САЩ нанасят удари по цели в Иран заради сваления "Апачи"

"Силите на Централното командване на САЩ (CENTCOM) започнаха да нанасят в полунощ удари по цели в Иран по заповед на върховния главнокомандващ, в отговор на вчерашното сваляне на хеликоптер „Апачи“ на американската армия. Мисията представлява пропорционален отговор на необоснованата иранска агресия", съобщиха американските военни. Чуват се експлозии в близост до иранското пристанище Сирик, на Ормузкия проток, както и в съседните градове Кохестак и Минаб.

Ирански източници съобщават за многобройни удари на американски самолети по обекти в пристанището Бандар-Абас и на остров Кешм.​​​​​​​

Иран свали хеликоптер "Апачи" с двама пилоти на борда. Членовете на екипажа бяха спасени. Инцидентът е станал снощи и до този момент не се знаеше дали става дума за авария или атака от страна на Иран, но тази вечер президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Техеран е отговорен за удара.

"Току-що бях информиран от нашите въоръжени сили, че снощи иранците са свалили един от нашите високотехнологични хеликоптери „Апачи“ по време на патрул над Ормузкия проток. В инцидента са участвали двама пилоти, и двамата са живи и невредими", обясни Тръмп.

"Съединените щати са длъжни да отговорят на тази атака", категорично заяви Тръмп.

Според Axios, разузнаването на САЩ е установило, че ирански дрон е ударил и свалил американския хеликоптер АН-64 Apache. Все още обаче не е ясно дали това е било умишлено или не.

Иран постави армията си в пълна бойна готовност след заплахите на Тръмп.

За първи път в историята на американската армия за спасяване на пилотите на хеликоптера бе използван безпилотен надводен дрон (безекипажен катер). Той се управлява от специалното звено Task Force 59 към Пети американски флот, базиран в Бахрейн. Дронът е локализирал и прибрал пилотите в рамките на около два часа след падането, след което те са били прехвърлени на пилотиран хеликоптер и транспортирани до базата в стабилно състояние.