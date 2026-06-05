Актьор от "Топ Гън: Маверик" е убит с нож в дома му

Американският актьор Джеймс Хенди е намерен мъртъв на 81-годишна възраст, след като е бил намушкан с нож в дома си в Лос Анджелис, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на местните правоохранителни органи. Полицията е задържала 44-годишния Майкъл Гледхил, син на приятелката на актьора, който живеел в същия дом заедно с майка си. Срещу него е повдигнато обвинение за убийство.

Джеймс Хенди има дългогодишна кариера в киното и телевизията. Сред по-известните филми с негово участие са "Джуманджи" от 1995 г., където играе унищожител на вредители, и "Топ Гън: Маверик" от 2022 г., където е и барман редом с изгората на Том Круз Дженифър Конъли. Макар в дългата си кариера рядко да е получавал главни роли, Хенди е играл в десетки филми и сериали, сред които "От местопрестъплението: Ню Йорк", "Закон и ред", "Наричана още", "Западното крило", "Досиетата Х" и др. На големия екран се появява още в "К-9", "Неуязвимият", "Логан" и др.

По данни на полицията служители са били изпратени на адреса в сряда сутринта след сигнал на телефон 911. При пристигането си те открили Хенди в двора на къщата в безсъзнание с прободна рана в гърдите. Актьорът е бил откаран в болница, където по-късно е починал. Заподозреният е бил арестуван на място, а гаранцията му е определена на 2 милиона долара. Към момента не е ясно дали той има адвокат.

Разследването на случая продължава.