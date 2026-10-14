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Българските политици губят ума и дума пред Митрофанова

Водещи новини

13 Окт. 2026
Днес, 17:52
Днес, 17:50
Днес, 17:40
Днес, 17:21 Обновена
Днес, 16:47
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Днес, 14:38

Наблюдател

Днес, 08:28
12 Окт. 2026

Тема на деня:
Атаки в Черно море

Вълнението спря операцията по издирването на моряци край Крапец
Днес, 17:14 Обновена

Властта се самопохвали за дроновете
Днес, 12:51 Обновена

Дронове удариха кораби край Бяла и Крапец
13 Окт. 2026 Обновена

Акцията на Радев с привикването на Митрофанова претърпя пълен провал
13 Окт. 2026

България

Днес, 12:51 Обновена
Днес, 17:50
Днес, 17:40
Днес, 17:21 Обновена
Днес, 15:33 Обновена
Днес, 15:26
Днес, 15:24
Днес, 15:16

Войната

Киев пак не получи предупреждение за руска ракетна атака
Днес, 05:56 Обновена

САЩ ограничиха работата на Starlink над Украйна
Днес, 12:15

Зеленски не се трогна от Тръмп и не обеща край на ударите по рафинерии
11 Окт. 2026

Дронове изключиха нов център за данни на “Яндекс”
11 Окт. 2026

Чужбина

Диагностицираха папа Лъв XIV с рак на белия дроб
Днес, 07:47

Ландтагът в Саксония-Анхалт гласува за отмяна на санкциите срещу Русия
Днес, 16:47

Тръмп: Ще търсим нефт и газ в "нашата нова" Гренландия
Днес, 16:02

Буря наводни пътища и затвори пристанища в Гърция
Днес, 15:56 Обновена

Български моряци са евакуирани от горящ кипърски кораб
Днес, 10:38

Белият дом уволни посланичката на САЩ в Атина
13 Окт. 2026 Обновена

Русия ще построи най-големия изолатор край Москва
13 Окт. 2026

Икономика

Търговските вериги въстанаха срещу "бухалката на Мая"

Днес, 14:38

Олигархът Абрамович купи огромен имот край Бодрум
Днес, 10:12

Uniper и Biotrend Enerji искат да изнасят турски биометан за ЕС

Днес, 00:18

Мними клиенти от НАП хванаха столичен ресторант в 11 нарушения

13 Окт. 2026

"Мастъркард" пуска офлайн плащания от 2027 г.
13 Окт. 2026

Спорт

Днес, 17:56
Днес, 17:52
Днес, 14:53 Обновена
Днес, 14:36
Днес, 09:46
Днес, 06:34
Днес, 06:06
Днес, 00:52

Култура

Сър Брин Терфел отдава почит на великия бас Николай Гяуров
Днес, 17:18

Васил Германов превръща любими актьори в крале и шутове (СНИМКИ)
Днес, 13:59

30 г. след убийството на Тупак най-сетне има осъден
Днес, 11:02

Последната ученичка на Монсерат Кабайе пее в НДК
13 Окт. 2026

Елен Колева сe разкрива в биографичен спектакъл
13 Окт. 2026

Просвета

Българчета спечелиха 103 медала по науки тази година
Днес, 13:24

СУ вдигна с 25% наема в общежитията
12 Окт. 2026

26 октомври ще е неучебен ден за всички ученици
10 Окт. 2026

Петиция срещу религията в училище набира скорост

09 Окт. 2026

Здраве

ТЕЛК най-сетне ще може да се получава онлайн
Днес, 14:42 Обновена

Българи пътуват до Гърция за противогрипни ваксини
13 Окт. 2026

Колко полезно е гроздето
10 Окт. 2026

Медицинското за работа се прехвърля на личните лекари
10 Окт. 2026

Любопитно

В Италия бе извършена най-голямата кражба на вино
10 Окт. 2026

Противник на диктатурата на пролетариата става министър след 9.IX.1944 г.
09 Окт. 2026

Самуил е бил 1.53 метра висок
08 Окт. 2026

Почина Маргарет Хамилтън, заради която "Аполо" кацна на Луната

08 Окт. 2026

Имоти

Имотният пазар се срина - сделките намаляха с 22% за година

07 Окт. 2026

В България жилищата са едни от най-пренаселените в ЕС
30 Септ. 2026

ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ОТ ДСТ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
29 Септ. 2026

МФ затваря вратичките за покупка на ново жилище без ДДС
28 Септ. 2026

Полезно

ДЗИ започна серия от 80 доброволчески мисии за своята 80-годишнина
25 Септ. 2026

НЕВАЛИДНА ДИПЛОМА ОТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ
29 Септ. 2026

Кои дамски чанти са най-подходящи за бизнес и елегантен стил
20 Юли 2026

ОБЯВА ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ- РАЗГРАД" АД
02 Юли 2026

ТВ Спорт Разгледай всички

Спортът по телевизията - 14 октомври
Спортът по телевизията - 14 октомври
Днес, 06:06
Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 октомври)
Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 октомври)
12 Окт. 2026

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Хороскоп за сряда
Хороскоп за сряда
Днес, 09:00

Медии

Русия задържа японски журналист за шпионаж
Днес, 07:10
Известна разследваща журналистка напусна Нова тв
10 Окт. 2026
В Русия почетоха паметта на журналистката Анна Политковска
07 Окт. 2026

Консулт

От 1 ноември се подават декларации "Живот" за пенсия в чужбина
08 Окт. 2026
Отпада едно от безумията за личните карти с чип
19 Септ. 2026
Ще има кардинални промени в наследяването и придобиването на имоти
21 Авг. 2026

Автомобили

Новите двигатели често не достигат традиционния пробег
Днес, 08:26
Китайските коли превземат и българския пазар
11 Окт. 2026
Електрическите автомобили чупят рекорди в Европа
07 Окт. 2026

Наука и технологии

ИИ е подал фалшив сигнал за неразкрито убийство
10 Окт. 2026
Два руски спътника падат към Земята
13 Окт. 2026
SpaceX взе честоти за мобилен оператор в САЩ
09 Окт. 2026

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Една българска "Нина Роза"... от Канада
10 Окт. 2026
Том Круз потопява света в "Дигър"
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Брад Пит & куче се борят срещу стихиите
27 Септ. 2026

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Българските политици губят ума и дума пред Митрофанова