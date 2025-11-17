Медия без
политическа реклама
СИГНАЛ
РЕКЛАМА
Анонимен
ВХОД
Видео
(О)ПОЗИЦИЯ
90 секунди скандал
Видео на деня
Точно сега
Досие
Любопитно
Тук и сега
Наблюдател
България
Войната
Икономика
Чужбина
Култура
Спорт
Футбол БГ
Футбол свят
Тенис
Моторни спортове
Бойни спортове
Други спортове
ТВ Спорт
Париж 2024
Евро 2024
Мондиал 2022
Просвета
После
ЛЮБОПИТНО
ЗДРАВЕ
АВТОМОБИЛИ
КИНОПРЕМИЕРА
КОНСУЛТ
МЕДИИ
СПРАВОЧНИК
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
ИМОТИ
Икономика
8 км от околовръстното на София ще струват невероятните над 2 млрд. лв.
Днес, 13:30
Обновена
Румен Спецов ще управлява "Лукойл Нефтохим" редом с швейцарец
Днес, 14:33
Обновена
Законната лихва при просрочия се намалява от Нова година
Днес, 13:46
НСИ вече ще пресмята и "флаш инфлация"
Днес, 12:18
Обновена
Украйна ще получава US газ от Гърция през България
Днес, 08:15
Управляващите смятат Спецов за "най-правилния човек" за "Лукойл"
16 Ноем. 2025
Обновена
Кабинетът пази в тайна сделката с "Райнметал"
16 Ноем. 2025
Българите се "втурнаха" да посещават Русия
16 Ноем. 2025
България ще иска нова дерогация за “ЛУКойл” през април
15 Ноем. 2025
Обновена
Съдът на ЕС осъди България за евтините горски заменки
15 Ноем. 2025
Румен Спецов е назначен за особен управител на "Лукойл" в България
14 Ноем. 2025
Обновена
Държавата вдига двойно концесионните такси за минните компании
14 Ноем. 2025
Желязков прати "лошия" си бюджет в парламента
13 Ноем. 2025
Борисов "гарантира", че България ще получи отсрочка от САЩ
13 Ноем. 2025
Обновена
България, Унгария и Гърция са с най-ниски заплати в ЕС
13 Ноем. 2025
Без тристранка кабинетът ще приеме бюджета за 2026 г.
12 Ноем. 2025
Обновена
Радев наложи вето на закона за "Лукойл"
12 Ноем. 2025
Обновена
Правителството на ФРГ нареди на компания да спре вноса на руски газ
12 Ноем. 2025
След забраната за износ дизелът е поскъпнал с 10 ст.
12 Ноем. 2025
Държавата има резервен бензин само за 35 дни
11 Ноем. 2025
Обновена
България най-сетне получи второ плащане по плана за възстановяване
11 Ноем. 2025
ОМV обяви нови находки на нефт и газ в Либия
10 Ноем. 2025
Премиерът: Особеният управител на "Лукойл Нефтохим" ще мине проверка за интегритет
10 Ноем. 2025
Обновена
Банкоматите ще се заредят с евро в нощта на 1 януари
10 Ноем. 2025
През 2025 г. държавата няма да събере данъци и осигуровки за над 2.8 млрд. лв.
10 Ноем. 2025
Ивайло Пенчев: "Уолтопия" приключва с България
09 Ноем. 2025
ДАНС, МВР и МО влязоха в "ЛУКойл"
09 Ноем. 2025
Обновена
От ГЕРБ не идват никакви сигнали за компромиси по бюджет 2026
09 Ноем. 2025
Обновена
Wizz Air пусна своя "бизнес класа" - свободно място до теб
08 Ноем. 2025
Гърция подписа със САЩ за доставки на втечнен газ за 20 г.
08 Ноем. 2025
Управляващите скоростно приеха скандален закон за "Лукойл Нефтохим"
07 Ноем. 2025
Обновена
Властта към бизнеса: Време е да си платите за "евтиния" ток
07 Ноем. 2025
Обновена
САЩ отрязаха Gunvor за сделката с “ЛУКойл”
07 Ноем. 2025
Обновена
Няма да се плаща неустойка за прекратяване на договори с мобилни оператори
06 Ноем. 2025
Жп линията София-Скопие най-сетне може да бъде завършена
06 Ноем. 2025
Бизнес и опозиция поискаха преправяне на проектобюджета за 2026 г.
06 Ноем. 2025
НС по спешност натика ДАНС в сделките на "Лукойл"
06 Ноем. 2025
Обновена
Ирак отказа да товари нефт за "ЛУКойл"
06 Ноем. 2025
Цигарите поскъпват догодина заради по-висок акциз
06 Ноем. 2025
ЕК блокира 215 млн. евро заради провала "Антикорупция"
05 Ноем. 2025
Радев наложи вето на закона за ДАНС и "Лукойл"
05 Ноем. 2025
Обновена
Дела заради надути сметки за парно заливат столичния съд
05 Ноем. 2025
Властта се кани да налее нови милиарди в държавни фирми
05 Ноем. 2025
1500 тира чакат да минат по Дунав мост
05 Ноем. 2025
Заплатите в МВР и МО ще скочат с нови 12%
05 Ноем. 2025
Купувачът на "Лукойл" отрече руско влияние
04 Ноем. 2025
Бюджетният скандал засенчи форума за еврото в София
04 Ноем. 2025
Катар заплаши да спре газовите доставки за ЕС
04 Ноем. 2025
МФ налага спешна смяна на софтуерите за отчитане на продажбите
04 Ноем. 2025
Обновена
Проектобюджетът за 2026 г. е с €3.649 млрд. дефицит и над €10 млрд. нов дълг
04 Ноем. 2025
Банките са събрали над 5 млрд. лева лихви по кредити
04 Ноем. 2025
Затварят изцяло Дунав мост при Русе – Гюргево на 4 ноември
03 Ноем. 2025
Бумът на втечнен газ прекроява световния пазар
03 Ноем. 2025
От вторник пускат парното в София без яснота за сметките
03 Ноем. 2025
Нискотарифна компания спря полетите от София до Букурещ
03 Ноем. 2025
Отсечката Рудозем - Смолян влезе в графата "златни шосета"
03 Ноем. 2025
ТУШ
Разгледай всички
ПОСЛЕ
Разгледай всички
Зелена сделка! И Лукойл става Зелена зона - 100% био, еко и свободно отглеждане на лук
Видео
Разгледай всички
За едни 30 000 лв. са годишна заплата, за други са просто бонус
НАЙ-ЧЕТЕНИ
днес
седмица
месец
25178
8 км от околовръстното на София ще струват невероятните над 2 млрд. лв.
17 Ноем. 2025
1477
Украйна ще получава US газ от Гърция през България
17 Ноем. 2025
1292
НСИ вече ще пресмята и "флаш инфлация"
17 Ноем. 2025
925
Румен Спецов ще управлява "Лукойл Нефтохим" редом с швейцарец
17 Ноем. 2025
674
Законната лихва при просрочия се намалява от Нова година
17 Ноем. 2025
25178
8 км от околовръстното на София ще струват невероятните над 2 млрд. лв.
17 Ноем. 2025
11092
Българите се "втурнаха" да посещават Русия
16 Ноем. 2025
6644
Румен Спецов е назначен за особен управител на "Лукойл" в България
14 Ноем. 2025
6351
България, Унгария и Гърция са с най-ниски заплати в ЕС
13 Ноем. 2025
6321
Радев наложи вето на закона за "Лукойл"
12 Ноем. 2025
97715
Ивайло Пенчев: "Уолтопия" приключва с България
09 Ноем. 2025
31274
Трети завод в ЕС, преработващ руски петрол, се запали
23 Окт. 2025
25178
8 км от околовръстното на София ще струват невероятните над 2 млрд. лв.
17 Ноем. 2025
17676
Цигарите поскъпват догодина заради по-висок акциз
06 Ноем. 2025
16597
Българите се юрнаха да внасят парите си в банките
28 Окт. 2025
АВТОРИ
ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА:
Това, което се случва с "Лукойл", го гледахме с КТБ
ДИЯН БОЖИДАРОВ:
21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ:
"Промяната" не се поддава на промяна
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ:
Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ:
Залпът на "Аврора" порази Манхатън
ЦЕНИ НА ГОРИВАТА
ТВ Спорт
Разгледай всички
Спортът по телевизията - 17 ноември
Днес, 06:06
Футболна и спортна ТВ седмица (17-23 ноември)
16 Ноем. 2025
Справочник
Разгледай всички
Употреба с нов живот: Защо все повече българи избират да купуват и продават онлайн в Bazar.bg
Днес, 11:04