Срещата на Зеленски и Тръмп в Давос приключи

„Посланието към Путин е – войната трябва да приключи. Смятам, че срещата със Зеленски беше много успешна“, заяви Доналд Тръмп след срещата с Володимир Зеленски в Давос, която трая час и 20 минути. В края й двамата президенти са имали няколко минути само на 4 очи. Не се предвижда съвместно изявление.

Украинският държавен глава ще се обърне и към участниците в Световния икономически форум в 15:30 ч киевско и българско време, уточни говорителят му Сергий Никифоров.

Срещата Зеленски-Тръмп се случва преди специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Кушнер да отпътуват за Москва за разговор с Владимир Путин.

По-рано вчера Тръмп, изказвайки се в Давос, заяви, че разчита да се срещне със Зеленски, който е останал в Киев. В понеделник след поредните руски бомбардировки по енергийната инфраструктура на Украйна Зеленски заяви, че се отказва да пътува до Давос. Появиха се и спекулации, че преговорите за гаранциите за сигурност на Украйна не вървят гладко.

„Една от причините, поради които в Давос може да не бъде подписан „планът за просперитет“ между Украйна и САЩ, е желанието на Америка първо да изслуша Путин, написа "Файненшъл таймс".

Според вестника, подписването към момента не се планира заради разногласия между европейските столици и Вашингтон по въпроса за Гренландия, както и заради предложения от Тръмп Съвет за мир.

Един от официалните представители е заявил пред журналисти, че още един фактор зад решението да не се утвърждава „планът за просперитет“ е отказът на Русия да даде сигнал за готовност да се съгласи с „мирния план“ от 20 точки, който САЩ са разработили с участието на Украйна и Европа.

Служителят добавил, че американците са искали да изчакат, за да изслушат първо президента Путин, който по последни данни ще се срещне утре в Москва със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и със зетя на Тръмп Джаред Кушнър.