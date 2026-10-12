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Чужбина

Удар по летището в Рияд уби 12 души

Удар по летището в Рияд уби 12 души
11 Окт. 2026
За първи път британски премиер призна намесата на Москва в Брекзит

За първи път британски премиер призна намесата на Москва в Брекзит
11 Окт. 2026
Путин се подигра на енергийното примирие на Тръмп с удар по Харковската ТЕЦ-5

Путин се подигра на енергийното примирие на Тръмп с удар по Харковската ТЕЦ-5
11 Окт. 2026 Обновена
FT: Кремъл готви екзекуции на шефове на оръжейни фирми

FT: Кремъл готви екзекуции на шефове на оръжейни фирми
11 Окт. 2026
Полша разследва сигнал за възможен атентат срещу премиера

Полша разследва сигнал за възможен атентат срещу премиера
11 Окт. 2026 Обновена
Дания разрешава на учителите физическа сила срещу ученици

Дания разрешава на учителите физическа сила срещу ученици
11 Окт. 2026
Оперират папа Лъв XIV заради белодробен възел

Оперират папа Лъв XIV заради белодробен възел
11 Окт. 2026
Огромно наводнение в Непал отнесе ВЕЦ, мостове и къщи

Огромно наводнение в Непал отнесе ВЕЦ, мостове и къщи
11 Окт. 2026
Тръмп се загледа в Атлантическия океан

Тръмп се загледа в Атлантическия океан
11 Окт. 2026
ЕС стяга санкциите за Русия след хода на САЩ

ЕС стяга санкциите за Русия след хода на САЩ
11 Окт. 2026
Тръмп поиска Зеленски да бъде сменен като президент на Украйна

Тръмп поиска Зеленски да бъде сменен като президент на Украйна
10 Окт. 2026
Русия ще доставя дизел на САЩ

Русия ще доставя дизел на САЩ
10 Окт. 2026 Обновена
Тръмп назначи Кейти Захария за прессекретар на Белия дом

Тръмп назначи Кейти Захария за прессекретар на Белия дом
09 Окт. 2026
Земетресение от 7.7 по Рихтер удари Панама

Земетресение от 7.7 по Рихтер удари Панама
09 Окт. 2026 Обновена
Черна гора експулсира създателя на канал за кремълска пропаганда

Черна гора експулсира създателя на канал за кремълска пропаганда
09 Окт. 2026 Обновена
Путин прекарал рождения си ден с бившия канцлер Шрьодер

Путин прекарал рождения си ден с бившия канцлер Шрьодер
09 Окт. 2026 Обновена
Задържаният за шпионаж бивш шеф на БНД е поддържал връзки с Китай

Задържаният за шпионаж бивш шеф на БНД е поддържал връзки с Китай
09 Окт. 2026
Южноафриканска юристка спечели Нобеловата награда за мир

Южноафриканска юристка спечели Нобеловата награда за мир
09 Окт. 2026 Обновена
За първи път САЩ ще излъчват на живо разстрел

За първи път САЩ ще излъчват на живо разстрел
09 Окт. 2026
Германия подгони и бившия съпруг на Ружа Игнатова

Германия подгони и бившия съпруг на Ружа Игнатова
08 Окт. 2026
Почина вдъхновителката на масовите протести в Испания

Почина вдъхновителката на масовите протести в Испания
08 Окт. 2026
Индия задраска 130 милиона избиратели

Индия задраска 130 милиона избиратели
07 Окт. 2026
Рубио в Атина: Европа трябва да се събуди от дългия си сън

Рубио в Атина: Европа трябва да се събуди от дългия си сън
07 Окт. 2026
В ЕС договориха най-мащабното разширяване на санкциите срещу Русия

В ЕС договориха най-мащабното разширяване на санкциите срещу Русия
07 Окт. 2026
Ердоган говорил с Путин за сигурността в Черно море

Ердоган говорил с Путин за сигурността в Черно море
07 Окт. 2026
В десетки руски детски градини отпразнуваха рождения ден на Путин

В десетки руски детски градини отпразнуваха рождения ден на Путин
07 Окт. 2026 Обновена
Зеленски: Уточнихме с България, че става дума за руска комбинирана атака

Зеленски: Уточнихме с България, че става дума за руска комбинирана атака
07 Окт. 2026 Обновена
Задържаният шеф на разузнаването на ФРГ е донасял на службите в Баку

Задържаният шеф на разузнаването на ФРГ е донасял на службите в Баку
07 Окт. 2026
Почти една трета от руснаците мечтаят за мир

Почти една трета от руснаците мечтаят за мир

07 Окт. 2026
Посолството на САЩ в Русия предупреди за опасност от чума

Посолството на САЩ в Русия предупреди за опасност от чума
07 Окт. 2026
Американката, преживяла два опита за екзекуция, дойде в съзнание

Американката, преживяла два опита за екзекуция, дойде в съзнание
07 Окт. 2026
Макрон събра министрите заради протестите във Франция

Макрон събра министрите заради протестите във Франция
06 Окт. 2026
Заради Орбан ЕС планира 15-годишен изпитателен срок за нови държави членки

Заради Орбан ЕС планира 15-годишен изпитателен срок за нови държави членки
06 Окт. 2026
"Алтернатива за Германия" оглави ландтага в Саксония-Анхалт

"Алтернатива за Германия" оглави ландтага в Саксония-Анхалт
06 Окт. 2026
Франция изпробва нова ядрена ракета

Франция изпробва нова ядрена ракета
06 Окт. 2026
Девойка рани с нож 8 момичета в училище в Истанбул

Девойка рани с нож 8 момичета в училище в Истанбул
06 Окт. 2026
Бивш шеф на германското разузнаване BND е арестуван за шпионаж и измяна

Бивш шеф на германското разузнаване BND е арестуван за шпионаж и измяна
06 Окт. 2026
Румъния ще застреля 859 мечки до края на годината

Румъния ще застреля 859 мечки до края на годината
06 Окт. 2026
Сепаратистите спечелиха изборите в Квебек

Сепаратистите спечелиха изборите в Квебек
06 Окт. 2026
Взвод ще разстреля военен в САЩ

Взвод ще разстреля военен в САЩ
06 Окт. 2026
Турски самолет кацна аварийно заради сигнал за бомба

Турски самолет кацна аварийно заради сигнал за бомба
06 Окт. 2026
Тръмп предложи на Путин помощ заради чумата

Тръмп предложи на Путин помощ заради чумата
06 Окт. 2026
Турция и Пакистан пращат войски в защита на С. Арабия

Турция и Пакистан пращат войски в защита на С. Арабия
06 Окт. 2026
Бивш журналист и настоящ дипломат е номиниран за премиер на Румъния

Бивш журналист и настоящ дипломат е номиниран за премиер на Румъния
05 Окт. 2026
Германия конфискува €10 млн. на криптокралицата Ружа Игнатова

Германия конфискува €10 млн. на криптокралицата Ружа Игнатова
05 Окт. 2026
Руснак с българско гражданство е арестуван за побой над полицай във Франция

Руснак с българско гражданство е арестуван за побой над полицай във Франция
05 Окт. 2026 Обновена
Хакери откраднаха личните данни на 8 млн. души в Дания

Хакери откраднаха личните данни на 8 млн. души в Дания

05 Окт. 2026
Испанският премиер свика извънредни избори

Испанският премиер свика извънредни избори
05 Окт. 2026
САЩ изтеглиха бомбардировачите B-1 от застрашената британска база

САЩ изтеглиха бомбардировачите B-1 от застрашената британска база
05 Окт. 2026
Бразилският президент отива втори на балотажа на 25 октомври

Бразилският президент отива втори на балотажа на 25 октомври
05 Окт. 2026
САЩ следят отблизо огнището на чума в Русия

САЩ следят отблизо огнището на чума в Русия
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Йемен обяви война на хутите

Йемен обяви война на хутите
04 Окт. 2026
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Бразилия гласува с машини за президент
04 Окт. 2026
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