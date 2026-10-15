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Българските политици губят ума и дума пред Митрофанова
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Румъния, България и Турция искат ново военно командване на НАТО в Черно море
Днес, 16:23
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Варненският кмет се разграничи изцяло от строителните безобразия в града
Днес, 17:47
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ВСС направи Магдалена Лазарова главен прокурор почти единодушно
Днес, 16:47
"Прогресивна България" се оплака от политически натиск заради Йотова
Днес, 16:00
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Румънският президент потвърди, че двата кораба са ударени с дронове
Днес, 15:25
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Радев започна да дава заден за минималната заплата
Днес, 14:12
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6 руски Su-34М са поразени от украински ракети "Нептун"
Днес, 13:49
Депутатите одобриха сезонната "Гражданска отговорност"
Днес, 13:24
200 полицаи блокираха Буковлък срещу купуване на гласове
Днес, 12:47
Ограниченията на Starlink за Украйна паднаха
Днес, 11:50
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Радев подкрепи сделката за дизела между Тръмп и Путин
Днес, 11:39
"Инфлувак" въобще няма да стигне до аптеките
Днес, 11:17
Обновена
Наблюдател
Когато дрон удари, как държавата заглъхва
Днес, 17:06
200 "наши десни" осигуриха снимки на Гюров в безрадостен град
14 Окт. 2026
Бетонофрения: Добре дошли в ж.к. "Поляните", Синеморец
12 Окт. 2026
Как да (не) станем продавач с висше
12 Окт. 2026
Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
10 Окт. 2026
Данък "свръхпечалба"? Дяволът е в детайлите
08 Окт. 2026
Тема на деня:
Атаки в Черно море
Румъния, България и Турция искат ново военно командване на НАТО в Черно море
Днес, 16:23
Обновена
Румънският президент потвърди, че двата кораба са ударени с дронове
Днес, 15:25
Обновена
Опозицията иска последствия след атаките на Русия във води на НАТО
Днес, 12:12
Обновена
Бойко Ноев има идея за сигурно Черно море
14 Окт. 2026
България
Въпреки всичко ВСС уреди на синекурна длъжност син на свой член
Днес, 09:19
Обновена
Варненският кмет се разграничи изцяло от строителните безобразия в града
Днес, 17:47
Обновена
ВСС направи Магдалена Лазарова главен прокурор почти единодушно
Днес, 16:47
"Прогресивна България" се оплака от политически натиск заради Йотова
Днес, 16:00
Обновена
Радев започна да дава заден за минималната заплата
Днес, 14:12
Обновена
200 полицаи блокираха Буковлък срещу купуване на гласове
Днес, 12:47
Радев подкрепи сделката за дизела между Тръмп и Путин
Днес, 11:39
Минималната заплата ще е 660 евро от 1 януари
14 Окт. 2026
Обновена
Войната
6 руски Su-34М са поразени от украински ракети "Нептун"
Днес, 13:49
Ограниченията на Starlink за Украйна паднаха
Днес, 11:50
Обновена
САЩ ограничиха работата на Starlink над Украйна
14 Окт. 2026
Обновена
Киев пак не получи предупреждение за руска ракетна атака
14 Окт. 2026
Обновена
Чужбина
Жертвите на пороя в Истанбул са вече две
Днес, 09:54
Еди Рама отказа да подаде оставка напук на протестите
Днес, 14:35
Бразилия одобри реформа за по-кратка работна седмица
Днес, 12:29
Буря парализира Истанбул и затвори училищата
14 Окт. 2026
Хаос обхвана Тирана след ожесточени протести
14 Окт. 2026
Мелони: Ако Украйна спре да се защитава, няма да имаме мир!
14 Окт. 2026
Ландтагът в Саксония-Анхалт гласува за отмяна на санкциите срещу Русия
14 Окт. 2026
Икономика
Държавата е провалила над 15 млрд. лв. инвестиции за 10 години
Днес, 05:54
Депутатите одобриха сезонната "Гражданска отговорност"
Днес, 13:24
Търговските вериги въстанаха срещу "бухалката на Мая"
14 Окт. 2026
Олигархът Абрамович купи огромен имот край Бодрум
14 Окт. 2026
Uniper и Biotrend Enerji искат да изнасят турски биометан за ЕС
14 Окт. 2026
Спорт
Падна абсолютният голов рекорд в ШЛ
Днес, 09:58
Спортът по телевизията - 15 октомври
Днес, 06:06
Европейският шампион разби "Сити" насред Манчестър
Днес, 00:16
Обновена
КУПА НА ЕЛИТА, 1/4-ФИНАЛИ - РЕЗУЛТАТИ И ПРОГРАМА (видео репортажи)
14 Окт. 2026
Треньорът на ЦСКА: Ще се борим за живота си срещу "Монако"
14 Окт. 2026
Обновена
Още един отбор от Първа лига остана без треньор
14 Окт. 2026
Костадинова се появи на събранието на БОК и пожела успех на Лечева
14 Окт. 2026
Шестима щангисти ще представят България на световното
14 Окт. 2026
Култура
Театралната живопис на Румен Рачев превръща цветовете в джаз
Днес, 15:37
Още една вокалистка напусна "Найтуиш"
Днес, 13:51
Най-добрият режисьор от Ниш води словенска „Нора“ у нас
Днес, 13:20
"Черни пари за бели нощи" броят на "Киномания" и Европейските награди
14 Окт. 2026
Сър Брин Терфел отдава почит на великия бас Николай Гяуров
14 Окт. 2026
Просвета
Българчета спечелиха 103 медала по науки тази година
14 Окт. 2026
СУ вдигна с 25% наема в общежитията
12 Окт. 2026
26 октомври ще е неучебен ден за всички ученици
10 Окт. 2026
Петиция срещу религията в училище набира скорост
09 Окт. 2026
Здраве
"Инфлувак" въобще няма да стигне до аптеките
Днес, 11:17
Обновена
Лекари обявиха новите правила за инсулта за опасни
Днес, 09:01
ТЕЛК най-сетне ще може да се получава онлайн
14 Окт. 2026
Обновена
Българи пътуват до Гърция за противогрипни ваксини
13 Окт. 2026
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В Италия бе извършена най-голямата кражба на вино
10 Окт. 2026
Противник на диктатурата на пролетариата става министър след 9.IX.1944 г.
09 Окт. 2026
Самуил е бил 1.53 метра висок
08 Окт. 2026
Почина Маргарет Хамилтън, заради която "Аполо" кацна на Луната
08 Окт. 2026
Имоти
Имотният пазар се срина - сделките намаляха с 22% за година
07 Окт. 2026
В България жилищата са едни от най-пренаселените в ЕС
30 Септ. 2026
ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ОТ ДСТ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
29 Септ. 2026
МФ затваря вратичките за покупка на ново жилище без ДДС
28 Септ. 2026
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ДЗИ започна серия от 80 доброволчески мисии за своята 80-годишнина
25 Септ. 2026
НЕВАЛИДНА ДИПЛОМА ОТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ
29 Септ. 2026
Кои дамски чанти са най-подходящи за бизнес и елегантен стил
20 Юли 2026
ОБЯВА ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ- РАЗГРАД" АД
02 Юли 2026
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Българските политици губят ума и дума пред Митрофанова
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Румънският президент потвърди, че двата кораба са ударени с дронове
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15 Окт. 2026
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Борисов: Според службите потъналият кораб е превозвал войска
08 Окт. 2026
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Визита на Буданов в София опроверга Радев за дроновете
09 Окт. 2026
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Банката на Цветелина Бориславова погълна Токуда банк
09 Окт. 2026
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Психологът категоричен: Моряците от кораба са били секта, няма данни за външно участие
08 Окт. 2026
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Две пенсии ще са по-малко от една за 30-35% от хората
13 Окт. 2026
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Коледни добавки ще има само за пенсионери на помощи
26 Септ. 2026
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Помощите за бедни и хора с ТЕЛК за 2027 г. вече са ясни
17 Септ. 2026
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САЩ препоръчаха България да намали изискванията за влизане в армията
20 Септ. 2026
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МФ затваря вратичките за покупка на ново жилище без ДДС
28 Септ. 2026
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Борисов: Според службите потъналият кораб е превозвал войска
08 Окт. 2026
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ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА:
За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ:
200 "наши десни" осигуриха снимки на Гюров в безрадостен град
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ:
Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ:
България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ:
Как да загубим изборите в 5 прости стъпки
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12 Окт. 2026
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Медии
"Нетфликс" съкращава 1000 служители
Днес, 09:33
Русия задържа японски журналист за шпионаж
14 Окт. 2026
Известна разследваща журналистка напусна Нова тв
10 Окт. 2026
Консулт
От 1 ноември се подават декларации "Живот" за пенсия в чужбина
08 Окт. 2026
Отпада едно от безумията за личните карти с чип
19 Септ. 2026
Ще има кардинални промени в наследяването и придобиването на имоти
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Новите двигатели често не достигат традиционния пробег
14 Окт. 2026
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Електрическите автомобили чупят рекорди в Европа
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ИИ е подал фалшив сигнал за неразкрито убийство
10 Окт. 2026
Два руски спътника падат към Земята
13 Окт. 2026
SpaceX взе честоти за мобилен оператор в САЩ
09 Окт. 2026
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Една българска "Нина Роза"... от Канада
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Том Круз потопява света в "Дигър"
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Българските политици губят ума и дума пред Митрофанова