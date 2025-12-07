Трима влизат в битка за кметското място в Букурещ

Румънската столица Букурещ избира кмет, след като досегашният градоначалник Никушор Дан беше избран за президент през май т.г.

Според последното социологическо проучване, проведено между 27 и 30 ноември 2025 г., надпреварата е изключително оспорвана между трима основни кандидати, като двама от тях са почти изравнени.

Очакванията са за тежка битка между Даниел Балуца от Социалдемократическа партия (PSD) и Анка Александреску, подкрепена от националистите от AUR. Двамата имат прогнозни резултати от малко над 23%. В битката обаче може да се намеси и Чиприан Чуку от Националнолиберална партия (PNL), който има близък рейтинг - 21.8%. Кандидатите за поста бяха 17, но двама се отказаха след регистрацията.

Местните избори се провеждат само в един тур. Кандидатът, който получи най-голям брой валидни гласове, независимо от процента, се обявява за избран кмет. Не е необходимо да събере 50% + 1 от гласовете. Балотаж може да има само в изключително редкия случай, когато двамата водещи кандидати получат абсолютно равен брой гласове.