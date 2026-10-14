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Българските политици губят ума и дума пред Митрофанова
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Българските политици губят ума и дума пред Митрофанова
13 Окт. 2026
Костадинова се появи на събранието на БОК и пожела успех на Лечева
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Бойко Ноев има идея за сигурно Черно море
Днес, 17:50
Двама души са арестувани за палежа на 11 антени на Starlink край София
Днес, 17:40
Пенсиите ще се осъвременят с 8% през 2027 г.
Днес, 17:21
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Ландтагът в Саксония-Анхалт гласува за отмяна на санкциите срещу Русия
Днес, 16:47
Тръмп: Ще търсим нефт и газ в "нашата нова" Гренландия
Днес, 16:02
На Витоша заваля сняг
Днес, 15:33
Обновена
МВР: Не търсим Ива Михайлова въпреки искането на Скопие
Днес, 15:26
ПБ системно спъва работата по казуса с "Петричкия Ескобар"
Днес, 15:24
ТЕЛК най-сетне ще може да се получава онлайн
Днес, 14:42
Обновена
Търговските вериги въстанаха срещу "бухалката на Мая"
Днес, 14:38
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200 "наши десни" осигуриха снимки на Гюров в безрадостен град
Днес, 08:28
Бетонофрения: Добре дошли в ж.к. "Поляните", Синеморец
12 Окт. 2026
Как да (не) станем продавач с висше
12 Окт. 2026
Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
10 Окт. 2026
Данък "свръхпечалба"? Дяволът е в детайлите
08 Окт. 2026
Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
06 Окт. 2026
Тема на деня:
Атаки в Черно море
Вълнението спря операцията по издирването на моряци край Крапец
Днес, 17:14
Обновена
Властта се самопохвали за дроновете
Днес, 12:51
Обновена
Дронове удариха кораби край Бяла и Крапец
13 Окт. 2026
Обновена
Акцията на Радев с привикването на Митрофанова претърпя пълен провал
13 Окт. 2026
България
Властта се самопохвали за дроновете
Днес, 12:51
Обновена
Бойко Ноев има идея за сигурно Черно море
Днес, 17:50
Двама души са арестувани за палежа на 11 антени на Starlink край София
Днес, 17:40
Пенсиите ще се осъвременят с 8% през 2027 г.
Днес, 17:21
Обновена
На Витоша заваля сняг
Днес, 15:33
Обновена
МВР: Не търсим Ива Михайлова въпреки искането на Скопие
Днес, 15:26
ПБ системно спъва работата по казуса с "Петричкия Ескобар"
Днес, 15:24
Вселенският патриарх Вартоломей пристига у нас в събота
Днес, 15:16
Войната
Киев пак не получи предупреждение за руска ракетна атака
Днес, 05:56
Обновена
САЩ ограничиха работата на Starlink над Украйна
Днес, 12:15
Зеленски не се трогна от Тръмп и не обеща край на ударите по рафинерии
11 Окт. 2026
Дронове изключиха нов център за данни на “Яндекс”
11 Окт. 2026
Чужбина
Диагностицираха папа Лъв XIV с рак на белия дроб
Днес, 07:47
Ландтагът в Саксония-Анхалт гласува за отмяна на санкциите срещу Русия
Днес, 16:47
Тръмп: Ще търсим нефт и газ в "нашата нова" Гренландия
Днес, 16:02
Буря наводни пътища и затвори пристанища в Гърция
Днес, 15:56
Обновена
Български моряци са евакуирани от горящ кипърски кораб
Днес, 10:38
Белият дом уволни посланичката на САЩ в Атина
13 Окт. 2026
Обновена
Русия ще построи най-големия изолатор край Москва
13 Окт. 2026
Икономика
Търговските вериги въстанаха срещу "бухалката на Мая"
Днес, 14:38
Олигархът Абрамович купи огромен имот край Бодрум
Днес, 10:12
Uniper и Biotrend Enerji искат да изнасят турски биометан за ЕС
Днес, 00:18
Мними клиенти от НАП хванаха столичен ресторант в 11 нарушения
13 Окт. 2026
"Мастъркард" пуска офлайн плащания от 2027 г.
13 Окт. 2026
Спорт
Още един отбор от Първа лига остана без треньор
Днес, 17:56
Костадинова се появи на събранието на БОК и пожела успех на Лечева
Днес, 17:52
Треньорът на ЦСКА: Ще се борим за живота си срещу "Монако"
Днес, 14:53
Обновена
Шестима щангисти ще представят България на световното
Днес, 14:36
"Лудогорец" най-успешно вдига стойността на играчите си
Днес, 09:46
КУПА НА ЕЛИТА, 1/4-ФИНАЛИ, ПРОГРАМА
Днес, 06:34
Спортът по телевизията - 14 октомври
Днес, 06:06
Везенков вкара 14 т. за изравнен рекорд в Евролигата
Днес, 00:52
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Сър Брин Терфел отдава почит на великия бас Николай Гяуров
Днес, 17:18
Васил Германов превръща любими актьори в крале и шутове (СНИМКИ)
Днес, 13:59
30 г. след убийството на Тупак най-сетне има осъден
Днес, 11:02
Последната ученичка на Монсерат Кабайе пее в НДК
13 Окт. 2026
Елен Колева сe разкрива в биографичен спектакъл
13 Окт. 2026
Просвета
Българчета спечелиха 103 медала по науки тази година
Днес, 13:24
СУ вдигна с 25% наема в общежитията
12 Окт. 2026
26 октомври ще е неучебен ден за всички ученици
10 Окт. 2026
Петиция срещу религията в училище набира скорост
09 Окт. 2026
Здраве
ТЕЛК най-сетне ще може да се получава онлайн
Днес, 14:42
Обновена
Българи пътуват до Гърция за противогрипни ваксини
13 Окт. 2026
Колко полезно е гроздето
10 Окт. 2026
Медицинското за работа се прехвърля на личните лекари
10 Окт. 2026
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В Италия бе извършена най-голямата кражба на вино
10 Окт. 2026
Противник на диктатурата на пролетариата става министър след 9.IX.1944 г.
09 Окт. 2026
Самуил е бил 1.53 метра висок
08 Окт. 2026
Почина Маргарет Хамилтън, заради която "Аполо" кацна на Луната
08 Окт. 2026
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Имотният пазар се срина - сделките намаляха с 22% за година
07 Окт. 2026
В България жилищата са едни от най-пренаселените в ЕС
30 Септ. 2026
ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ОТ ДСТ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
29 Септ. 2026
МФ затваря вратичките за покупка на ново жилище без ДДС
28 Септ. 2026
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ДЗИ започна серия от 80 доброволчески мисии за своята 80-годишнина
25 Септ. 2026
НЕВАЛИДНА ДИПЛОМА ОТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ
29 Септ. 2026
Кои дамски чанти са най-подходящи за бизнес и елегантен стил
20 Юли 2026
ОБЯВА ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ- РАЗГРАД" АД
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14 Окт. 2026
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Борисов: Според службите потъналият кораб е превозвал войска
08 Окт. 2026
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Визита на Буданов в София опроверга Радев за дроновете
09 Окт. 2026
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09 Окт. 2026
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Психологът категоричен: Моряците от кораба са били секта, няма данни за външно участие
08 Окт. 2026
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Федерацията отстрани и сетне върна Роналдо в националния отбор на Португалия
11 Окт. 2026
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Коледни добавки ще има само за пенсионери на помощи
26 Септ. 2026
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Помощите за бедни и хора с ТЕЛК за 2027 г. вече са ясни
17 Септ. 2026
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САЩ препоръчаха България да намали изискванията за влизане в армията
20 Септ. 2026
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Борисов: Според службите потъналият кораб е превозвал войска
08 Окт. 2026
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ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА:
За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ:
200 "наши десни" осигуриха снимки на Гюров в безрадостен град
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ:
Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ:
България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ:
Как да загубим изборите в 5 прости стъпки
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Известна разследваща журналистка напусна Нова тв
10 Окт. 2026
В Русия почетоха паметта на журналистката Анна Политковска
07 Окт. 2026
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От 1 ноември се подават декларации "Живот" за пенсия в чужбина
08 Окт. 2026
Отпада едно от безумията за личните карти с чип
19 Септ. 2026
Ще има кардинални промени в наследяването и придобиването на имоти
21 Авг. 2026
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Новите двигатели често не достигат традиционния пробег
Днес, 08:26
Китайските коли превземат и българския пазар
11 Окт. 2026
Електрическите автомобили чупят рекорди в Европа
07 Окт. 2026
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ИИ е подал фалшив сигнал за неразкрито убийство
10 Окт. 2026
Два руски спътника падат към Земята
13 Окт. 2026
SpaceX взе честоти за мобилен оператор в САЩ
09 Окт. 2026
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Една българска "Нина Роза"... от Канада
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Том Круз потопява света в "Дигър"
02 Окт. 2026
Брад Пит & куче се борят срещу стихиите
27 Септ. 2026
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Българските политици губят ума и дума пред Митрофанова