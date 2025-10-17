Полша отказа да екстрадира заподозрения за взрива на "Северен поток"

Полският съд отказа да екстрадира в Германия украинеца, който е заподозрян в причастност към взрива на газопроводите "Северен поток" през септември 2022 г., и го освободи от ареста, съобщи полското издание Rzeczpospolita.

Украинецът, който фигурира в съдебните документи като Владимир Ж. (по медийни публикации фамилията му е Журавльов) беше арестуван в края на септември по европейска заповед за арест, издадена от германски съд.

Според полския съд Германия не е предоставила никакви доказателства по това дело. "Окръжният съд на Варшава няма юрисдикция да определя бил ли е обвиняемият съучастник при взрива на газопроводите "Северен поток-1" и "Северен поток-2", както и да оценява неговата виновност или невинност", се казва в решението. В него се отбелязва, че защитата на обвиняемия е изказала недоверие по адрес на германската правосъдна система и опасения, че делото има политически характер.

"Полският съд отказа да екстрадира в Германия украинеца, заподозрян за взрива на "Северен поток-2", и го освободи. И това е правилно. Делото е приключило", коментира премиерът на Полша Доналд Туск. По-рано той, а и други полски политици, се обявиха против екстрадицията. "Проблемът на "Северен поток-2" не е, че е взривен, а че изобщо е построен", каза Туск.

Polish court denied extradition to Germany of a Ukrainian national suspected of blowing up Nord Stream 2 and released him from custody. And rightly so. The case is closed. — Donald Tusk (@donaldtusk) 17 октомври 2025 г.

Самият Владимир Журавльов категорично отрича да има отношение към диверсията.

Според германското следствие, той, заедно с още шестима украинци, е причастен към взрива на подводния газопровод от Русия към Германия. В резултат на взрива бяха повредени три от четирите тръби на газопровода, който по онова време не работеше. В Германия са предявени обвинения по редица текстове, включително за терористичен акт. Властите там подчертават, че независимо от контекста на руско-украинската война, взривът на газопроводи е сериозно престъпление. При това официално украинското политическо ръководство не е обвинено, че има отношение към взривовете.

По-рано тази седмица Касационният съд в Италия отмени решението за екстрадирането в Германия на гражданина на Украйна Сергей Кузнецов, който е заподозрян в координация на взрива. Кузнецов бе първият арестуван по това дело и също не се признава за виновен. Италианският съд нареди случаят да се върне за преразглеждане от нов състав на по-долната инстанция.