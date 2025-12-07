Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Трима влизат в битка за кметското място в Букурещ

Днес, 10:13
Pixabay

Румънската столица Букурещ избира кмет, след като досегашният градоначалник Никушор Дан беше избран за президент през май т.г. 

Според последното социологическо проучване, проведено между 27 и 30 ноември 2025 г., надпреварата е изключително оспорвана между трима основни кандидати, като двама от тях са почти изравнени.

Очакванията са за тежка битка между Даниел Балуца от Социалдемократическа партия (PSD) и Анка Александреску, подкрепена от националистите от AUR. Двамата имат прогнозни резултати от малко над 23%. В битката обаче може да се намеси и Чиприан Чуку от Националнолиберална партия (PNL), който има близък рейтинг - 21.8%. Кандидатите за поста бяха 17, но двама се отказаха след регистрацията.

Местните избори се провеждат само в един тур. Кандидатът, който получи най-голям брой валидни гласове, независимо от процента, се обявява за избран кмет. Не е необходимо да събере 50% + 1 от гласовете. Балотаж може да има само в изключително редкия случай, когато двамата водещи кандидати получат абсолютно равен брой гласове.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Букурещ, Румъния

Още новини по темата

Румънският военен министър подаде оставка
28 Ноем. 2025

Румъния вдигна два изтребителя заради руски дрон
19 Ноем. 2025

Румъния обяви годишна инфлация от близо 10 на сто
12 Ноем. 2025

Румъния обискира управляващи, генерал и прокурор по дело за корупция
06 Ноем. 2025

Румъния и "Райнметал" правят огромен завод за барут
04 Ноем. 2025

Румъния и Полша осуетиха руски опит за саботаж
21 Окт. 2025

Циклонът "Барбара" порази Югоизточна Румъния
08 Окт. 2025

Президентски доклад: Русия е готвила насилие с взривове в Румъния

05 Окт. 2025

Румъния въвежда доброволна военна служба срещу заплащане
03 Окт. 2025

Румънци са арестувани в Гърция по подозрение в шпионаж
24 Септ. 2025

Български МиГ-29 и румънски F-16 тренираха охрана на двете страни
17 Септ. 2025

Руски дрон навлезе 10 км в Румъния
13 Септ. 2025

Румъния се готви да увеличи рязко данък сгради

13 Септ. 2025

Румъния започва масови съкращения на чиновници

27 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Очаквате ли протестите да се засилят?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ