процеса на работата. Мнозина от вас ще имат усещането, че дават много повече от себе си, отколкото получават в професионален и личен план.

Лъв

Днес се опитайте да гледате положително на спорна ситуация на работното ви място, която не се развива според вашите планове. С твърдост и смелост отстоявайте финансовите си интереси, тъй като евентуалните загуби там могат да бъдат фатални за вас. Опитайте се правилно да преценявате хората, които ви заобикалят, защото само така ще знаете колко от тях са искрени с вас и колко от тях търсят единствено и само лична изгода от контактите си с вас.

Дева

Не допускайте липса на концентрация в професионалните дела, ако искате да постигнете отлични резултати в материално отношение и да оправдаете гласуваното ви доверие. Опитайте се да използвате позицията, която заемате в професионалната сфера, но без да злоупотребявате с властта или положението, което имате. Развивайте и поставяйте под строг контрол емоциите си, защото именно те могат да ви направят лоша услуга в деловата област.

Везни

Във вторник няма да ви е трудно да се стремите към балансиране на връзките и отношенията със заобикалящия ви свят. След обяд или вечерта не пилейте наличните си финансови средства за неща, които не са ви чак толкова необходими. Опитайте се да сте в помощ на близките и партньора в любовта. Стремете се да внасяте разнообразие в заниманията си, защото само така ще можете да увеличите източниците си на приятни емоции.

Скорпион

Днес мнозина от представителите на този знак ще бъдат насочени към чисто естетическите страни от ежедневието си. Възможно е част от вас да печелят добре именно от тази страна на нещата. Не се опитвайте да изключвате обаче и обичайните си отговорности, защото рискувате те да останат на заден план. В любовта не започвайте промени на този етап от време. Сами разширявайте своите професионални хоризонти, ако искате да постигнете повече.

Стрелец

Мнозина от родените под този зодиакален знак ще проявяват изключителна импулсивност в поведението си към заобикалящите ги в професионален и личен план. Напълно възможно е да се превърнете в жертва на по-силните от вас, особено ако нямате защитна реакция да се пазите от хора, които демонстрират едно, говорят друго и правят нещо съвсем различно, но не и във ваша полза. Работете върху положителното развитие на интимната си връзка.

Козирог

Опитайте се да избягвате разпиляването, защото то може да ви причини нестабилност в материално отношение. Възможно е контакт или приятелска връзка от миналото да ви донесе значителни придобивки в професионално отношение. Дори и да се сблъскате с някои ограничения в службата, то не драматизирайте излишно ситуацията, а се възползвайте максимално от нея. Може би по-добре ще е да настроите целите си към по-практична насоченост.

Водолей

Истински доволни можете да се почувствате днес, защото ще видите, че усилията ви имат и материален еквивалент. Здравето ви ще е стабилно, но правилното разпределение на силите ви и достатъчните часове за отдих ще ви дадат нужната енергия. Вечерта е подходяща за анализиране на текущото ви състояние от професионален и материален план. Може би на мнозина от вас ще им се иска да направят някои разходи с цел подобряване стила на живот.

Риби

Най-добрата стратегия е да си изработите свой начин на действие и неотклонно да се придържате към него. Характерно за повечето представители на знака са оптимизмът и положителната нагласа да се основават на реалността. Дори и когато мислите по-мащабно, интуитивно усещате какво можете или какво не можете да постигнете. Мнозина от родените под този зодиакален знак ще се радват на спокойна връзка, лишена от излишни емоции.