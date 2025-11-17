Медия без
8 км от околовръстното на София ще струват невероятните над 2 млрд. лв.

Днес, 13:30 Обновена
Румен Спецов ще управлява "Лукойл Нефтохим" редом с швейцарец

Днес, 14:33 Обновена
Законната лихва при просрочия се намалява от Нова година

Днес, 13:46
НСИ вече ще пресмята и "флаш инфлация"

Днес, 12:18 Обновена
Украйна ще получава US газ от Гърция през България

Днес, 08:15
Управляващите смятат Спецов за "най-правилния човек" за "Лукойл"

16 Ноем. 2025 Обновена
Кабинетът пази в тайна сделката с "Райнметал"

16 Ноем. 2025
Българите се "втурнаха" да посещават Русия

16 Ноем. 2025
България ще иска нова дерогация за “ЛУКойл” през април

15 Ноем. 2025 Обновена
Съдът на ЕС осъди България за евтините горски заменки

15 Ноем. 2025
Румен Спецов е назначен за особен управител на "Лукойл" в България

14 Ноем. 2025 Обновена
Държавата вдига двойно концесионните такси за минните компании

14 Ноем. 2025
Желязков прати "лошия" си бюджет в парламента

13 Ноем. 2025
Борисов "гарантира", че България ще получи отсрочка от САЩ

13 Ноем. 2025 Обновена
България, Унгария и Гърция са с най-ниски заплати в ЕС

13 Ноем. 2025
Без тристранка кабинетът ще приеме бюджета за 2026 г.

12 Ноем. 2025 Обновена
Радев наложи вето на закона за "Лукойл"

12 Ноем. 2025 Обновена
Правителството на ФРГ нареди на компания да спре вноса на руски газ

12 Ноем. 2025
След забраната за износ дизелът е поскъпнал с 10 ст.

12 Ноем. 2025
Държавата има резервен бензин само за 35 дни

11 Ноем. 2025 Обновена
България най-сетне получи второ плащане по плана за възстановяване

11 Ноем. 2025
ОМV обяви нови находки на нефт и газ в Либия

10 Ноем. 2025
Премиерът: Особеният управител на "Лукойл Нефтохим" ще мине проверка за интегритет

10 Ноем. 2025 Обновена
Банкоматите ще се заредят с евро в нощта на 1 януари

10 Ноем. 2025
През 2025 г. държавата няма да събере данъци и осигуровки за над 2.8 млрд. лв.

10 Ноем. 2025
Ивайло Пенчев: "Уолтопия" приключва с България

09 Ноем. 2025
ДАНС, МВР и МО влязоха в "ЛУКойл"

09 Ноем. 2025 Обновена
От ГЕРБ не идват никакви сигнали за компромиси по бюджет 2026

09 Ноем. 2025 Обновена
Wizz Air пусна своя "бизнес класа" - свободно място до теб

08 Ноем. 2025
Гърция подписа със САЩ за доставки на втечнен газ за 20 г.

08 Ноем. 2025
Управляващите скоростно приеха скандален закон за "Лукойл Нефтохим"

07 Ноем. 2025 Обновена
Властта към бизнеса: Време е да си платите за "евтиния" ток

07 Ноем. 2025 Обновена
САЩ отрязаха Gunvor за сделката с “ЛУКойл”

07 Ноем. 2025 Обновена
Няма да се плаща неустойка за прекратяване на договори с мобилни оператори

06 Ноем. 2025
Жп линията София-Скопие най-сетне може да бъде завършена

06 Ноем. 2025
Бизнес и опозиция поискаха преправяне на проектобюджета за 2026 г.

06 Ноем. 2025
НС по спешност натика ДАНС в сделките на "Лукойл"

06 Ноем. 2025 Обновена
Ирак отказа да товари нефт за "ЛУКойл"

06 Ноем. 2025
Цигарите поскъпват догодина заради по-висок акциз

06 Ноем. 2025
ЕК блокира 215 млн. евро заради провала "Антикорупция"

05 Ноем. 2025
Радев наложи вето на закона за ДАНС и "Лукойл"

05 Ноем. 2025 Обновена
Дела заради надути сметки за парно заливат столичния съд

05 Ноем. 2025
Властта се кани да налее нови милиарди в държавни фирми

05 Ноем. 2025
1500 тира чакат да минат по Дунав мост

05 Ноем. 2025
Заплатите в МВР и МО ще скочат с нови 12%

05 Ноем. 2025
Купувачът на "Лукойл" отрече руско влияние

04 Ноем. 2025
Бюджетният скандал засенчи форума за еврото в София

04 Ноем. 2025
Катар заплаши да спре газовите доставки за ЕС

04 Ноем. 2025
МФ налага спешна смяна на софтуерите за отчитане на продажбите

04 Ноем. 2025 Обновена
Проектобюджетът за 2026 г. е с €3.649 млрд. дефицит и над €10 млрд. нов дълг

04 Ноем. 2025
Банките са събрали над 5 млрд. лева лихви по кредити

04 Ноем. 2025
Затварят изцяло Дунав мост при Русе – Гюргево на 4 ноември 

03 Ноем. 2025
Бумът на втечнен газ прекроява световния пазар

03 Ноем. 2025
От вторник пускат парното в София без яснота за сметките

03 Ноем. 2025
Нискотарифна компания спря полетите от София до Букурещ

03 Ноем. 2025
Отсечката Рудозем - Смолян влезе в графата "златни шосета"

