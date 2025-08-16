Тръмп вече не иска незабавно прекратяване на огъня

Американският президент Доналд Тръмп вече не настоява за незабавно прекратяване на огъня в Украйна, а за цялостно мирно споразумение за спиране на войната. До срещата си с руския президент Владимир Путин той плашеше с нови санкции Русия, ако тя не се съгласи на поне временно спиране на огъня.

"Решихме, че трябва да завършваме войната, а не да установяваме временно примирие", написа Тръмп в социалните мрежи след преговорите с Путин и Зеленски.

"Отличен и много успешен ден в Аляска! Срещата с президента на Русия Владимир Путин мина много добре, както и късният, нощен телефонен разговор с президента на Украйна Зеленски и различни европейски лидери, включително уважавания секретар на НАТО. Всички се съгласиха, че най-добрият начин да се сложи край на ужасната война между Русия и Украйна е да се пристъпи непосредствено към мирно споразумение, което ще сложи край на войната, а не към просто споразумение за прекратяване на огъня, което често не се спазва. Президентът Зеленски ще дойде в Овалния кабинет в понеделник. Ако всичко стане, ще планираме среща с президента Путин. Потенциално милиони човешки животи ще бъдат спасени", написа Тръмп в социалните мрежи.

Изобщо не е ясно как и кога би могло да се стигне до трайно мирно споразумение, при условие, че Русия иска пълна капитулация на Украйна и не е отстъпила от нито едно от абсурдните си искания - украинските войски да се оттеглят дори от територии, които руската армия не може вече четвърта година да превземе, ВСУ да се съкрати драстично, Украйна да се откаже от влизане в НАТО, а западните доставки на оръжие да спрат.

Украинският президент Володимир Зеленски също потвърди, че ще бъде в понеделник във Вашингтон по покана на американския си колега Доналд Тръмп.

"Дълъг, смислен разговор с президента Тръмп, първо на четири очи, а след това и с участието на европейски лидери. Общо разговаряхме повече от час и половина, около час с президента Тръмп.

Украйна за пореден път потвърждава, че е готова да работи максимално продуктивно в името на мира. Президентът Тръмп ме информира за срещата си с руския лидер, за основните моменти от разговора. Важно е силата на Америка да влияе върху развитието на ситуацията.

Подкрепяме предложението на президента Тръмп за тристранна среща между Украйна - Америка - Русия. Украйна подчертава, че ключови въпроси могат да бъдат обсъждани на ниво лидери и тристранният формат е подходящ за това.

Ще обсъдя всички подробности за спиране на убийствата, на войната, с президента Тръмп във Вашингтон в понеделник. Благодаря за поканата."

Според Зеленски е важно европейците също да участват на всички етапи в преговорите в името на надеждни гаранции за сигурност заедно с Америка. "Обсъдихме положителни сигнали от американска страна относно участието в гарантирането на сигурността на Украйна. Продължаваме да координираме позициите си с всички партньори. Благодаря на всички, които помагат!", завършва Зеленски.

We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump.



Ukraine reaffirms… pic.twitter.com/64IPVhtFaB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 16 август 2025 г.

Еврокомисията също потвърди разговора с Тръмп, макар също да не даде подробности. В него са участвали и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, президентът на Франция Еманюел Макрон, канцлерът на Германия Фридрих Мерц, премиерът на Великобритания Киър Стармър, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, държавният секретар на САЩ Марко Рубио и специалният представител на САЩ Стив Уиткоф.

Днес посланиците на ЕС се събират на извънредно заседание в онлайн формат, за да обсъдят само един въпрос - агресията на Русия срещу Украйна.