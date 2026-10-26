Украински дронове атакуваха масирано Воронеж

Тази нощ Воронеж бе подложен на най-мощната атака от началото на войната. "Свалени са 113 украински дрона, като над 70 от тях - над самия Воронеж. Двама души са загинали, а 17 са ранени", написа в Телеграм губернаторът на Воронежка област Александър Гусев. Петима от пострадалите са пътували във влак, движещ се от Анапа към Москва, върху който са паднали отломки от свален дрон.

В резултат на атаката пожар избухна в няколко промишлени предприятия, офис сграда, многоетажен блок, стадион и гаражи.

Voronezh, russia, got hammered by a massive drone attack today. pic.twitter.com/K55gFHV0Ef — Saint Javelin (@saintjavelin) 26 октомври 2026 г.

Според украинския мониторингов канал Supernova+ една от целите на удара е било най-голямото авиостроително предприятия ВАСО, което е от странегическо значение за авиоотрасъла на Русия. Атакуван е и Северния мост, който е една от трите основни транспортни магистрали, свързващи двете основни части на града.

Пожар възниква и в "Воронежсинтезкаучук", което произвежда стоки с двойно предназначение. Предприятието произвежда над 385 хиляди тона продукция годишно, която се използва и за гуми за военната авиация и тежката военна техника. Синтетичният каучук се използва и в ракетостроенето. Според Генщаба на ВСУ заводът участва в производството на твърдо ракетно гориво, което се използва в това число за балистични ракети за комплексите "Искандер".

Това е третият удар по руски предприятия, свързани с произведството на каучук, за три дни. Преди това бяха атакувани "Толиатикаучук" и "Омски каучук".