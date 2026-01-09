И зам.-шеф на БСП поиска смяна на лидера Атанас Зафиров

Към гласовете, призоваващи за провеждане на конгрес на БСП, който да смени партийното ръководство, се присъедини и нейният зам.-председател Иван Таков, който оглавява ключовата столична организация на столетницата. На заседание на Градския съвет на БСП-София, ръководено от Таков, е приета позиция, че е "необходим спешен конгрес, който да консолидира БСП" и да избере нов председател на партията, става ясно от съобщение на пресцентъра на софийската организация.

Таков влезе в партийното ръководство на конгреса през февруари 2025 г. На същия форум Атанас Зафиров беше избран за председател на мястото на подалата оставка, а впоследствие и изключена от БСП Корнелия Нинова. В онзи момент Зафиров беше вече вицепремиер в кабинета "Желязков". Самият Таков тогава беше един от многобройните претенденти за лидерския пост. Той обаче се отказа преди да се проведе изборът с интересния аргумент, че "ситуацията, в която се намира БСП в момента, отрежда на следващия председател на партията по-скоро преходна роля“.

Сега в изявлението си пред градския съвет Таков е заявил, че партията страда от "критично ниско обществено доверие, нерешени организационни въпроси и силно разколебан партиен актив, програмна и идейна немощ и политическа безпътица". "В този момент БСП не изглежда добре. Независимо от това как ние оценяваме краткото си участие във властта, обективните индикатори показват, че партията е на път да се превърне в политически аутсайдер", предупреждава той.

Според него БСП трябва да "покаже нов облик ... представи различна и смела мечта за бъдещето на България ... консолидира своя актив". Това може да стане, смята Таков, чрез свикване на спешен конгрес. На него, освен анализ на участието на БСП в правителството на Росен Желязков и подкрепящото го мнозинство, трябва да се приеме предизборна платформа и да се избере председател на партията.

Това на практика е предизвикателство към Атанас Зафиров. Той се намира в тежка ситуация - след като правителството подаде оставка, Изпълнителното бюро на БСП, ръководено от Зафиров, направи същото , със заявката, че нов състав на ръководния орган ще бъде избран на 10 януари. Междувременно обаче вътрешното напрежение в партията внезапно се засили, избуя скрито недоволство срещу Зафиров и курса му на сближение с ГЕРБ и ДПС , като вчера младежката организация на БСП също се обяви за провеждане на партиен конгрес и избор на ново ръководство на партията.

Всичко това предвещава сблъсък на 10 януари.

Отговорът на Зафиров

Атанас Зафиров отговори бързо на искането на Таков. Пресцентърът на БСП разпространи негово интервю пред "Дума", в което той казва:

"Не бягам от анализа на политиката и проблемите, но всички големи изводи трябва да бъдат направени след изборите. Конгрес, така или иначе, ще има, но организацията на бърз форум ще разпилее силите на левицата, а аз като социалист не искам такава съдба за БСП. Всички бяхме наясно, че БСП ще плати политическа цена заради решението, което взехме в началото на 2025-а - да участваме в съвместно управление с две изключително различни от нас като идеологически профил партии. Най-голямата грешка на БСП беше, че не се постарахме достатъчно да разясним на хората какви са нашите цели и идеи в управлението. Трябваше постоянно да говорим за това, постоянно да поставяме нашите теми във фокуса на общественото внимание".

Според Зафиров БСП няма да вземе решение за участие в следваща коалиция небрежно, без задълбочен анализ. Сега, според него, основната задача на партията е да се подготви за избори, да се стегне организационно, да се мотивира политически, да изработи ярка, но приложима програма за управление, да обнови листите и да се сплоти около голямата цел.

"Опасявам се, че бърз конгрес означава разпиляването на тази енергия", добавя той.