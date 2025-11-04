Медия без
Таксата за издаване на лична карта скача почти двойно

От Нова година ще се плаща 30 лв вместо досегашните 18 лв.

Днес, 11:24
МВР

От януари 2026 г. таксата за издаване на лична карта ще бъде 30 лева за документ със срок на валидност 10 години и 21 лева за 4-годишна валидност. Към момента тези цени са съответно 18 и 13 лева, които са валидни до края на тази година.

Документите за самоличност могат да бъдат подменени и преди изтичане срока на тяхната валидност. Заявления могат да се подават в сектор Български документи за самоличност във всяко районно управление на територията на съответната област чрез обикновена услуга.

Кабинетът премахва безсрочните лични карти
Ще има нови документи за самоличност, като те ще съдържат биометрични данни, проблемът е само с експресната поръчка - ще може да се заяви такава, но документите ще могат да се получат само в София. Това обяви в Шабла вътрешният министър Калин Стоянов, цитиран от БТА.
СЕГА
30 Май 2024

Друга възможност за облекчаване на административното обслужване е портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg . Чрез него всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на лична карта и/или паспорт или да заяви получаване на удостоверение за събития и факти, свързани с издаването на документи.

Новите лични карти с чип - хубава работа, ама българска
Когато преди точно 25 години България, чрез своето вътрешно министерство и след многомилионна обществена поръчка, направи повсеместна подмяна на документите за самоличност - лични карти, международни паспорти, шофьорски книжи, всичко мина под знамето на международните
СЕГА
26 Юни 2024

Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 (тридесет) дни, след датата на изтичане на валидността на личната карта. При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 50 (петдесет) до 250 (двеста и петдесет) лева.

МВР-шефът пръв си изкара лична карта с чип, който още не работи
Вътрешният министър Калин Стоянов се похвали, че пръв и с експресна поръчка си е изкарал лична карта с чип. Това стана още в първия ден, в който бе обявено въвеждането на т. нар. лични карти от ново поколение.
СЕГА
17 Юни 2024

 

