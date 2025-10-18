Съдът нареди на Талева да разследва Сарафов

Борислав Сарафов и Петьо Петров - Еврото пред емблематичния ресторант "Осемте джуджета". Сарафов твърди за снимката, че е бил вкаран в капан, за да бъде документиран с Еврото.

Борислав Сарафов, който продължава да се представя за изпълняващ функциите главен прокурор, трябва да бъде разследван от специалния прокурор Даниела Талева по сигнала на БОЕЦ. Това е определила съдия Мирослава Тодорова по жалбата на БОЕЦ срещу отказа на Талева да разследва Сарафов за корупция, злоупотреба с власт и прикриване на престъпления.

"Това е първото подобно дело в България и първото спечелено такова", обяви лидерът на гражданската организация Георги Георгиев във Фейсбук.

Сигналът на БОЕЦ срещу Сарафов е по скандала с изтеклия архив на бившия следовател, сочен за съдебен лобист и идеолог на кръга "Осемте джуджета" Петьо Петров - Еврото.

Очаквайте подробности.