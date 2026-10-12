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Днес, 06:05
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Днес, 06:00
11 Окт. 2026 Обновена
11 Окт. 2026
11 Окт. 2026 Обновена
11 Окт. 2026 Обновена
11 Окт. 2026

Наблюдател

11 Окт. 2026
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България

Днес, 06:05
Днес, 07:15
11 Окт. 2026 Обновена
11 Окт. 2026
11 Окт. 2026 Обновена
11 Окт. 2026
11 Окт. 2026
11 Окт. 2026

Войната

Дронове изключиха нов център за данни на “Яндекс”
11 Окт. 2026

Зеленски не се трогна от Тръмп и не обеща край на ударите по рафинерии
11 Окт. 2026

Руски авиобомби убиха 20 мирни украинци
10 Окт. 2026

Поне 20 руски офицери са убити при украински удар в Донецк
10 Окт. 2026

Чужбина

Удар по летището в Рияд уби 12 души
11 Окт. 2026

За първи път британски премиер призна намесата на Москва в Брекзит
11 Окт. 2026

Путин се подигра на енергийното примирие на Тръмп с удар по Харковската ТЕЦ-5
11 Окт. 2026 Обновена

FT: Кремъл готви екзекуции на шефове на оръжейни фирми
11 Окт. 2026

Полша разследва сигнал за възможен атентат срещу премиера
11 Окт. 2026 Обновена

Дания разрешава на учителите физическа сила срещу ученици
11 Окт. 2026

Оперират папа Лъв XIV заради белодробен възел
11 Окт. 2026

Икономика

Градчета се борят с БДЖ да не спира влаковете им
Днес, 06:00

Авария в "Неохим" оцвети въздуха на Димитровград
11 Окт. 2026

В 222 общини държавата плаща повече от частния бизнес
10 Окт. 2026

Банката на Цветелина Бориславова погълна Токуда банк

09 Окт. 2026

Спирането на шести блок на АЕЦ "Козлодуй" притесни румънците
09 Окт. 2026

Спорт

11 Окт. 2026
Днес, 06:06
11 Окт. 2026 Обновена
11 Окт. 2026 Обновена
11 Окт. 2026 Обновена
11 Окт. 2026
11 Окт. 2026
10 Окт. 2026

Култура

Звездите от сериала „Вяра, надежда, любов“ се събират в Théatro
11 Окт. 2026

„Вакханки“ на Явор Гърдев получи 5 номинации за гръцки театрални награди
11 Окт. 2026

Какво още има в главите на италианците – и на всички останали
11 Окт. 2026

Вампирската история на SEVI продължава
11 Окт. 2026

Стивън Кинг прави дебют на театралната сцена у нас
10 Окт. 2026

Просвета

Военната диплома вече носи по-висок доход от ИТ
08 Окт. 2026 Обновена

26 октомври ще е неучебен ден за всички ученици
10 Окт. 2026

Петиция срещу религията в училище набира скорост

09 Окт. 2026

Само АУБ е лидер сред частните университети
08 Окт. 2026

Здраве

Колко полезно е гроздето
10 Окт. 2026

Медицинското за работа се прехвърля на личните лекари
10 Окт. 2026

Над 70 сайта предлагат незаконно лекарства
09 Окт. 2026 Обновена

Физическите упражнения удължават живота с рак
09 Окт. 2026

Любопитно

В Италия бе извършена най-голямата кражба на вино
10 Окт. 2026

Противник на диктатурата на пролетариата става министър след 9.IX.1944 г.
09 Окт. 2026

Самуил е бил 1.53 метра висок
08 Окт. 2026

Почина Маргарет Хамилтън, заради която "Аполо" кацна на Луната

08 Окт. 2026

Имоти

Имотният пазар се срина - сделките намаляха с 22% за година

07 Окт. 2026

В България жилищата са едни от най-пренаселените в ЕС
30 Септ. 2026

ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ОТ ДСТ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
29 Септ. 2026

МФ затваря вратичките за покупка на ново жилище без ДДС
28 Септ. 2026

Полезно

ДЗИ започна серия от 80 доброволчески мисии за своята 80-годишнина
25 Септ. 2026

НЕВАЛИДНА ДИПЛОМА ОТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ
29 Септ. 2026

Кои дамски чанти са най-подходящи за бизнес и елегантен стил
20 Юли 2026

ОБЯВА ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ- РАЗГРАД" АД
02 Юли 2026

ТВ Спорт Разгледай всички

Спортът по телевизията - 12 октомври
Спортът по телевизията - 12 октомври
Днес, 06:06
Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 октомври)
Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 октомври)
10 Окт. 2026

Справочник Разгледай всички

Хороскоп за петък
Хороскоп за петък
09 Окт. 2026

Медии

Известна разследваща журналистка напусна Нова тв
10 Окт. 2026
В Русия почетоха паметта на журналистката Анна Политковска
07 Окт. 2026
БНТ спря новините на украински
03 Окт. 2026

Консулт

От 1 ноември се подават декларации "Живот" за пенсия в чужбина
08 Окт. 2026
Отпада едно от безумията за личните карти с чип
19 Септ. 2026
Ще има кардинални промени в наследяването и придобиването на имоти
21 Авг. 2026

Автомобили

Китайските коли превземат и българския пазар
11 Окт. 2026
Електрическите автомобили чупят рекорди в Европа
07 Окт. 2026
Какво се прави, когато предните гуми се износват по-бързо или неравномерно
05 Окт. 2026

Наука и технологии

ИИ е подал фалшив сигнал за неразкрито убийство
10 Окт. 2026
SpaceX взе честоти за мобилен оператор в САЩ
09 Окт. 2026
Бъг в навигацията спря сертификата на най-големия Boeing 737
03 Окт. 2026

Кинопремиера

Една българска "Нина Роза"... от Канада
10 Окт. 2026
Том Круз потопява света в "Дигър"
02 Окт. 2026
Брад Пит & куче се борят срещу стихиите
27 Септ. 2026

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