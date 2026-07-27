Оркестърът на Салерно носи историята на италианската опера у нас

Филхармоничният оркестър "Джузепе Верди" от Салерно ще изнесе шест концерта у нас под диригентството на маестро Гуидо Манкузи. Италианският ансамбъл ще гостува на 7 август в Летния театър в Стара Загора, на 8-и - на крепостта Царевец във Велико Търново, на 9 август в Летния театър във Варна, на 10-и - в Летния театър в Бургас, на 11-и в Античния театър в Пловдив, а турнето ще завърши на 12 август в столичната зала "България".

В програмата са включени емблематични произведения на Джузепе Верди - увертюри и откъси от "Травиата", "Риголето", "Аида" и "Набуко". Турнето обаче носи със себе си много повече от оперна класика. То разказва историята на театър "Джузепе Верди" в Салерно - една от най-значимите културни институции на Южна Италия. Построен през 1872 г. по образеца на прочутия театър "Сан Карло" в Неапол, той се превръща в символ на културните амбиции на региона Кампания. След опустошителното земетресение в Ирпиния през 1980 г. театърът затваря врати за 14 години, а жителите на Салерно тогава символично казват, че градът е загубил гласа си.

Възраждането идва през 1994 г., когато след мащабна реставрация театърът е официално открит отново с концерт на престижния ансамбъл "I Solisti Veneti". Само три години по-късно, на 22 януари 1997 г., започва нова глава в историята на театъра с постановката на "Фалстаф" от Верди, режисирана от Янош Ач и с легендарния баритон Роландо Панерай в главната роля. Именно тогава официално е създаден и постоянният Филхармоничен оркестър "Джузепе Верди", който постепенно се превръща в един от важните културни символи на Южна Италия.

През 2007 г. назначаването на маестро Даниел Орен за артистичен директор дава силен международен тласък на институцията. Оркестърът започва да гастролира по света и да участва в престижни фестивали и концертни прояви. На сцената в Салерно са гостували оперни звезди като Пласидо Доминго, Анна Нетребко, Хуан Диего Флорес, Катя Ричарели, Диана Дамрау, Виторио Григоло и Соня Йончева, както и световноизвестното италианско сопрано Мария Агреста, ученичка на Райна Кабаиванска, чийто пътища са тясно свързани с театъра в Салерно.

Особено силна е връзката между театъра в Салерно и българската вокална школа. Сред най-ярките имена е Гена Димитрова, чиито концерти в периода 1998-1999 г., включително гала спектакълът с Никола Мартинучи на 1 февруари 1999 г., остават част от историята на театъра. Нейните интерпретации на Абигайл, Турандот и Лейди Макбет се помнят и днес от италианската публика.

Българските оперни певци Орлин Анастасов и Светла Василева също са част от артистичната история на Салерно, а по-младото поколение е представено от Александрина Михайлова и Габриела Георгиева. Маестро Гуидо Манкузи определя представянето на Верди в България като естествено продължение на дългогодишния културен диалог между двете страни. "Вашата публика разбира тази музика не само интелектуално, а емоционално. Отвъд нотите стои човечността. Верди говори за любов, свобода, достойнство и саможертва. Това не са стари сюжети, това сме ние", казва диригентът.

Гост-солистите, чиито гласове ще съживят Вердиевите шедьоври, са Таня Лазарова (сопран) и Марко Ди Сапия (баритон). Билети за концертите се продават в Eventim.





