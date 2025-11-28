Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Морски дрон удари отново танкера "Вират"

Два "сенчести руски танкера" експлодираха в Черно море

29 Ноем. 2025Обновена
Информациите са противоречиви засега, единият от пожарите изглежда така.
denizcilikgm / X
Информациите са противоречиви засега, единият от пожарите изглежда така.

Танкерът "Вират" (Virat) е бил атакуван отново във водите на Черно море с дрон, съобщи турската телевизия NTV. Танкерът е китайски, плава под флага на Гамбия, но е санкциониран като част от руския сенчест флот. 

По-рано беше съобщено, че танкерът е избухнал в пожар в петък вечерта, вероятно след като е бил ударен от безпилотник. Всички 20 членове на екипажа на борда на кораба бяха евакуирани. Тази сутрин стана известно, че танкерът е претърпял леки повреди на десния борд над ватерлинията в резултат на нов удар от морски дрон, съобщи NTV. Турското Министерство на транспорта потвърди информацията за нападението над танкера.

Експлозии на два санкционирани след инвазията в Украйна танкера се случиха в петък вечерта в черноморските води на Турция. Властите в Анкара проведоха спасителна акция, според някои данни има ранени хора.

Най-напред морски портали съобщиха за експлозия и пожар в машинното отделение на танкера „Кайрос“ (Kairos), намиращ се на около 52 мили северно от Босфора. Новината бе разпространена и от "Ройтерс". Имаше хипотеза, че съдът се е натъкнал на мина и може да потъне. Съдът от тази година е под санкциите на ЕС и Великобритания, като по-рано е имал друго име. 25-членният екипаж е евакуиран, но вероятно има пострадали хора. Според обясненията на моряците причината за инцидента е външен удар. Корабът е плавал без товар. Последният му курс с петрол е бил от Новоросийск към индийското пристанище Парадип, откъдето се връщал. Към танкера като част от спасителната мисия са се насочили 12 влекача, както и кораби на турската брегова охрана.

Малко по-късно турските власти публикуваха информация за втори танкер - "Вират" (Virat). Данните на моряците са сходни - "ударен". Съдът бил на рейд източно от "Кайрос" - без поръчки и товар. В машинното отделение е засечен гъст дим. На борда е имало 20 членове на екипажа, те са в добро състояние. Този танкер е бил санкциониран и от САЩ.

Сайтове съобщават, че са опитали да се свържат с публично вписаните агенции, управляващи танкерите. Контакт не е установен. Причините и за двата инцидента са неясни официално към момента.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

танкер, пожар, Черно море, инцидент в Черно море, танкери, руски танкери

Още новини по темата

Загиналите от пожарите в Хонконг са вече 128
28 Ноем. 2025

Пожар изпепели автобуси в Костинброд
19 Ноем. 2025

Пожар в Загреб унищожи небостъргача на медията "Весник"
18 Ноем. 2025

Военни кораби спасиха превзетия от пирати танкер
07 Ноем. 2025

Учени засякоха омари край българския бряг
02 Ноем. 2025

11 души са с доживотни присъди заради смъртоносен пожар в Турция
31 Окт. 2025

Щурмови Су-25 облитаха Черно море в учение за пускане на бомби
31 Окт. 2025

Двама души са с изгаряния след пожар в дом за възрастни хора
14 Окт. 2025

България и още 12 страни от НАТО започнаха учение в Черно море
07 Окт. 2025

След пожара в "Плама"-Плевен евакуират хора
24 Септ. 2025

Разраства се пожарът над община Сливница
21 Септ. 2025

Повреден дрон бе открит в морето край Варна
16 Септ. 2025

Ново огромно нефтено петно се появи в Черно море
02 Септ. 2025

Стотици огнеборци гасят пожар на пристанището в Хамбург
26 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: А къде е петицията за оставка на Сарафов?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д