Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Стотици тежковъоръжени полицаи атакуваха централата на опозицията в Турция

При операцията те използваха сълзотворен газ и гумени куршуми

Днес, 17:37
Атаката идва след като лидерът на опозицията отказа да напусне сградата
Скрийншот видео
Атаката идва след като лидерът на опозицията отказа да напусне сградата

Стотици тежковъоръжени полицаи в Турция използваха сълзотворен газ и гумени куршуми, за да влязат в централата на опозиционната Народнорепубликанска партия в Анкара, за да изведат отстранения след съдебно решение лидер Йозгюр Йозел.

Членове на партията блокираха входовете на сградата в знак на протест срещу съдебното решение от четвъртък, с което на лидерския пост е възстановен Кемал Кълъчдароглу, информира БНТ.

Съдът отмени победата на Йозел на Конгреса през 2023 г. за лидер на най-голямата опозиционна партия в Турция. В изявление, разпространено по социалните мрежи, Йозгюр Йозел обаче обяви, че няма никакво намерение да напусне централата на партията. По думите му отстраняването му от лидерския пост е "съдебен преврат". Вчера депутатите в Меджлиса от Народнорепубликанската партия избраха Йозгюр Йозел за председател на парламентарната им група.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Турция

Още новини по темата

Турция представи първата си балистична ракета
09 Май 2026

В Турция цигари ще се продават срещу лична карта

05 Май 2026

Гръцки екипи са на българо-турската граница при Капитан Андреево
30 Апр. 2026

Пеевски взима почти 3 пъти повече гласове от Доган в Турция
20 Апр. 2026

След стрелбите в Турция във всяко училище са поставени полицаи
16 Апр. 2026

Девет души загинаха при нова стрелба в турско училище
15 Апр. 2026

Партиите търсят благоволението на изселниците в Турция
15 Апр. 2026

Бивш ученик простреля 16 души в гимназия в Турция
14 Апр. 2026

Турция поиска поне 1000 години затвор за Нетаняху
12 Апр. 2026

Полицията простреля трима пред консулството на Израел в Истанбул
07 Апр. 2026

Турция поема командването на Обединената група на НАТО в Черно море
02 Апр. 2026

НАТО свали в Турция четвърта балистична ракета от Иран
30 Март 2026

Лошото време отмени множество полети на малкото летище в Истанбул
30 Март 2026

Нов танкер с руски петрол бе ударен от дрон край Босфора
26 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Кабинетът "Радев" иска да върже парламента на каишка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса