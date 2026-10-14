30 г. след убийството на Тупак най-сетне има осъден

Бившият главатар на банда Дуейн Дейвис получи доживотна присъда за организирането на убийството на рап певеца Тупак Шакур, предадоха световните агенции. Според присъдата осъденият може да бъде освободен предсрочно... след 40 години. Той надали ще дочака свободата, тъй като сега е на 63 години.

През септември съдебните заседатели признаха Дейвис за виновен по обвинение за убийство с огнестрелно оръжие за смъртта на звездата, застрелян при стрелба от преминаващ автомобил в Лас Вегас на 7 септември 1996 г. Прокурорите се аргументираха, че макар Дейвис да не е произвел самия изстрел, той е бил главатарят на групата, извършила убийството. В мемоарите си той признава, че е осигурил пистолета, използван за престъплението.

Осъждането му е първият реален пробив по този емблематичен случай, който вълнува хип-хоп общността в продължение на близо три десетилетия, отбелязва Би Би Си. Дейвис планира да обжалва присъдата.

По време на изслушването за определяне на присъдата, прокурорът Марк ДиДжакомо каза, че Дейвис е прекарал години в "публично перчене" и хвалене с ролята си в смъртта на Шакур - събитие, което по думите му "е оказало широко отражение върху целия свят".

Сестрата на Шакур - Секива, поиска от съдията да наложи максималното наказание на Дейвис, обръщайки се към него с думите, че той ще лежи в затвора и ще "размишлява върху това, което е причинил на света, а не само на мен". Братът на рап певеца - Морис Шакур, също направи обръщение към съда, като поиска от съдията "възможно най-строгата присъда".

Преди да прочете присъдата, съдия Киърни каза: "Нямаш право да отнемаш човек от семейството му...Нямаш право да отнемеш живота му, цялото му бъдеще и просто да си тръгнеш безнаказано. Особено когато този човек е Тупак Шакур. Светът никога няма да забрави за него и смъртта му."

Ключовите доказателства по делото бяха собствените думи на Дейвис, в които той многократно и публично признаваше, че е бил в белия кадилак, от който са произведени фаталните изстрели. Той е единственият обвиняем за смъртта на Шакур, който загина на 25-годишна възраст в пика на своята популярност.

В нощта на 7 септември 1996 г. Тупак пътува в черно БМВ, шофирано от музикалния магнат Марион "Шуг" Найт, когато бял кадилак спира до тях на червен светофар и отекват изстрели. Рапърът е улучен няколко пъти и умира шест дни по-късно, докато Найт оцелява, припомня АП.

Убийството остава неразкрито в продължение на години, докато Дейвис, бивш главатар на бандата "Саут Сайд Комптън Крипс" не дава поредица от интервюта и не разкрива ролята си в стрелбата в своите откровени мемоари от 2019 г. В тях той обяснява как Шакур и хората от обкръжението му са пребили племенника на Дейвис часове преди стрелбата в Лас Вегас. Той казва, че е потърсил отмъщение, както и че е седял на предната седалка до шофьора на кадилака и е подал пистолета на задната седалка, откъдето е открит огънят. Дейвис е разговарял с детективи години преди това, но е избягвал съдебно преследване поради споразумение, което е имал с правоприлагащите органи.

По време на продължилия седмици съдебен процес прокурорите разчитаха на самопризпризнанията на Дейвис, които той е направил пред правоприлагащите органи и авторите на документални филми. Те твърдяха, че мъжът е организирал стрелбата и е осигурил пистолета, използван за смъртта на Шакур. Адвокатът на Дейвис изтъкна липсата на физически доказателства, които да свързват клиента му с престъплението отпреди 30 години, и представи клиента си като лъжец, който просто се е опитвал да изкара пари.

В продължение на три десетилетия убийството на Тупак остана едно от най-известните "студени досиета" в историята на Америка, раждайки безброй конспиративни теории – до историческото осъждане на Дейвис, отбелязва Би Би Си.

Прокурорите аргументираха обвинението с това, че макар Дуейн Дейвис да не е стрелял лично, той е наредил стрелбата и е осигурил оръжието, което племенникът му Орландо Андерсън е използвал, за да открие огън. Физическият извършител Андерсън загина при друга стрелба през 1998 г., като до последно отричаше да има каквато и да е връзка с убийството на Шакур.