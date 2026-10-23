Музей премахна египетски мумии, защото нямал съгласието им

Музей в Шотландия беше обвинен в прекомерна политическа коректност, след като премахна египетски мумии от експозицията си с аргумента, че починалите не са дали съгласие останките им да бъдат изложени публично. Посетителите на художествената галерия и музей "Келвингроув" в Глазгоу вече могат да видят табели, на които пише, че човешките останки са премахнати от експозицията "в знак на уважение", съобщава британският вестник The Telegraph.

Сред свалените експонати са мумифицирана мъжка глава, стъпало и дясна ръка, открити в Долината на царете в Луксор, Египет, както и останките на жрец на име Нект.

От организацията Glasgow Life, която управлява културните институции в шотландския град, обясняват, че решението е в съответствие със съвременните музейни практики. "Преразгледаният през юни 2026 г. Етичен кодекс на Международния съвет на музеите гласи, че музеите трябва да зачитат присъщото достойнство на човешките останки и да проявяват уважение към тяхното значение", заяви говорител на организацията.

По думите му проектът на политиката на Glasgow Life Museums за човешките останки предвижда те да бъдат излагани само когато има документирано и информирано съгласие от починалия или, при подходящи обстоятелства, от неговите наследници. "При липсата на такова съгласие смятаме, че премахването на древноегипетските човешки останки от експозицията е по-уважително отношение към починалите", допълни говорителят.

Решението предизвика вълна от критики. В социалните мрежи някои поставиха под въпрос как премахването на експонатите показва по-голямо уважение към починалите. Посетителят Джони Макфарлейн разказа, че завел дъщеря си в музея, защото тя проявявала интерес към Древен Египет и искала да види мумията. "Дъщеря ми има книга за древните египтяни и темата много я вълнуваше, затова я заведохме в музея "Келвингроув", за да види мумията. Само че тя вече не е там. Всички "човешки останки" са премахнати, а на мястото на експонатите, които са били изложени от години, има табела", написа той в X.

Крис Макгавърн, председател на организацията Campaign for Real Education и бивш съветник в политическия екип на британския премиер, определи решението като "безсмислица в духа на уок културата, целяща демонстрация на морално превъзходство". "Това е триумф на образователната глупост и невежеството. Не е възможно да поискаш разрешение от хора, починали преди хиляди години", заяви той. Макгавърн призова музеите в Шотландия да последват примера на големите музеи в Египет и да показват мумии и човешки останки по уважителен начин.

Културният говорител на Шотландската консервативна партия Мърдо Фрейзър също разкритикува решението. Според него то е признак за прекомерно налагане на политическата коректност. "Дори египетските мумии вече са отменени от общество, толкова обсебено от съвременните възприятия, че е загубило всякакво чувство за перспектива", заяви той. Фрейзър допълни, че хората посещават музеите, за да научат повече за древните цивилизации, а не за да виждат как историята се скрива, защото не отговаря на днешните идеологически разбирания.

От Glasgow Life уточняват, че планират да премахнат и други човешки останки, които смятат за проблематични, както от музея "Келвингроув", така и от музея на религиозното изкуство и живот "Сейнт Мънго" в Глазгоу.