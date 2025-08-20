Медия без
До дни кабинетът обявява конкурси за частни жп превозвачи

Работещите в БДЖ няма да бъдат съкратени, увери министърът на транспорта

Днес, 14:01
Частните оператори имат потенциал да направят железопътната услуга атрактивна и предпочитана, смята министърът на транспорта Гроздан Караджов
През следващата седмица Министерството на транспорта ще обяви конкурсната процедура за избор на обществен жп пътнически оператори. Достъп до нея ще имат всички лицензирани железопътни оператори на територията на държавите от ЕС.

Това обяви министърът на транспорта Гроздан Караджов след днешното заседание на МС, на което бе одобрено провеждането на процедура за избор на превозвачи за извършване на обществени услуги с железопътен транспорт. Реформата е предвидена в Националния план за възстановяване и устойчивост, където е записано, че следващите договори за жп превоз ще бъдат възложени чрез открита състезателна процедура.

Както вече е известно, от 13 декември 2026 г. държавната БДЖ спира да бъде единственият превозвач на пътници по жп транспорта и ще се конкурира с частни оператори. До тогава трябва да са избрани новите оператори на пътническия жп превоз в три лота - западен, северен и южен. Договорите им ще са с продължителност от 12 години,  като държавата планира да им плати за този период  индикативна сума от общо 1.4 млрд. евро без ДДС. Срокът за подаване на документи ще бъде три месеца.

"Секторът страда от десетилетия от остро недофинансиране и от непровеждане на реформи. Включването на частни оператори има потенциал да направи нашата железница атрактивна, устойчива и ефективна. Конкуренцията няма да е просто борба за субсидии, а състезание за по-добро обслужване на пътниците", заяви министър Караджов.

Операторите ще могат да ползват безвъзмездно подвижния състав, закупен след 2009 г., но той остава държавна собственост. По-старите влакове ще останат в активите на „БДЖ – Пътнически превози“, но могат да бъдат отдавани на пазарен принцип. След изтичане на договорите новите оператори ще връщат предоставения подвижен състав.

Трудовите правоотношения с работниците и служителите ще бъдат запазени и няма да бъдат прекратени при избора на нови изпълнители на обществената превозна услуга, каза още Караджов. За срока на действие на договорите ще се запазят колективните трудови договори при условията и по реда на Кодекса на труда.

Транспортният министър припомни, че до момента има издадени три железопътни лиценза, но нито един от тях не е направил реални постъпки да стане реален оператор на пътнически железопътни услуги, въпреки че още от 2019 г. законът предвижда такава възможност. "Ето защо в ПВУ сме записали, че ще се гарантира премахването на всички пречки за достъп до пазара, включително разделянето на договора на няколко позиции с ограничен обем", каза Караджов.

