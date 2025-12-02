Путин заплаши да отреже Украйна от Черно море

Руският президент Владимир Путин започна разговори в Москва със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф. Към тях се присъедини и Джаред Кушнър, зетят на американския президент, който имаше ключовва роля и в постигането на мир в Газа.

Уиткоф ще представи на Путин последната версия на рамката между САЩ и Украйна, изготвена по време на последните кръгове от мирните преговори в Женева и Флорида.

Руският преговарящ Кирил Дмитриев посрещна Уиткоф на международното летище Внуково в Москва, а след това тримата се разходиха по Червения площад.

Русия може да "отреже Украйна от морето", ако Киев продължи пиратските действия срещу руски кораби. Русия действа в Украйна хирургически, "това не е война в буквалния смисъл на думата", заяви руският президент на инвестиционен форум в Москва, преди да се види с американските гости. Путин заяви, че Москва ще разшири обхвата на ударите по украинските пристанища заради украинските удари по три руски танкера от т.нар. сенчест фолт в Черно море миналата седмица.

"Русия допуска връщането на европейците на масата на преговорите, ако те вземат предвид реалностите във войната. Европа предлага неприемливи за Русия предложения за мирен план за Украйна", добави още Путин.

Украинският президент Зеленски заяви, че ако днешните преговори на Уиткоф и Кушнър с Путин вървят добре, "ще се срещнем с Тръмп много бързо". "Сега сме по-близо до мира от всякога", каза Зеленски по време на реч в ирландския парламент.

Засега е ясно, че след преговори с Путин Уиткоф и Кушнър ще заминат за една от европейските страни, където имат планирана среща със Зеленски. В същото време Зеленски каза: "Има 20 точки от мирния план, които са разработени в Женева и финализирани във Флорида. По някои точки все още трябва да се работи".



Кулеба: Предстои тактическо поражение, но стратегическа победа

"Предстои ни много тежък период, в който ще трябва да приемем болезнената реалност", заяви бившият външен министър на Украйна Кулеба. Според него "пред Украйна предстои тактическо поражение, но стратегическа победа". "Ще бъде неприятно, трудно е да се примириш с реалността, но тактическото поражение не е краят. Това е признание, че днес Украйна все още няма достатъчно сили, за да спре Русия там, където трябва. Но ние вече сме достатъчно силни, за да не си позволим да бъдем унищожени", добави Кулеба, който бе освободен като министър на 5 септември т.г.

"Ако сега не бъде постигнато споразумение, тогава войната ще продължи много години. Ще бъде така, както е, и още по-лошо. Защото те, руснаците, няма да спрат, те имат ресурси и ние няма да спрем, защото имаме ресурси. Но фронтовата линия ще се движи, движи и движи всяка година", смята ексминистърът.