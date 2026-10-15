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Българските политици губят ума и дума пред Митрофанова

Водещи новини

13 Окт. 2026
Днес, 07:31
Днес, 05:58
Днес, 05:54
Днес, 00:16 Обновена
14 Окт. 2026 Обновена
14 Окт. 2026 Обновена
14 Окт. 2026

Наблюдател

14 Окт. 2026
12 Окт. 2026

Тема на деня:
Атаки в Черно море

Танкер е ударен в румънски териториални води
14 Окт. 2026 Обновена

Бойко Ноев има идея за сигурно Черно море
14 Окт. 2026

Вълнението спря операцията по издирването на моряци край Крапец
14 Окт. 2026 Обновена

Властта се самопохвали за дроновете
14 Окт. 2026 Обновена

България

14 Окт. 2026 Обновена
Днес, 05:58
14 Окт. 2026 Обновена
14 Окт. 2026
14 Окт. 2026
14 Окт. 2026
14 Окт. 2026
14 Окт. 2026 Обновена

Войната

САЩ ограничиха работата на Starlink над Украйна
14 Окт. 2026 Обновена

Мъск прехвърли на Пентагона вината за ограниченията на Starlink в Украйна
Днес, 07:31

Киев пак не получи предупреждение за руска ракетна атака
14 Окт. 2026 Обновена

Зеленски не се трогна от Тръмп и не обеща край на ударите по рафинерии
11 Окт. 2026

Чужбина

Диагностицираха папа Лъв XIV с рак на белия дроб
14 Окт. 2026

Буря парализира Истанбул и затвори училищата
14 Окт. 2026

Хаос обхвана Тирана след ожесточени протести
14 Окт. 2026

Мелони: Ако Украйна спре да се защитава, няма да имаме мир!
14 Окт. 2026

Ландтагът в Саксония-Анхалт гласува за отмяна на санкциите срещу Русия
14 Окт. 2026

Тръмп: Ще търсим нефт и газ в "нашата нова" Гренландия
14 Окт. 2026

Буря наводни пътища и затвори пристанища в Гърция
14 Окт. 2026 Обновена

Икономика

Държавата е провалила над 15 млрд. лв. инвестиции за 10 години
Днес, 05:54

Търговските вериги въстанаха срещу "бухалката на Мая"

14 Окт. 2026

Олигархът Абрамович купи огромен имот край Бодрум
14 Окт. 2026

Uniper и Biotrend Enerji искат да изнасят турски биометан за ЕС

14 Окт. 2026

Мними клиенти от НАП хванаха столичен ресторант в 11 нарушения

13 Окт. 2026

Спорт

Днес, 00:16 Обновена
Днес, 06:06
14 Окт. 2026
14 Окт. 2026 Обновена
14 Окт. 2026
14 Окт. 2026
14 Окт. 2026
14 Окт. 2026

Култура

"Черни пари за бели нощи" броят на "Киномания" и Европейските награди
14 Окт. 2026

Сър Брин Терфел отдава почит на великия бас Николай Гяуров
14 Окт. 2026

Васил Германов превръща любими актьори в крале и шутове (СНИМКИ)
14 Окт. 2026

30 г. след убийството на Тупак най-сетне има осъден
14 Окт. 2026

Последната ученичка на Монсерат Кабайе пее в НДК
13 Окт. 2026

Просвета

Българчета спечелиха 103 медала по науки тази година
14 Окт. 2026

СУ вдигна с 25% наема в общежитията
12 Окт. 2026

26 октомври ще е неучебен ден за всички ученици
10 Окт. 2026

Петиция срещу религията в училище набира скорост

09 Окт. 2026

Здраве

ТЕЛК най-сетне ще може да се получава онлайн
14 Окт. 2026 Обновена

Българи пътуват до Гърция за противогрипни ваксини
13 Окт. 2026

Колко полезно е гроздето
10 Окт. 2026

Медицинското за работа се прехвърля на личните лекари
10 Окт. 2026

Любопитно

В Италия бе извършена най-голямата кражба на вино
10 Окт. 2026

Противник на диктатурата на пролетариата става министър след 9.IX.1944 г.
09 Окт. 2026

Самуил е бил 1.53 метра висок
08 Окт. 2026

Почина Маргарет Хамилтън, заради която "Аполо" кацна на Луната

08 Окт. 2026

Имоти

Имотният пазар се срина - сделките намаляха с 22% за година

07 Окт. 2026

В България жилищата са едни от най-пренаселените в ЕС
30 Септ. 2026

ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ОТ ДСТ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
29 Септ. 2026

МФ затваря вратичките за покупка на ново жилище без ДДС
28 Септ. 2026

Полезно

ДЗИ започна серия от 80 доброволчески мисии за своята 80-годишнина
25 Септ. 2026

НЕВАЛИДНА ДИПЛОМА ОТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ
29 Септ. 2026

Кои дамски чанти са най-подходящи за бизнес и елегантен стил
20 Юли 2026

ОБЯВА ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ- РАЗГРАД" АД
02 Юли 2026

ТВ Спорт Разгледай всички

Спортът по телевизията - 15 октомври
Спортът по телевизията - 15 октомври
Днес, 06:06
Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 октомври)
Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 октомври)
12 Окт. 2026

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Хороскоп за сряда
Хороскоп за сряда
14 Окт. 2026

Медии

Русия задържа японски журналист за шпионаж
14 Окт. 2026
Известна разследваща журналистка напусна Нова тв
10 Окт. 2026
В Русия почетоха паметта на журналистката Анна Политковска
07 Окт. 2026

Консулт

От 1 ноември се подават декларации "Живот" за пенсия в чужбина
08 Окт. 2026
Отпада едно от безумията за личните карти с чип
19 Септ. 2026
Ще има кардинални промени в наследяването и придобиването на имоти
21 Авг. 2026

Автомобили

Новите двигатели често не достигат традиционния пробег
14 Окт. 2026
Китайските коли превземат и българския пазар
11 Окт. 2026
Електрическите автомобили чупят рекорди в Европа
07 Окт. 2026

Наука и технологии

ИИ е подал фалшив сигнал за неразкрито убийство
10 Окт. 2026
Два руски спътника падат към Земята
13 Окт. 2026
SpaceX взе честоти за мобилен оператор в САЩ
09 Окт. 2026

Кинопремиера

Една българска "Нина Роза"... от Канада
10 Окт. 2026
Том Круз потопява света в "Дигър"
02 Окт. 2026
Брад Пит & куче се борят срещу стихиите
27 Септ. 2026

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Българските политици губят ума и дума пред Митрофанова