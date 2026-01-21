Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Срещата на Зеленски и Тръмп в Давос приключи

Посланието към Путин е - войната трябва да приключи, заяви американският президент

22 Яну. 2026Обновена
Последно Зеленски и Тръмп се видяха на 29 декември във Флорида.
Последно Зеленски и Тръмп се видяха на 29 декември във Флорида.

„Посланието към Путин е – войната трябва да приключи. Смятам, че срещата със Зеленски беше много успешна“, заяви Доналд Тръмп след срещата с Володимир Зеленски в Давос, която трая час и 20 минути. В края й двамата президенти са имали няколко минути само на 4 очи. Не се предвижда съвместно изявление. 

Украинският държавен глава ще се обърне и към участниците в Световния икономически форум в 15:30 ч киевско и българско време, уточни говорителят му Сергий Никифоров.

Срещата Зеленски-Тръмп се случва преди специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Кушнер да отпътуват за Москва за разговор с Владимир Путин.

По-рано вчера Тръмп, изказвайки се в Давос, заяви, че разчита да се срещне със Зеленски, който е останал в Киев. В понеделник след поредните руски бомбардировки по енергийната инфраструктура на Украйна Зеленски заяви, че се отказва да пътува до Давос. Появиха се и спекулации, че преговорите за гаранциите за сигурност на Украйна не вървят гладко.

„Една от причините, поради които в Давос може да не бъде подписан „планът за просперитет“ между Украйна и САЩ, е желанието на Америка първо да изслуша Путин, написа "Файненшъл таймс".

Според вестника, подписването към момента не се планира заради разногласия между европейските столици и Вашингтон по въпроса за Гренландия, както и заради предложения от Тръмп Съвет за мир.

Един от официалните представители е заявил пред журналисти, че още един фактор зад решението да не се утвърждава „планът за просперитет“ е отказът на Русия да даде сигнал за готовност да се съгласи с „мирния план“ от 20 точки, който САЩ са разработили с участието на Украйна и Европа.

Служителят добавил, че американците са искали да изчакат, за да изслушат първо президента Путин, който по последни данни ще се срещне утре в Москва със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и със зетя на Тръмп Джаред Кушнър.

 

 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Володимир Зеленски, Давос

Още новини по темата

Тръмп се отказа да налага мита на 8 европейски страни заради Гренландия
21 Яну. 2026

Търговският министър на Тръмп предизвика хаос на вечерята в Давос
21 Яну. 2026

Канадският премиер: Световният ред се разпада
21 Яну. 2026

Зеленски отложи срещата си с Тръмп в Давос
20 Яну. 2026

Тръмп тръгва към Европа с огромна делегация
18 Яну. 2026

Зеленски обяви извънредно положение в енергетиката на Украйна
15 Яну. 2026

Тръмп и Зеленски ще подпишат сделка за 800 млрд. USD в Давос
09 Яну. 2026

Русия заплаши Украйна с удар по правителствени сгради
29 Дек. 2025

Тръмп: Приближихме се към мирно споразумение
29 Дек. 2025

Зеленски е вече в САЩ за срещата с Тръмп
28 Дек. 2025

Текат интензивни разговори и натиск преди срещата Тръмп-Зеленски
27 Дек. 2025

Украинската НАБУ прави нови обиски в близкото обкръжение на Зеленски
27 Дек. 2025

Зеленски спешно ще лети за САЩ
26 Дек. 2025

Зеленски пожела смъртта на Путин в коледното си послание
24 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?