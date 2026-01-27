Китайци купиха 1/3 от спортния гигант Puma за €1.5 млрд.

Най-голямата китайска марка спортни облекла Anta Sports Products сключи сделка за закупуване на близо 1/3 (29,06%) дял в гиганта за производство на екипировка Puma. Това всъщност е делът на френското милиардерско семейство Пино, като цената, платена от китайците е €1,5 млрд., което ги прави най-големият акционер в германската компания.

Anta обяви, че ще използва своя опит, за да помогне на изпадналата в затруднения Puma да увеличи продажбите си на доходоносния китайски пазар. В момента листваната на хонконгската борса компания е оценявана на $27.8 млрд. (€23.4 млрд.), като акциите ѝ се търгуват по $41.6 (€35).

Същевременно инвестиционното дружество на сем. Пино - Artemis, което контролира и луксозния конгломерат Kering (притежава модни марки като Gucci, Saint Laurent и Bottega Veneta), ще използва парите от Puma, за да намали дълговото си натоварване, съобщи говорител на дружеството.

След вестта за изкупуването акциите на Puma първоначално скочиха със 17% и се покачиха трайно с 9% до края на борсовия ден, но все още остават близо до най-ниските си нива от десетилетие. Германската компания, оценявана на общо €3.2 млрд. се опитва да се съживи, след като загуби позиции в конкуренцията на Nike, Adidas и на по-нови марки, като On Running. Дори скорошното пускане на пазара на нови модели маратонки, включително Speedcat, не успяха да генерират инерция, на каквато шефовете на фирмата се надяваха.

"Сега Puma има повече възможности за растеж в Китай - заяви вицепрезидентът на Anta за устойчивост и връзки с инвеститорите Уей Лин. - Компанията има по-голям потенциал на китайския пазар, където е по слабо представена и оттам идват едва 7% от глобалните ѝ приходи. Имаме много информация за това как да направим Puma по-успешна в Китай“.

Лин потвърди, че главният изпълнителен директор на Puma Артур Хьолд, който пое поста през юли миналата година, ще остане, защото имат доверие в него и екипа му. През октомври Хьолд обяви план за преструктуриране и съкращаване на 900 работни места през октомври, в допълнение към 500 съкращения през 2024-а.

От китайската компания, която има опит в придобиването и обновяването на западни спортни марки, посочват, че Puma допълва съществуващите марки на Anta и би могла да помогне за конкуренцията в международен план.

Други придобивки на Anta:

>> Китайската компания е най-големият акционер в Amer Sports, притежаваща Salomon, Arc'Teryx, Wilson и др. Тя вече превърна Salomon в основен бранд за маратонки и отчете силни приходи, и то в конкуренцията на Nike и Adidas;

>> Анта също така е пряк собственик на Fila, Jack Wolfskin, Kolon Sport и Maia Active.