Прочутият квартет "Кремона" открива фестивала "Алегра"

Един от най-престижните и разпознаваеми камерни състави в Европа – италианският квартет "Кремона" (Quartetto di Cremona), ще изнесе първия си концерт в България. Събитието ще се състои на 10 юли в тържествената зала на Военния клуб в София и с него ще бъде открито лятното издание на Международния музикален фестивал Allegra.

За своя български дебют музикантите са подготвили специална селекция с камерна музика от Джакомо Пучини, Джузепе Верди и Франц Шуберт. Програмата е замислена като изящен мост между италианската емоционалност и австро-германската класическа традиция.

Квартетът пристига у нас с над 20-годишна история на международната сцена, изпълнена с признания от критиката и публиката. Музикантите са редовни гости на някои от най-значимите концертни подиуми в света, сред които Елбфилхармони в Хамбург, Концертгебау в Амстердам, Уигмор Хол в Лондон и "Карнеги Хол" в Ню Йорк.

През 2019 година съставът бе удостоен с престижната награда "Франко Буитони" за изключителен принос и постоянно развитие на камерната музика по света. В дискографията му се отличава и един рядко срещан подвиг в класическата музика – пълният запис на всички струнни квартети на Лудвиг ван Бетовен, проект, който се реализира само от най-елитните състави в света поради огромната си техническа и художествена сложност.

Квартет "Кремона" е известен и с уникалните инструменти, на които свири. Музикантите са официални посланици на международния проект "Приятели на Страдивари", което им осигурява изключителното право да свирят на безценни исторически инструменти, изработени от легендарните майстори на лютиерската школа в Кремона.

Тазгодишното лятно издание на фестивала "Алегра", създаден през 2014 г. с идеята да среща българската публика със световни образци в класиката, ще се проведе от 10 до 17 юли в Централния военен клуб в София. Повече информация за солистите и програмата има на https://allegrafestival.com/bg/concerts/2026-summer/.