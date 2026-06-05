"Тито: Палачът на XX век" разкрива репресиите над македонските българи

Десетилетия след смъртта на югославския диктатор Йосип Броз Тито светът продължава да живее с погрешното схващане, че комунизмът в Югославия е имал човешко лице. Новият документален филм на агенция БГНЕС "Тито: Палачът на ХХ век" разбива този мит.

Продукцията е заснета в различни държави от бивша Югославия. Чрез интервюта с историци, публицисти, изследователи и преки свидетели от Словения, Северна Македония, Хърватия и Сърбия филмът разкрива историята на масови убийства, политически преследвания, лагери и дейността на югославските тайни служби.

"Тито: Палачът на XX век" разказва как режимът на Тито насилствено налага изкуственото македонско национално самосъзнание. Югославската държавна сигурност (УДБА) играе водеща роля в репресиите срещу македонските българи. Видните общественици Владимир Перев и Люпчо Куртелов подробно описват как УДБА унищожава българския елит в Македония. Пред камерата застават близки на хора, лежали в затворнически лагери само заради националното си самосъзнание. Филмът отвежда зрителя до останките от лагера в Отешево. Днес историята на това място е малко позната, но именно тук, на брега на Преспанското езеро, стотици губят живота си, докато строят вилите на комунистическите лидери.

До разпада на Югославия в Македония всяка критика към личността на Тито е напълно забранена. Онези, които водят съдебните процеси срещу българските лидери, са възнаградени с висши държавни постове. Архивите на УДБА остават затворени, а истината за това каква е била Македония преди 1944 г. е скрита от очите на света.

Особено внимание във филма е отделено и на масовите гробове в Словения, в които са открити останките на десетки хиляди хора, избити от режима на югославския диктатор Тито. Филмът показва уникални архивни кадри, запечатали момента, в който някои от гробовете са разкрити. Кадрите по всяка вероятност ще преобърнат представите на много зрители за Тито и Югославия. "Тито: Палачът на ХХ век" е опит да се чуят гласовете на забравените жертви и да бъдат поставени въпросите за паметта, истината и отговорността. Филмът показва как десетилетия след разпадането на Югославия много архиви остават затворени, а обществата на Балканите продължават да спорят за наследството на режима.

Филмът е до голяма степен уникален не само за България, но и в световен мащаб, тъй като чрез свидетелства на различни езици разказва истината за Югославия, споделят авторите му. Продукцията отправя сериозно предизвикателство към пропагандата за "великия лидер Тито" и чрез факти показва как един кръвожаден диктатор избива стотици хиляди души и в продължение на почти четири десетилетия тероризира народите в Югославия.

Целият филм е достъпен за свободно гледане в линка.