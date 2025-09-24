"Левски" обяви 5.14 млн. лв. чиста печалба от евротурнирите

СПОРТАЛ "Сините" фенове донесоха приходи от 2.3 млн. лв. от билети за евромачовете на "Левски", а с поведението си нанесоха вреди за 183 000 лв.

"Левски" е спечелил чисто 5 142 013 лв. от тазгодишното си участие в европейските клубни турнири - квалификациите за Лига Европа и Лига на конференцията. Това става ясно от подробния финансов отчет, публикуван на клубния сайт.

Според данните "сините" имат приходи от 6 175 374 лв. Най-голямото перо са парите от наградните фондове на УЕФА - 2 835 910 лв., които трябва да постъпят в касата до края на октомври. Почти съразмерна е и сумата от билетите за четирите домакински мача - срещу "Апоел" (Беер Шева), "Брага", "Сабах" и "АЗ Алкмаар": общо 2 371 00 лв.

Близо милион лева са постъпленията от рекламни и спонсорски приходи, плюс ТВ права за домакинствата (633 464 лв.) и от продажба на фен артикули в този период (335 000 лв.).

На този фон разходите са предимно за организация и логистика на домакинските двубои - 850 005 лв. Другият минус е от общо 7 глоби от УЕФА най-вече заради поведението на "сините" фенове - общо за 93 750 евро (183 356 лв.)

Така чистият приход се получава точно 5 142 013 лв.

На този фон от "Левски" съобщават, че вноските към НАП по разсрочените лихви съгласно подписаното споразумение са 220 000 лв. месечно и към днешна дата се дължат още 2 686 505.90 лв.

"Клубът поддържа приетата през 2023 г. оздравителна рамка и не трупа нови просрочия, не трупа нови просрочени задължения, покрива текущите си ангажименти и поддържа ясна финансова дисциплина", се казва още в съобщението на "Левски".

ПОРЕДНИ ГЛОБИ

"Синята" публика донесе нови глоби за клуба - този път след дербито с "Лудогорец" (0:0) от IX кръг в Първа лига. Общо заради различни провинения на феновете на ст. "Георги Аспарухов" "Левски" е санкциониран със 7800 лв. от Дисциплинарната комисия на БФС, което е над половината (58%) от общите глоби за кръга.

"Славия" е глобен с 3300 лв., "Локомотив" (Пд) с 1500, а ЦСКА, "ЦСКА 1948" и "Ботев" (Вр) - с по 300 лв.