Пентагонът забрани достъпа на журналисти дори до пресцентъра

Американското министерство на отбраната предприе още една стъпка за ограничаване на журналистическия достъп до комплекса си, известен като Пентагона - забрани на представители на медиите да влизат в пресцентъра му, като го обяви за секретно пространство, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Изпълняващият длъжността прессекретар на Пентагона Джоел Валдес потвърди решението в социалната мрежа X, като подчерта, че мярката е продиктувана от съображения за сигурност, а не от желание за ограничаване на работата на медиите.
This is the most transparent War Department in history. No amount of spin from the Fake News media will change that.— Acting Press Sec Joel Valdez (@JoelValdezDOW) 1 юни 2026 г.
The Pentagon Press Office has been redesignated as a Sensitive Compartmented Information Facility due to speechwriters from the Office of the Secretary of War… https://t.co/tlWb1XIeOk