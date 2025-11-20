САЩ включи българка в списъка си със санкции

САЩ сложиха българка в списъка на санкционираните за нарушаване на петролното ембарго срещу Иран. Посочени са и нейните имена - Пенка Иванова от гр. Раковски. Оригиналният запис в списъка на OFAC - Office of Foreign Assets Control, е следният: MADZHARSKA, Penka Ivanova, Bulgaria; DOB 08 Jun 1977; POB Rakovski, Bulgaria; nationality Bulgaria; Gender Female; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Passport 388702412 (Bulgaria) expires 23 Sep 2027; National ID No. 7706084516 (Bulgaria) (individual) [SDGT] [IFSR] (Linked To: NIROOMAND TOOMAJ, Elyas).
От текста става ясно, че тя е с вторични санкции, изразяващи се в забрана да влиза в САЩ и блокиран всякакъв бизнес с американци. Като причина да бъде вкарана в списъка е посочена връзката на 48-годишната българка с Елиас Нируманд Тумаж.