Томислав Дончев: Няма риск за парите от ЕС заради Коцев

Изпълнителите да работят, финансиране ще има, обяви вицепремиерът по еврофондовете

Днес, 10:26
Томислав Дончев
Томислав Дончев

Вицепремиерът по еврофондовете Томислав Дончев отхвърли категорично възможността за замразяване на парите по Националния план за възстановяване и устойчивост заради случващото се с варненския кмет Благомир Коцев. Вчера либерални депутати, част от което политическо семейство е и ПП, поисаха в писмо до Европейската комисия да замрази второто плащане по плана за възстановяване с аргумент неизпълнени реформи. 

От групата Renew Еurope считат за недопустимо независимият антикорупционен орган КПКОНПИ да се използва като бухалка за политически саморазправи, както се представя ареста на варненския кмет Благомир Коцев. Реформирането на антикорупционната комисия бе една от заложените в плана реформи. 

“В момента се прави искане, което засяга 1/3 от общото финансиране, което идва по линия на ЕС. Ние не може да подценяваме това искане, което е направено от “Обнови Европа”. Но в същото време такава тема 6 млрд. евро под въпрос не съществува”, коментира в началото на редовното правителствено заседание Томислав Дончев. Според него предоговарянето на плана за възстановяване и ускоряването на разплащанията по него е един от успехите на правителството. Ако в началото започнахме с изпълнение от 8%, сега вече сме на изпълнение от 23% с разплатени 3.4 млрд. лв., коментира Дончев. Той допълни, че министерства, общини, фирм, неправителстевен сектор трябва да продължат да работят с високо темпо, а плащанията им са гарантирани. Имаме амбициозната задача до август, 2026-а година да разплатим всичко, допълни Дончев. 

Искането за замразяване на второто плащане се прави в момент, в който всъщност се очакват новини за отпускането на средствата. Правителството очаква добра новина до края на септември и направи заявка и за трето плащане преди края на годината. 

От това ще зависи много сериозно и салдото по консолидираната фискална програма, като получаването и на двата транша могат да компенсират част от дефицита. При негативен развой ефектът ще е минус и по това перо в консолидираната програма.

Национален план за възстановяване и устойчивост

