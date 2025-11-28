Ермак отива на фронта

Андрий Ермак, който вчера подаде оставка като шеф на президентския офис след обиск в дома му, даде да се разбере, че е обиден от случващото се и отива на фронта. "Бях оскърбен и достойнството ми не беше защитено, въпреки факта, че съм в Киев от 24 февруари 2022 година. Затова не искам да създавам проблеми на Зеленски; отивам на фронта", каза той в интервю за New York Post. "Възмущавам се от мръсотията, която се излива върху мен, и съм още по-възмутен от липсата на подкрепа от онези, които знаят истината", добави Ермак. "Готов съм за всякакви репресии", заяви още бившият ръководител на президентската администрация.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще направи консултации и интервюта, за да излъчи още днес нов шеф на офиса си.

Зеленски бърза да намери заместник на Ермак, тъй като той бе главен преговарящ със САЩ и през почивните дни трябваше да е в Маями, Флорида, за среща с Уиткоф и Кушнър. Уиткоф трябваше да се консултира с Ермак преди да отлети към Москва за разговори с Владимир Путин. Сега за Флорида отлетяха първият заместник-министър на външните работи на Украйна Сергий Кислица и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров.

Украински депутати споделиха пред местни медии, че за поста шеф на президентската канцелария се разглеждат няколко души. Първият от тях е бившият премиер Денис Шмигал, който сега е министър на отбраната.

За поста на шефа на президентския офис се оглежда и Юлия Свириденко, която в момента е премиер на Украйна.

Третият вариант е Михаило Фьодоров - първи вицепремиер и министър на цифровата трансформация на Украйна. Смята, се ако Свириденко или Шмигал заемат поста, Фьодоров може да стане или премиер, или военен министър. Фьодоров е един от най-популярните политици в Украйна и досега многократно е отказвал премиерски пост. Заедно с екипа си 34-годишният Фьодоров стартира редица услуги и проекти, които спомагат за цифровизацията на Украйна - на първо място, достъпът до държавни услуги Дія.

Последният появил се вариант за шеф на президентския офис е Павло Палиса. Той е военен и в момента е заместник-ръководител на кабинета на президента. Има добри контакти с американците. Има и натрупан опит като участник във всички преговорни процеси на държавните глави.