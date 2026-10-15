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Българските политици губят ума и дума пред Митрофанова
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Българските политици губят ума и дума пред Митрофанова
13 Окт. 2026
Мъск прехвърли на Пентагона вината за ограниченията на Starlink в Украйна
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Въпреки всичко ВСС уреди на синекурна длъжност син на свой член
Днес, 05:58
Държавата е провалила над 15 млрд. лв. инвестиции за 10 години
Днес, 05:54
Европейският шампион разби "Сити" насред Манчестър
Днес, 00:16
Обновена
Танкер е ударен в румънски териториални води
14 Окт. 2026
Обновена
Минималната заплата ще е 660 евро от 1 януари
14 Окт. 2026
Обновена
Буря парализира Истанбул и затвори училищата
14 Окт. 2026
Наблюдател
200 "наши десни" осигуриха снимки на Гюров в безрадостен град
14 Окт. 2026
Бетонофрения: Добре дошли в ж.к. "Поляните", Синеморец
12 Окт. 2026
Как да (не) станем продавач с висше
12 Окт. 2026
Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
10 Окт. 2026
Данък "свръхпечалба"? Дяволът е в детайлите
08 Окт. 2026
Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
06 Окт. 2026
Тема на деня:
Атаки в Черно море
Танкер е ударен в румънски териториални води
14 Окт. 2026
Обновена
Бойко Ноев има идея за сигурно Черно море
14 Окт. 2026
Вълнението спря операцията по издирването на моряци край Крапец
14 Окт. 2026
Обновена
Властта се самопохвали за дроновете
14 Окт. 2026
Обновена
България
Минималната заплата ще е 660 евро от 1 януари
14 Окт. 2026
Обновена
Въпреки всичко ВСС уреди на синекурна длъжност син на свой член
Днес, 05:58
Пенсиите ще се осъвременят с 8% през 2027 г.
14 Окт. 2026
Обновена
Съд даде 6 г. ефективен затвор на шофьор за 400 лв. подкуп
14 Окт. 2026
БДЖ: Спираме само влакове с твърде малко пътници
14 Окт. 2026
Шефката на КС обвини управляващите, че посягат на съда и ВСС
14 Окт. 2026
Двама души са арестувани за палежа на 11 антени на Starlink край София
14 Окт. 2026
На Витоша заваля сняг
14 Окт. 2026
Обновена
Войната
САЩ ограничиха работата на Starlink над Украйна
14 Окт. 2026
Обновена
Мъск прехвърли на Пентагона вината за ограниченията на Starlink в Украйна
Днес, 07:31
Киев пак не получи предупреждение за руска ракетна атака
14 Окт. 2026
Обновена
Зеленски не се трогна от Тръмп и не обеща край на ударите по рафинерии
11 Окт. 2026
Чужбина
Диагностицираха папа Лъв XIV с рак на белия дроб
14 Окт. 2026
Буря парализира Истанбул и затвори училищата
14 Окт. 2026
Хаос обхвана Тирана след ожесточени протести
14 Окт. 2026
Мелони: Ако Украйна спре да се защитава, няма да имаме мир!
14 Окт. 2026
Ландтагът в Саксония-Анхалт гласува за отмяна на санкциите срещу Русия
14 Окт. 2026
Тръмп: Ще търсим нефт и газ в "нашата нова" Гренландия
14 Окт. 2026
Буря наводни пътища и затвори пристанища в Гърция
14 Окт. 2026
Обновена
Икономика
Държавата е провалила над 15 млрд. лв. инвестиции за 10 години
Днес, 05:54
Търговските вериги въстанаха срещу "бухалката на Мая"
14 Окт. 2026
Олигархът Абрамович купи огромен имот край Бодрум
14 Окт. 2026
Uniper и Biotrend Enerji искат да изнасят турски биометан за ЕС
14 Окт. 2026
Мними клиенти от НАП хванаха столичен ресторант в 11 нарушения
13 Окт. 2026
Спорт
Европейският шампион разби "Сити" насред Манчестър
Днес, 00:16
Обновена
Спортът по телевизията - 15 октомври
Днес, 06:06
КУПА НА ЕЛИТА, 1/4-ФИНАЛИ - РЕЗУЛТАТИ И ПРОГРАМА (видео репортажи)
14 Окт. 2026
Треньорът на ЦСКА: Ще се борим за живота си срещу "Монако"
14 Окт. 2026
Обновена
Още един отбор от Първа лига остана без треньор
14 Окт. 2026
Костадинова се появи на събранието на БОК и пожела успех на Лечева
14 Окт. 2026
Шестима щангисти ще представят България на световното
14 Окт. 2026
"Лудогорец" най-успешно вдига стойността на играчите си
14 Окт. 2026
Култура
"Черни пари за бели нощи" броят на "Киномания" и Европейските награди
14 Окт. 2026
Сър Брин Терфел отдава почит на великия бас Николай Гяуров
14 Окт. 2026
Васил Германов превръща любими актьори в крале и шутове (СНИМКИ)
14 Окт. 2026
30 г. след убийството на Тупак най-сетне има осъден
14 Окт. 2026
Последната ученичка на Монсерат Кабайе пее в НДК
13 Окт. 2026
Просвета
Българчета спечелиха 103 медала по науки тази година
14 Окт. 2026
СУ вдигна с 25% наема в общежитията
12 Окт. 2026
26 октомври ще е неучебен ден за всички ученици
10 Окт. 2026
Петиция срещу религията в училище набира скорост
09 Окт. 2026
Здраве
ТЕЛК най-сетне ще може да се получава онлайн
14 Окт. 2026
Обновена
Българи пътуват до Гърция за противогрипни ваксини
13 Окт. 2026
Колко полезно е гроздето
10 Окт. 2026
Медицинското за работа се прехвърля на личните лекари
10 Окт. 2026
Любопитно
В Италия бе извършена най-голямата кражба на вино
10 Окт. 2026
Противник на диктатурата на пролетариата става министър след 9.IX.1944 г.
09 Окт. 2026
Самуил е бил 1.53 метра висок
08 Окт. 2026
Почина Маргарет Хамилтън, заради която "Аполо" кацна на Луната
08 Окт. 2026
Имоти
Имотният пазар се срина - сделките намаляха с 22% за година
07 Окт. 2026
В България жилищата са едни от най-пренаселените в ЕС
30 Септ. 2026
ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ОТ ДСТ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
29 Септ. 2026
МФ затваря вратичките за покупка на ново жилище без ДДС
28 Септ. 2026
Полезно
ДЗИ започна серия от 80 доброволчески мисии за своята 80-годишнина
25 Септ. 2026
НЕВАЛИДНА ДИПЛОМА ОТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ
29 Септ. 2026
Кои дамски чанти са най-подходящи за бизнес и елегантен стил
20 Юли 2026
ОБЯВА ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ- РАЗГРАД" АД
02 Юли 2026
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15 Окт. 2026
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15 Окт. 2026
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Мъск прехвърли на Пентагона вината за ограниченията на Starlink в Украйна
15 Окт. 2026
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Борисов: Според службите потъналият кораб е превозвал войска
08 Окт. 2026
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Визита на Буданов в София опроверга Радев за дроновете
09 Окт. 2026
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Банката на Цветелина Бориславова погълна Токуда банк
09 Окт. 2026
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Психологът категоричен: Моряците от кораба са били секта, няма данни за външно участие
08 Окт. 2026
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Две пенсии ще са по-малко от една за 30-35% от хората
13 Окт. 2026
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Коледни добавки ще има само за пенсионери на помощи
26 Септ. 2026
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Помощите за бедни и хора с ТЕЛК за 2027 г. вече са ясни
17 Септ. 2026
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САЩ препоръчаха България да намали изискванията за влизане в армията
20 Септ. 2026
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МФ затваря вратичките за покупка на ново жилище без ДДС
28 Септ. 2026
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Борисов: Според службите потъналият кораб е превозвал войска
08 Окт. 2026
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ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА:
За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ:
200 "наши десни" осигуриха снимки на Гюров в безрадостен град
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ:
Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ:
България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ:
Как да загубим изборите в 5 прости стъпки
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Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 октомври)
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Русия задържа японски журналист за шпионаж
14 Окт. 2026
Известна разследваща журналистка напусна Нова тв
10 Окт. 2026
В Русия почетоха паметта на журналистката Анна Политковска
07 Окт. 2026
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От 1 ноември се подават декларации "Живот" за пенсия в чужбина
08 Окт. 2026
Отпада едно от безумията за личните карти с чип
19 Септ. 2026
Ще има кардинални промени в наследяването и придобиването на имоти
21 Авг. 2026
Автомобили
Новите двигатели често не достигат традиционния пробег
14 Окт. 2026
Китайските коли превземат и българския пазар
11 Окт. 2026
Електрическите автомобили чупят рекорди в Европа
07 Окт. 2026
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ИИ е подал фалшив сигнал за неразкрито убийство
10 Окт. 2026
Два руски спътника падат към Земята
13 Окт. 2026
SpaceX взе честоти за мобилен оператор в САЩ
09 Окт. 2026
Кинопремиера
Една българска "Нина Роза"... от Канада
10 Окт. 2026
Том Круз потопява света в "Дигър"
02 Окт. 2026
Брад Пит & куче се борят срещу стихиите
27 Септ. 2026
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Видео
Българските политици губят ума и дума пред Митрофанова