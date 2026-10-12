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Чужбина
Удар по летището в Рияд уби 12 души
11 Окт. 2026
За първи път британски премиер призна намесата на Москва в Брекзит
11 Окт. 2026
Путин се подигра на енергийното примирие на Тръмп с удар по Харковската ТЕЦ-5
11 Окт. 2026
Обновена
FT: Кремъл готви екзекуции на шефове на оръжейни фирми
11 Окт. 2026
Полша разследва сигнал за възможен атентат срещу премиера
11 Окт. 2026
Обновена
Дания разрешава на учителите физическа сила срещу ученици
11 Окт. 2026
Оперират папа Лъв XIV заради белодробен възел
11 Окт. 2026
Огромно наводнение в Непал отнесе ВЕЦ, мостове и къщи
11 Окт. 2026
Тръмп се загледа в Атлантическия океан
11 Окт. 2026
ЕС стяга санкциите за Русия след хода на САЩ
11 Окт. 2026
Тръмп поиска Зеленски да бъде сменен като президент на Украйна
10 Окт. 2026
Русия ще доставя дизел на САЩ
10 Окт. 2026
Обновена
Тръмп назначи Кейти Захария за прессекретар на Белия дом
09 Окт. 2026
Земетресение от 7.7 по Рихтер удари Панама
09 Окт. 2026
Обновена
Черна гора експулсира създателя на канал за кремълска пропаганда
09 Окт. 2026
Обновена
Путин прекарал рождения си ден с бившия канцлер Шрьодер
09 Окт. 2026
Обновена
Задържаният за шпионаж бивш шеф на БНД е поддържал връзки с Китай
09 Окт. 2026
Южноафриканска юристка спечели Нобеловата награда за мир
09 Окт. 2026
Обновена
За първи път САЩ ще излъчват на живо разстрел
09 Окт. 2026
Германия подгони и бившия съпруг на Ружа Игнатова
08 Окт. 2026
Почина вдъхновителката на масовите протести в Испания
08 Окт. 2026
Индия задраска 130 милиона избиратели
07 Окт. 2026
Рубио в Атина: Европа трябва да се събуди от дългия си сън
07 Окт. 2026
В ЕС договориха най-мащабното разширяване на санкциите срещу Русия
07 Окт. 2026
Ердоган говорил с Путин за сигурността в Черно море
07 Окт. 2026
В десетки руски детски градини отпразнуваха рождения ден на Путин
07 Окт. 2026
Обновена
Зеленски: Уточнихме с България, че става дума за руска комбинирана атака
07 Окт. 2026
Обновена
Задържаният шеф на разузнаването на ФРГ е донасял на службите в Баку
07 Окт. 2026
Почти една трета от руснаците мечтаят за мир
07 Окт. 2026
Посолството на САЩ в Русия предупреди за опасност от чума
07 Окт. 2026
Американката, преживяла два опита за екзекуция, дойде в съзнание
07 Окт. 2026
Макрон събра министрите заради протестите във Франция
06 Окт. 2026
Заради Орбан ЕС планира 15-годишен изпитателен срок за нови държави членки
06 Окт. 2026
"Алтернатива за Германия" оглави ландтага в Саксония-Анхалт
06 Окт. 2026
Франция изпробва нова ядрена ракета
06 Окт. 2026
Девойка рани с нож 8 момичета в училище в Истанбул
06 Окт. 2026
Бивш шеф на германското разузнаване BND е арестуван за шпионаж и измяна
06 Окт. 2026
Румъния ще застреля 859 мечки до края на годината
06 Окт. 2026
Сепаратистите спечелиха изборите в Квебек
06 Окт. 2026
Взвод ще разстреля военен в САЩ
06 Окт. 2026
Турски самолет кацна аварийно заради сигнал за бомба
06 Окт. 2026
Тръмп предложи на Путин помощ заради чумата
06 Окт. 2026
Турция и Пакистан пращат войски в защита на С. Арабия
06 Окт. 2026
Бивш журналист и настоящ дипломат е номиниран за премиер на Румъния
05 Окт. 2026
Германия конфискува €10 млн. на криптокралицата Ружа Игнатова
05 Окт. 2026
Руснак с българско гражданство е арестуван за побой над полицай във Франция
05 Окт. 2026
Обновена
Хакери откраднаха личните данни на 8 млн. души в Дания
05 Окт. 2026
Испанският премиер свика извънредни избори
05 Окт. 2026
САЩ изтеглиха бомбардировачите B-1 от застрашената британска база
05 Окт. 2026
Бразилският президент отива втори на балотажа на 25 октомври
05 Окт. 2026
САЩ следят отблизо огнището на чума в Русия
05 Окт. 2026
Обновена
Йемен обяви война на хутите
04 Окт. 2026
Бразилия гласува с машини за президент
04 Окт. 2026
Медведев заговори за "космически войни"
04 Окт. 2026
Мерц заведе в Киев шефовете на германски оръжейни гиганти
04 Окт. 2026
Тръмп плаши с Голяма депресия при победа на демократите
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За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
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Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ:
Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
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България сама си избра вредител
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Как да загубим изборите в 5 прости стъпки
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