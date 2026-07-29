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Пътуваме до Микронезия и Афганистан срещу билет за кино

От 1 август "Кино за пътешественици" повежда зрителите за 13-и път

29 Юли 2026
"Последният турист"
"Последният турист"

13-ото издание на "Кино за пътешественици" започва на 1 август и ще продължи 13 дни. До екзотични дестинации като Япония, Микронезия и Афганистан ще могат да се доближат зрителите на цената на един билет.

Началото поставя премиерата на японския филм "Пътят към мен" в Дома на киното от 19:00 часа. Главната героиня Мей има необичайна мечта – да живее в кемпер и да обикаля Япония на колела. Преди прожекцията Силвия Цветкова ще сподели за своето пътуване из Страната на изгряващото слънце.

Фестивалът ще предложи над 20 филма, а прожекции ще има всяка вечер и в Културен център G8, Евро синема и Дома на киното. По традиция част от тях ще бъдат съпроводени от презентации за интересни дестинации от първо лице. 

На 4 август в Дома на киното Веселина Димова ще поведе зрителите из красотите на Амалфийското крайбрежие. След това прeмиерно ще бъде показан филмът "Сладък живот по Амалфийското крайбрежие". Регионът олицетворява "la dolce vita" и привлича милиони туристи ежегодно. Но все още има тайни кътчета, които остават далеч от масовия туризъм и могат да бъдат видяни през очите на местните.

На 6 август в G8 Емилия Милушева ще разкаже на зрителите за малкоизвестните Маркизки острови в Тихия океан, а след това ще бъде прожектиран "Някъде в Микронезия". Микронезия е разположена на 607 острова с обща площ 702 квадратни километра. Екранни гидове сред тези малко познати кътчета на Земята ще бъдат племенният вожд Пасан, авантюристът Брус и самотникът Огюстин, който живее в най-слабонаселения град на Микронезия.

Десислава Филипова ще ни разведе из любимите си кътчета на Лисабон на 7 август в Дома на киното, а след презентацията ще има прожекция на филма "Покажи ми Лисабон". Местните ще ни разкажат за родния си град, за брега на океана, за рибарите по река Тежу, за улицата в квартала, за простора на покрива, за опушената кръчма, за поезията в душата на фадища, за меланхолията в гласа й, за копнежа и сладката тъга саудаде.

На 8 август в G8 Пламена Милкова – Георгиева ще разкаже за своето пътуване из Афганистан преди прожекцията на "Когато наровете плачат". Във филма 9-годишният Хюад помага на семейството след смъртта на баща си, като бута количка с различни стоки по улиците на Кабул. Майката е принудена да се омъжи за брата на бащата. Хюад си мечтае да стана известен актьор, за да избяга от мизерията в Кабул и да се погрижи за майка си. Един ден хлапето среща австралийски журналист, пристигнал да отрази живота на децата в размирния район и Хюад вижда как мечтата му може да се сбъдне.

В рамките на "Кино за пътешественици" е и премиерата на канадската суперпродукция "Последният турист". Пътеводител около света за туриста и за авантюриста, за анархиста и за идеалиста, за това как да пътешестваме към нови места, водени от порива да се свържем със света, а не за да си направим поредното селфи. Екзотична приказка от реалността за това как инклузивните почивки и ексклузивните пътешествия са напът да се превърнат в инвазивни нашествия. "Последният турист" ще има единствена прожекция на 12 август от 19:00 часа в Дома на киното.
 

Последният турист (трейлър)
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"Сладък живот на Амалфийското крайбрежие"
"Сладък живот на Амалфийското крайбрежие"
"Пътят към мен"
"Пътят към мен"
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Кино за пътешественици

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