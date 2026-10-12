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Гиздол стартира в ЦСКА с инфарктна победа над конкурент
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За първи път британски премиер призна намесата на Москва в Брекзит
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Как да (не) станем продавач с висше
11 Окт. 2026
Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
10 Окт. 2026
Данък "свръхпечалба"? Дяволът е в детайлите
08 Окт. 2026
Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
06 Окт. 2026
Ще изсветли ли данъчният морков частните уроци в хола?
04 Окт. 2026
Газ, злато и гастарбайтери - три пътя след края на СССР
03 Окт. 2026
България
Ченгетата от ДС ще осъдят държавата след закриването на комисията по досиетата
Днес, 06:05
Дъжд и студ нахлуват в България
Днес, 07:15
Учени въстанаха срещу сделката "останки срещу ценности" с Гърция
11 Окт. 2026
Обновена
Демерджиев: Дори и да бях адвокат на Филипов, не виждам нищо нередно
11 Окт. 2026
В Русе бяха измерени рекордните 33,7 градуса на сянка
11 Окт. 2026
Обновена
Организация на изселници в Турция агитира за Йотова
11 Окт. 2026
Кабинетът "Радев" прокарва кардинални промени в ДАНС
11 Окт. 2026
Идването на Буданов не било организирано от МВнР
11 Окт. 2026
Войната
Дронове изключиха нов център за данни на “Яндекс”
11 Окт. 2026
Зеленски не се трогна от Тръмп и не обеща край на ударите по рафинерии
11 Окт. 2026
Руски авиобомби убиха 20 мирни украинци
10 Окт. 2026
Поне 20 руски офицери са убити при украински удар в Донецк
10 Окт. 2026
Чужбина
Удар по летището в Рияд уби 12 души
11 Окт. 2026
За първи път британски премиер призна намесата на Москва в Брекзит
11 Окт. 2026
Путин се подигра на енергийното примирие на Тръмп с удар по Харковската ТЕЦ-5
11 Окт. 2026
Обновена
FT: Кремъл готви екзекуции на шефове на оръжейни фирми
11 Окт. 2026
Полша разследва сигнал за възможен атентат срещу премиера
11 Окт. 2026
Обновена
Дания разрешава на учителите физическа сила срещу ученици
11 Окт. 2026
Оперират папа Лъв XIV заради белодробен възел
11 Окт. 2026
Икономика
Градчета се борят с БДЖ да не спира влаковете им
Днес, 06:00
Авария в "Неохим" оцвети въздуха на Димитровград
11 Окт. 2026
В 222 общини държавата плаща повече от частния бизнес
10 Окт. 2026
Банката на Цветелина Бориславова погълна Токуда банк
09 Окт. 2026
Спирането на шести блок на АЕЦ "Козлодуй" притесни румънците
09 Окт. 2026
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Победа №73 на Верстапен създаде интрига в F1 - за второто място
11 Окт. 2026
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Днес, 06:06
Гиздол стартира в ЦСКА с инфарктна победа над конкурент
11 Окт. 2026
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ПЪРВА ЛИГА, ХI КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
11 Окт. 2026
Обновена
Федерацията отстрани и сетне върна Роналдо в националния отбор на Португалия
11 Окт. 2026
Обновена
"Балкански котки" спечели първата си Купа на България след голяма драма
11 Окт. 2026
За шести път поред кенийци спечелиха Софийския маратон
11 Окт. 2026
"Ботев" (Пд) победи в памет на убития си собственик
10 Окт. 2026
Култура
Звездите от сериала „Вяра, надежда, любов“ се събират в Théatro
11 Окт. 2026
„Вакханки“ на Явор Гърдев получи 5 номинации за гръцки театрални награди
11 Окт. 2026
Какво още има в главите на италианците – и на всички останали
11 Окт. 2026
Вампирската история на SEVI продължава
11 Окт. 2026
Стивън Кинг прави дебют на театралната сцена у нас
10 Окт. 2026
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Военната диплома вече носи по-висок доход от ИТ
08 Окт. 2026
Обновена
26 октомври ще е неучебен ден за всички ученици
10 Окт. 2026
Петиция срещу религията в училище набира скорост
09 Окт. 2026
Само АУБ е лидер сред частните университети
08 Окт. 2026
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Колко полезно е гроздето
10 Окт. 2026
Медицинското за работа се прехвърля на личните лекари
10 Окт. 2026
Над 70 сайта предлагат незаконно лекарства
09 Окт. 2026
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Физическите упражнения удължават живота с рак
09 Окт. 2026
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В Италия бе извършена най-голямата кражба на вино
10 Окт. 2026
Противник на диктатурата на пролетариата става министър след 9.IX.1944 г.
09 Окт. 2026
Самуил е бил 1.53 метра висок
08 Окт. 2026
Почина Маргарет Хамилтън, заради която "Аполо" кацна на Луната
08 Окт. 2026
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Имотният пазар се срина - сделките намаляха с 22% за година
07 Окт. 2026
В България жилищата са едни от най-пренаселените в ЕС
30 Септ. 2026
ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ОТ ДСТ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
29 Септ. 2026
МФ затваря вратичките за покупка на ново жилище без ДДС
28 Септ. 2026
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ДЗИ започна серия от 80 доброволчески мисии за своята 80-годишнина
25 Септ. 2026
НЕВАЛИДНА ДИПЛОМА ОТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ
29 Септ. 2026
Кои дамски чанти са най-подходящи за бизнес и елегантен стил
20 Юли 2026
ОБЯВА ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ- РАЗГРАД" АД
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Дъжд и студ нахлуват в България
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Борисов: Според службите потъналият кораб е превозвал войска
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Визита на Буданов в София опроверга Радев за дроновете
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Психологът категоричен: Моряците от кораба са били секта, няма данни за външно участие
08 Окт. 2026
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Радев успокои: Конфликтът в Черно море е на лична основа, спор за паркомясто ескалирал
06 Окт. 2026
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Коледни добавки ще има само за пенсионери на помощи
26 Септ. 2026
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Помощите за бедни и хора с ТЕЛК за 2027 г. вече са ясни
17 Септ. 2026
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САЩ препоръчаха България да намали изискванията за влизане в армията
20 Септ. 2026
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Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
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България сама си избра вредител
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Как да загубим изборите в 5 прости стъпки
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Известна разследваща журналистка напусна Нова тв
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В Русия почетоха паметта на журналистката Анна Политковска
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БНТ спря новините на украински
03 Окт. 2026
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От 1 ноември се подават декларации "Живот" за пенсия в чужбина
08 Окт. 2026
Отпада едно от безумията за личните карти с чип
19 Септ. 2026
Ще има кардинални промени в наследяването и придобиването на имоти
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Китайските коли превземат и българския пазар
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Електрическите автомобили чупят рекорди в Европа
07 Окт. 2026
Какво се прави, когато предните гуми се износват по-бързо или неравномерно
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ИИ е подал фалшив сигнал за неразкрито убийство
10 Окт. 2026
SpaceX взе честоти за мобилен оператор в САЩ
09 Окт. 2026
Бъг в навигацията спря сертификата на най-големия Boeing 737
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Кинопремиера
Една българска "Нина Роза"... от Канада
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