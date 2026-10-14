Медия без
политическа реклама
СИГНАЛ
РЕКЛАМА
Анонимен
ВХОД
Видео
(О)ПОЗИЦИЯ
Видео на деня
Досие
Наблюдател
България
Войната
Икономика
Чужбина
Култура
Спорт
Футбол БГ
Футбол свят
Тенис
Моторни спортове
Бойни спортове
Други спортове
ТВ Спорт
МОНДИАЛ 2026
Милано Кортина 2026
Просвета
После
ЛЮБОПИТНО
ЗДРАВЕ
АВТОМОБИЛИ
КИНОПРЕМИЕРА
КОНСУЛТ
МЕДИИ
СПРАВОЧНИК
ПОЛЕЗНО
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
ИМОТИ
Българските политици губят ума и дума пред Митрофанова
Водещи новини
Българските политици губят ума и дума пред Митрофанова
13 Окт. 2026
Везенков вкара 14 т. за изравнен рекорд в Евролигата
Днес, 00:52
Киев пак не получи предупреждение за руска ракетна атака
Днес, 00:51
Кабаков изгони Олисе при изпусната победа на "Байерн"
Днес, 00:34
Uniper и Biotrend Enerji искат да изнасят турски биометан за ЕС
Днес, 00:18
Български съд арестува руснак по искане на Москва
13 Окт. 2026
Белият дом уволни посланичката на САЩ в Атина
13 Окт. 2026
Обновена
Русия ще построи най-големия изолатор край Москва
13 Окт. 2026
Наблюдател
Бетонофрения: Добре дошли в ж.к. "Поляните", Синеморец
12 Окт. 2026
Как да (не) станем продавач с висше
12 Окт. 2026
Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
10 Окт. 2026
Данък "свръхпечалба"? Дяволът е в детайлите
08 Окт. 2026
Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
06 Окт. 2026
Ще изсветли ли данъчният морков частните уроци в хола?
04 Окт. 2026
Тема на деня:
Атаки в Черно море
Дронове удариха кораби край Бяла и Крапец
13 Окт. 2026
Обновена
Акцията на Радев с привикването на Митрофанова претърпя пълен провал
13 Окт. 2026
С вял имейл Йотова призова за деескалация след новата атака с дронове
13 Окт. 2026
Обновена
Военни кацнаха на ABLE и не откриха отломки от дрон
09 Окт. 2026
Обновена
България
Повечето дарения за Гюров идват от трима поддръжници
13 Окт. 2026
Български съд арестува руснак по искане на Москва
13 Окт. 2026
Изборът на и.ф. главен прокурор ще е без конкуренция
13 Окт. 2026
България, Румъния и Турция готвят обща позиция за рисковете в Черно море
13 Окт. 2026
За военния министър ударите с дронове не са достойни за чл.4 на НАТО
13 Окт. 2026
"Шкода" завърши и последните 5 влака за България
13 Окт. 2026
Професорката от здравната схема в Пловдив подаде оставка
13 Окт. 2026
Кабинетът укрива палеж на 11 антени на Starlink в секретен обект край София
13 Окт. 2026
Обновена
Войната
Киев пак не получи предупреждение за руска ракетна атака
Днес, 00:51
Зеленски не се трогна от Тръмп и не обеща край на ударите по рафинерии
11 Окт. 2026
Дронове изключиха нов център за данни на “Яндекс”
11 Окт. 2026
Руски авиобомби убиха 20 мирни украинци
10 Окт. 2026
Чужбина
Пожар във високоскоростен влак в Испания наложи спешна евакуация
13 Окт. 2026
Белият дом уволни посланичката на САЩ в Атина
13 Окт. 2026
Обновена
Русия ще построи най-големия изолатор край Москва
13 Окт. 2026
Скопие обяви Ива Михайлова за международно издирване
13 Окт. 2026
Обновена
Хакери размразиха фризерите на стотици супермаркети във Франция
13 Окт. 2026
САЩ, България и още 27 държави се заканиха на Иран
12 Окт. 2026
Ударите по "Яндекс" разредиха руските ботове по света и у нас
12 Окт. 2026
Икономика
Мними клиенти от НАП хванаха столичен ресторант в 11 нарушения
13 Окт. 2026
Uniper и Biotrend Enerji искат да изнасят турски биометан за ЕС
Днес, 00:18
"Мастъркард" пуска офлайн плащания от 2027 г.
13 Окт. 2026
МВФ понижи прогнозата си за България
13 Окт. 2026
Слънчевата ни енергетика се удави в първия есенен дъжд
12 Окт. 2026
Спорт
Везенков вкара 14 т. за изравнен рекорд в Евролигата
Днес, 00:52
Кабаков изгони Олисе при изпусната победа на "Байерн"
Днес, 00:34
Руанда подписа за 10 г. с F1, но още няма писта
13 Окт. 2026
БФС извади от футбола побойници за 6 месеца и за 2 години
13 Окт. 2026
Зверев ще завърши 2026 г. като №1 в тениса
13 Окт. 2026
Обновена
Тотото ще спонсорира БОК за ЛА 2028
13 Окт. 2026
Рекордьорът по титли "Валяците" е аут за новия сезон
13 Окт. 2026
Разкритие за необявени доходи нанесе нов удар по Инфантино
13 Окт. 2026
Култура
Последната ученичка на Монсерат Кабайе пее в НДК
13 Окт. 2026
Елен Колева сe разкрива в биографичен спектакъл
13 Окт. 2026
На 34 г. почина Ар Джей Мити от сериала Breaking Bad
13 Окт. 2026
ДНК следи издали крадците на Реноар
13 Окт. 2026
Теодора Духовникова стана най-добра актриса на фестивал в Сърбия
12 Окт. 2026
Просвета
СУ вдигна с 25% наема в общежитията
12 Окт. 2026
26 октомври ще е неучебен ден за всички ученици
10 Окт. 2026
Петиция срещу религията в училище набира скорост
09 Окт. 2026
Само АУБ е лидер сред частните университети
08 Окт. 2026
Здраве
Българи пътуват до Гърция за противогрипни ваксини
13 Окт. 2026
Колко полезно е гроздето
10 Окт. 2026
Медицинското за работа се прехвърля на личните лекари
10 Окт. 2026
Над 70 сайта предлагат незаконно лекарства
09 Окт. 2026
Обновена
Любопитно
В Италия бе извършена най-голямата кражба на вино
10 Окт. 2026
Противник на диктатурата на пролетариата става министър след 9.IX.1944 г.
09 Окт. 2026
Самуил е бил 1.53 метра висок
08 Окт. 2026
Почина Маргарет Хамилтън, заради която "Аполо" кацна на Луната
08 Окт. 2026
Имоти
Имотният пазар се срина - сделките намаляха с 22% за година
07 Окт. 2026
В България жилищата са едни от най-пренаселените в ЕС
30 Септ. 2026
ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ОТ ДСТ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
29 Септ. 2026
МФ затваря вратичките за покупка на ново жилище без ДДС
28 Септ. 2026
Полезно
ДЗИ започна серия от 80 доброволчески мисии за своята 80-годишнина
25 Септ. 2026
НЕВАЛИДНА ДИПЛОМА ОТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ
29 Септ. 2026
Кои дамски чанти са най-подходящи за бизнес и елегантен стил
20 Юли 2026
ОБЯВА ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ- РАЗГРАД" АД
02 Юли 2026
ТУШ
Разгледай всички
ПОСЛЕ
Разгледай всички
Радев и посланичката чели в Минсъвета "Митрофан и Дормидолски"
Видео
Разгледай всички
Мишкуването на управляващите е жалка картинка
НАЙ-ЧЕТЕНИ
днес
седмица
месец
19417
Повечето дарения за Гюров идват от трима поддръжници
13 Окт. 2026
18021
Две пенсии ще са по-малко от една за 30-35% от хората
13 Окт. 2026
17527
Дронове удариха кораби край Бяла и Крапец
13 Окт. 2026
14408
Кабинетът укрива палеж на 11 антени на Starlink в секретен обект край София
13 Окт. 2026
12634
Акцията на Радев с привикването на Митрофанова претърпя пълен провал
13 Окт. 2026
41021
Борисов: Според службите потъналият кораб е превозвал войска
08 Окт. 2026
37412
Визита на Буданов в София опроверга Радев за дроновете
09 Окт. 2026
36154
Банката на Цветелина Бориславова погълна Токуда банк
09 Окт. 2026
33521
Психологът категоричен: Моряците от кораба са били секта, няма данни за външно участие
08 Окт. 2026
32452
Радев успокои: Конфликтът в Черно море е на лична основа, спор за паркомясто ескалирал
06 Окт. 2026
98188
Коледни добавки ще има само за пенсионери на помощи
26 Септ. 2026
95382
Помощите за бедни и хора с ТЕЛК за 2027 г. вече са ясни
17 Септ. 2026
49632
САЩ препоръчаха България да намали изискванията за влизане в армията
20 Септ. 2026
47544
МФ затваря вратичките за покупка на ново жилище без ДДС
28 Септ. 2026
41021
Борисов: Според службите потъналият кораб е превозвал войска
08 Окт. 2026
АВТОРИ
ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА:
За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ:
Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ:
Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ:
България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ:
Как да загубим изборите в 5 прости стъпки
ЦЕНИ НА ГОРИВАТА
ТВ Спорт
Разгледай всички
Спортът по телевизията - 13 октомври
13 Окт. 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 октомври)
12 Окт. 2026
Справочник
Разгледай всички
Хороскоп за вторник
13 Окт. 2026
Медии
Известна разследваща журналистка напусна Нова тв
10 Окт. 2026
В Русия почетоха паметта на журналистката Анна Политковска
07 Окт. 2026
БНТ спря новините на украински
03 Окт. 2026
Консулт
От 1 ноември се подават декларации "Живот" за пенсия в чужбина
08 Окт. 2026
Отпада едно от безумията за личните карти с чип
19 Септ. 2026
Ще има кардинални промени в наследяването и придобиването на имоти
21 Авг. 2026
Автомобили
Китайските коли превземат и българския пазар
11 Окт. 2026
Електрическите автомобили чупят рекорди в Европа
07 Окт. 2026
Какво се прави, когато предните гуми се износват по-бързо или неравномерно
05 Окт. 2026
Наука и технологии
ИИ е подал фалшив сигнал за неразкрито убийство
10 Окт. 2026
Два руски спътника падат към Земята
13 Окт. 2026
SpaceX взе честоти за мобилен оператор в САЩ
09 Окт. 2026
Кинопремиера
Една българска "Нина Роза"... от Канада
10 Окт. 2026
Том Круз потопява света в "Дигър"
02 Окт. 2026
Брад Пит & куче се борят срещу стихиите
27 Септ. 2026
Партньори на СЕГА
Видео
Българските политици губят ума и дума пред Митрофанова