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Българските политици губят ума и дума пред Митрофанова

Водещи новини

13 Окт. 2026
Днес, 00:52
Днес, 00:51
Днес, 00:34
Днес, 00:18
13 Окт. 2026
13 Окт. 2026 Обновена
13 Окт. 2026

Наблюдател

12 Окт. 2026
12 Окт. 2026

Тема на деня:
Атаки в Черно море

Дронове удариха кораби край Бяла и Крапец
13 Окт. 2026 Обновена

Акцията на Радев с привикването на Митрофанова претърпя пълен провал
13 Окт. 2026

С вял имейл Йотова призова за деескалация след новата атака с дронове

13 Окт. 2026 Обновена

Военни кацнаха на ABLE и не откриха отломки от дрон
09 Окт. 2026 Обновена

България

13 Окт. 2026
13 Окт. 2026
13 Окт. 2026
13 Окт. 2026
13 Окт. 2026
13 Окт. 2026
13 Окт. 2026
13 Окт. 2026 Обновена

Войната

Киев пак не получи предупреждение за руска ракетна атака
Днес, 00:51

Зеленски не се трогна от Тръмп и не обеща край на ударите по рафинерии
11 Окт. 2026

Дронове изключиха нов център за данни на “Яндекс”
11 Окт. 2026

Руски авиобомби убиха 20 мирни украинци
10 Окт. 2026

Чужбина

Пожар във високоскоростен влак в Испания наложи спешна евакуация
13 Окт. 2026

Белият дом уволни посланичката на САЩ в Атина
13 Окт. 2026 Обновена

Русия ще построи най-големия изолатор край Москва
13 Окт. 2026

Скопие обяви Ива Михайлова за международно издирване
13 Окт. 2026 Обновена

Хакери размразиха фризерите на стотици супермаркети във Франция
13 Окт. 2026

САЩ, България и още 27 държави се заканиха на Иран
12 Окт. 2026

Ударите по "Яндекс" разредиха руските ботове по света и у нас
12 Окт. 2026

Икономика

Мними клиенти от НАП хванаха столичен ресторант в 11 нарушения

13 Окт. 2026

Uniper и Biotrend Enerji искат да изнасят турски биометан за ЕС

Днес, 00:18

"Мастъркард" пуска офлайн плащания от 2027 г.
13 Окт. 2026

МВФ понижи прогнозата си за България
13 Окт. 2026

Слънчевата ни енергетика се удави в първия есенен дъжд
12 Окт. 2026

Спорт

Днес, 00:52
Днес, 00:34
13 Окт. 2026
13 Окт. 2026
13 Окт. 2026 Обновена
13 Окт. 2026
13 Окт. 2026
13 Окт. 2026

Култура

Последната ученичка на Монсерат Кабайе пее в НДК
13 Окт. 2026

Елен Колева сe разкрива в биографичен спектакъл
13 Окт. 2026

На 34 г. почина Ар Джей Мити от сериала Breaking Bad
13 Окт. 2026

ДНК следи издали крадците на Реноар

13 Окт. 2026

Теодора Духовникова стана най-добра актриса на фестивал в Сърбия
12 Окт. 2026

Просвета

СУ вдигна с 25% наема в общежитията
12 Окт. 2026

26 октомври ще е неучебен ден за всички ученици
10 Окт. 2026

Петиция срещу религията в училище набира скорост

09 Окт. 2026

Само АУБ е лидер сред частните университети
08 Окт. 2026

Здраве

Българи пътуват до Гърция за противогрипни ваксини
13 Окт. 2026

Колко полезно е гроздето
10 Окт. 2026

Медицинското за работа се прехвърля на личните лекари
10 Окт. 2026

Над 70 сайта предлагат незаконно лекарства
09 Окт. 2026 Обновена

Любопитно

В Италия бе извършена най-голямата кражба на вино
10 Окт. 2026

Противник на диктатурата на пролетариата става министър след 9.IX.1944 г.
09 Окт. 2026

Самуил е бил 1.53 метра висок
08 Окт. 2026

Почина Маргарет Хамилтън, заради която "Аполо" кацна на Луната

08 Окт. 2026

Имоти

Имотният пазар се срина - сделките намаляха с 22% за година

07 Окт. 2026

В България жилищата са едни от най-пренаселените в ЕС
30 Септ. 2026

ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ОТ ДСТ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
29 Септ. 2026

МФ затваря вратичките за покупка на ново жилище без ДДС
28 Септ. 2026

Полезно

ДЗИ започна серия от 80 доброволчески мисии за своята 80-годишнина
25 Септ. 2026

НЕВАЛИДНА ДИПЛОМА ОТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ
29 Септ. 2026

Кои дамски чанти са най-подходящи за бизнес и елегантен стил
20 Юли 2026

ОБЯВА ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ- РАЗГРАД" АД
02 Юли 2026

ТВ Спорт Разгледай всички

Спортът по телевизията - 13 октомври
Спортът по телевизията - 13 октомври
13 Окт. 2026
Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 октомври)
Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 октомври)
12 Окт. 2026

Справочник Разгледай всички

Хороскоп за вторник
Хороскоп за вторник
13 Окт. 2026

Медии

Известна разследваща журналистка напусна Нова тв
10 Окт. 2026
В Русия почетоха паметта на журналистката Анна Политковска
07 Окт. 2026
БНТ спря новините на украински
03 Окт. 2026

Консулт

От 1 ноември се подават декларации "Живот" за пенсия в чужбина
08 Окт. 2026
Отпада едно от безумията за личните карти с чип
19 Септ. 2026
Ще има кардинални промени в наследяването и придобиването на имоти
21 Авг. 2026

Автомобили

Китайските коли превземат и българския пазар
11 Окт. 2026
Електрическите автомобили чупят рекорди в Европа
07 Окт. 2026
Какво се прави, когато предните гуми се износват по-бързо или неравномерно
05 Окт. 2026

Наука и технологии

ИИ е подал фалшив сигнал за неразкрито убийство
10 Окт. 2026
Два руски спътника падат към Земята
13 Окт. 2026
SpaceX взе честоти за мобилен оператор в САЩ
09 Окт. 2026

Кинопремиера

Една българска "Нина Роза"... от Канада
10 Окт. 2026
Том Круз потопява света в "Дигър"
02 Окт. 2026
Брад Пит & куче се борят срещу стихиите
27 Септ. 2026

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Българските политици губят ума и дума пред Митрофанова