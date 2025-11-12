Борисов обеща да отвърже минималната заплата от средната, ама за 2027 г.

БГНЕС "Ако сега това правителство с мандата на ГЕРБ намали заплатите и очакванията, които имат хората, това ще компрометира еврозоната и веднага ще ни върне към постната пица на Дянков", каза Борисов.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов днес обяви, че обещава на работодателските организации да отвърже минималната заплата от средната, но чак за следващия бюджет 2027 г. По думите му това не може да стане от началото на 2026 г., защото щяло да доведе до спад на заплатите и компрометиране на въвеждането на еврото.

"Ако сега това правителство с мандата на ГЕРБ намали заплатите и очакванията, които имат хората, това ще компрометира еврозоната и веднага ще ни върне към постната пица на Дянков", каза Борисов пред журналисти в кулоарите на парламента.

Автоматичната формула, по която минималната заплата и голяма част от възнагражденията в бюджетната сфера скачат всяка година, е една от най-критикуваните теми в проектобюджета за 2026 г., наред с вдигането на осигуровките и двукратното повишение на данък дивидент.

Тъй като няма отстъпление по тези теми, работодателските организации днес обявиха, че отново няма да се явят на заседание на тристранката, което бе обявено за четвъртък. Миналата седмица този бойкот бе причина Министерски съвет да не може да одобри проектобюджета и да го внесе за разглеждане в Народното събрание. Междувременно работодателите се срещнаха с част от ръководството на ГЕРБ и финансовия министър Теменужка Петкова, за да обсъдят бюджета, което вероятно ще бъде представено от правителството, като вече проведени консултации.

ОПРАВДАНИЯ

"През последните четири години работодателите и синдикатите не са се обаждали много по темата, когато спиралата, връзването на минимална и средната и всички останали заплати, вървеше по някакви странни формули", каза Борисов. Това изказване е странно, защото работодателите многократно са критикували връзването на минималната заплата като 50% от средната за страната, което се случи преди три години.

Според Борисов виновникът, "сътворил тези неща", е бившият финансов министър Асен Василев. За фиксирането на минималната заплата като 50% от средната обаче тогава настояваха най-много от БСП, които бяха част от управляващата коалиция с ПП-ДБ. БСП, които отново са в коалиционно управление, този път с ГЕРБ, продължават да настоява за автоматично обвързване на минималната заплата и други плащания със средната за страната.

"Сега се съгласих пред колегите от БСП, но за другия бюджет отсега им казвам, че те ще се съобразят с нас, ако искат да има правителство", посочи Борисов.

Лидерът на ГЕРБ обясни още, че в момента "хиляди хора си слагат заплати от порядъка на милион-два-стотици хиляди на месец", и тези заплати изкривяват средната работна заплата за страната. "Ако взимаш заплата от 100 хил. лв., но плащаш осигуровки върху таван от 4000 лв., какво се случва с останалите 96 хиляди? След като за 4 години си объркал държавата, сега всички вкупом ще трябва да я оправим. И това изисква разбиране и от работодатели, и от синдикати", каза Борисов. Явно с този пример Борисов искаше да обясни, защо трябва да се увеличи данък дивидент от 5 на 10% - мярка, която според МФ цели да се спре избягването на данъчно облагане.

Лидерът на ГЕРБ продължава да твърди, че партията му твърдо е против увеличение на данъците и страната ни оставала с най-ниския данък от 10% в целия ЕС. "Най-ниските данъци, най-ниските дивиденти, всичко най-ниско в Европейския съюз има българския бизнес", заключи Борисов.

Той обаче призна, че все още няма яснота кога ще бъде внесен в Народното събрание бюджетът за следващата година.

НОВ БОЙКОТ

От Асоциацията на работодателските организации съобщиха по-късно днес, че отново няма да участват в назначеното за четвъртък заседание на Съвета за тристранно сътрудничество.

"Вече нееднократно декларирахме, че с настоящия проект на държавен бюджет за 2026 г. се отстъпва от заявената от управляващото мнозинство позиция за запазване на данъчно-осигурителния модел на България. Напротив, предвижда се увеличение на осигурителните вноски с 2 процентни пункта, което води до над 10% ръст на разхода за осигурителни вноски за фонд „Пенсии“, и двукратно повишаване на данъка върху дивидента. Така ежемесечно от всеки зает в реалния сектор ще се изземват допълнителни средства, за да се финансират неефективни разходи в бюджетната сфера, включително ново двуцифрено увеличение на възнагражденията в секторите „Сигурност и отбрана“ и „Висше образование“. Всичко това прехвърля сметката за политическия популизъм върху бизнеса и работещите, обезсърчава инвестициите, забавя икономическия растеж, разширява сивата икономика и в крайна сметка ще редуцира бюджетните приходи", се казва в позиция на работодателите.

"АОБР няма да легитимира подобно решение. Нашата отговорност е да защитим конкурентоспособността на българската икономика, а не да участваме в процес, който игнорира реформи и продължава неефективното харчене, включително на финансови средства, взети на заем", допълват представителите на бизнеса.

Днес трябваше да проведе извънредно заседание на бюджетната комисия, поискано от ПП-ДБ, на което работодатели и синдикати трябва да представят становищата си по проектобюджета за 2026 г. Липсата на кворум провали заседанието. Не се явиха депутатите от управляващата коалиция. От страна на работодателските организации и синдикатите имаше само по един представител.

"Такова чудо и такъв счупен диалог - да не може да се съберат на една маса синдикати и работодатели, да не излезе министърът на финансите да обясни, да го няма премиерът да си защити бюджета, никога не е имало", каза председателят на ПП Асен Василев.