Спецов свали шефа на УС на "Лукойл Нефтохим"

Новоназначеният особен търговски управител Румен Спецов е отстранил Евгени Маняхин, председател на управителния съвет на "Лукойл Нефтохим". С този ход Спецов става единствен представител на най-голямото българско предприятие - нефтохимическия комплекс в Бургас.

Румен Спецов ще управлява "Лукойл Нефтохим" редом с швейцарец Румен Спецов вече е вписан в Търговския регистър като особен търговски управител на най-голямото българско предприятие -"Лукойл Нефтохим". А НАП има нов изпълнителен директор - Христо Марков, който досега е бил заместник на Спецов в приходната агенция.

Спецов е подписал решението за освобождаване на Маняхин веднага след като е поел новия си пост на особен управител, съобщи БНТ. Маняхин е с швейцарски паспорт, но е ясно, че е доверен човек на руската "ЛУКойл", така че отстраняването му е в духа на санкциите на САЩ. В същото време обаче прави впечатление, че Маняхин съгласно решението на особения управител все пак остава в управата на нефтохима, но като редови член на УС.

От момента на вписването в Търговския регистър на промяната Маняхин няма да има правото да представлява "Лукойл Нефтохим".

Разминаване

"Особеният управител на дружествата от Групата „ЛУКОЙЛ“ в България г-н Румен Спецов проведе работна среща с колектива на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД. В разговора участваха министърът на енергетиката Жечо Станков, кметът на Бургас Димитър Николов и представителят на държавата в Надзорния съвет Цветан Цирков. Срещата бе посветена на предстоящите управленски задачи и гарантирането на стабилна, прозрачна и предсказуема работа на стратегическия обект."

Цитатът е от събщение, изпратено до медиите от „Лукойл Нефтохим“. В него се посочва, че „ръководителят на рафинерията г-н Евгени Маняхин изрази увереност, че професионалният и сплотен екип на завода ще се справи с всички предизвикателства, както многократно е доказвал".

Не става ясно кога се е провела работната среща. Но информацията за нея очевидно не е съвсем актуална, тъй като Евгени Маняхин вече не е „ръководителят на рафинерията“.

В прессъобщението е цитиран Румен Спецов, който бил обещал стриктно спазване на санкциите, пълна прозрачност в работата на предприятието и надеждни доставки на петрол и горива. Особеният търговски управител казал още, че няма да има смущения в производството и съкращения на хора. Кметът Николов пък изтъкнал, че предприятието е жизненоважно за развитието на региона. А Маняхин припомнил каква е мисията на предприятието – "да осигурява надеждни доставки на горива за хората.“