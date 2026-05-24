Стотици тежковъоръжени полицаи атакуваха централата на опозицията в Турция

Стотици тежковъоръжени полицаи в Турция използваха сълзотворен газ и гумени куршуми, за да влязат в централата на опозиционната Народнорепубликанска партия в Анкара, за да изведат отстранения след съдебно решение лидер Йозгюр Йозел.
Членове на партията блокираха входовете на сградата в знак на протест срещу съдебното решение от четвъртък, с което на лидерския пост е възстановен Кемал Кълъчдароглу, информира БНТ.
Съдът отмени победата на Йозел на Конгреса през 2023 г. за лидер на най-голямата опозиционна партия в Турция. В изявление, разпространено по социалните мрежи, Йозгюр Йозел обаче обяви, че няма никакво намерение да напусне централата на партията. По думите му отстраняването му от лидерския пост е "съдебен преврат". Вчера депутатите в Меджлиса от Народнорепубликанската партия избраха Йозгюр Йозел за председател на парламентарната им група.
Resmen tarihe tanıklık ediyoruz! Şu videonun anlattıklarını binlerce tweetle anlatamazdınız. CHP genel merkezinde son durum. Bunun mimarlarını alkışlıyorum. Bir utanç vesikası olarak tarihe kaydedildiniz! pic.twitter.com/TLA31458j3— Atilla Taş (@AtillaTasNet) 24 май 2026 г.