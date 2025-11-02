ЦСКА влезе в победна серия преди дербито с "Левски"

ЦСКА спечели, макар и трудно, четвъртата си победа в първенството този сезон - 3:1 в домакинството срещу "Монтана" от XIV кръг. Така "червените" влязоха в серия от три поредни шампионатни успеха преди дербито срещу "Левски" на 8 ноември. Серията всъщност е от 4 победи, ако се брои и мачът срещу "Севлиево" (2:1) от 1/16-финалите за Купата на България.

Днешният двубой на ст. "Васил Левски" обаче ще остави доста теми за размисъл на треньора на ЦСКА, тъй като отборът му не бе толкова убедителен, колкото се очакваше.

Домакините поведоха в 12-ата мин. с гол на португалеца Бруно Жордао. "Монтана" обаче изравни при първата си по-сериозна атака. В 35-ата мин. Филип Еджике вкара с глава след центриране на Соломон Джеймс. И причина за това попадение бе една от честите грешки днес на централните защитници на "червените" Адриан Лапеня и Лумбард Делова.

Извън тези неразбирателства тимът на ЦСКА опитваше да наложи натиск, но не успяваше да го осъществи докрай. И победата в крайна сметка беше донесена от две индивидуални изяви на Леандро Годой. Голмайсторът на Първа лига от миналия сезон беше фаулиран на два пъти в наказателното поле на гостите и това доведе до дузпи, които аржентинецът вкара. В 42-ата мин. той беше изритан от Антон Тунгаров, а в допълнителното време след 90-ата мин. нарушение направи и Соломон Джеймс.

С този успех ЦСКА излезе на шесто място в класирането с 19 точки.

ЦСКА - Монтана 3:1 /репортаж/ Date: 02-11-2025 ,Watch the Game Highlights from PFC CSKA Sofia vs. PFC Montana 1921, 11/02/2025, Tournament: Parva Liga, Season: 25/26, Action: , TeamA: PFC CSKA Sofia, TeamB: PFC Montana 1921, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Parameters

ОТЗИВИ

След победата треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви: "Доволни сме, че победихме. Беше изключително важно за нас. Доволен съм от началните минути на мача. Второто полувреме не подходихме по същия начин, както през първите 15 минути, но най-важното е, че запазихме концентрация, успяхме да стигнем до победата и я постигнахме с добър резултат. Тази седмица изиграхме три мача и трябва да бъдем благодарни, че и трите завършиха с победи за нас. Да не забравяме, че само преди месец бяхме в позиция, при която бяхме на една загуба от последното място. Не трябва много да размишляваме върху това как постигаме победите, а да продължаваме да ги постигаме и да върнем увереността на отбора. За нас е важно да запазим смиреност. "Левски" е в много добра форма. В момента е отборът, който се бори да стане шампион. Показват много динамичен футбол, разполагат с много добър треньор, който вкарва своите идеи в отбора. Но това са временни позиции в класирането и не трябва да изхождаме от тях. На терена всички са равни."

Наставникът на "Монтана" Анатоли Нанков каза: "Започнахме прекалено уплашено. Бяхме респектиране от ЦСКА. Първите 15 минути започнаха ужасно лошо. След първия гол на ЦСКА футболистите се отпуснаха, но прекалено големия респект към ЦСКА може би първото полувреме си оказа влияние. След гола и второто полувреме можехме да реагираме по-добре. Не ни достигна майсторство и класа в завършващата фаза. Излязохме срещу ЦСКА да се опитаме да се надиграваме."