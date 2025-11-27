Медия без
Съдът спря поскъпването на "зоните" в София

Промените в наредбата няма да влязат в сила, докато магистратите не се произнесат по жалбите срещу тях

27 Ноем. 2025Обновена
Новите цени на "зоните" в София трябваше да влязат в сила на 5 януари догодина, но съдът спря промените до произнасянето си по същество.
Снимка: Архив
Софийският административен съд спря предварителното изпълнение на решението на столичната община за увеличаването на таксите на синята и зелената зона за паркиране и за разширяване на териториите им, това се разбра от съобщение на съда.

Така промените, които предизвикаха протести на столичани и критика от страна на опозицията в Столичния общински съвет, остават на трупчета, докато съдът не се произнесе по същество по жалбите срещу тях.

Делото е образувано по 15 жалби, сред тях и тази на ДПС, става ясно от определението на тримата административни съдии. 

Спирането се налага, тъй като има опасност от настъпване на значителни и трудно поправими вреди, мотивират се съдиите. 

Общината направи много промени в Наредбата за организация на движението, в това число цените на платеното паркиране бяха удвоени, удължи се работното време на зоните за паркиране и техният обхват, паркиране в "синя зона" от 2 лева става 2 евро на час, а в зелена зона се увеличи от 1 лев на 1 евро. Значително се увеличават и глобите за нарушителите. Също така се въвежда и "уикенд зона" с цена от 0.50 евро на час. Винетният стикер за живеещи в "синя зона" става 150 евро, а в "зелена" - 100 евро, което отново е удвояване на цената. Поскъпват и служебните абонаменти, поставянето на скоба и услугата "паяк". Предвиждаше се това да влезе в сила от 5 януари догодина.

Общината се мотивира, че трябват над 11 млн. лв. за изпълнение на промените - изготвянето на нови схеми, пътни знаци, маркировки, промяна на софтуера, обезпечаващ дейностите по платено локално паркиране, изготвяне на нови образци за талони за паркиране с цените в евро. Това, преди финалното произнасяне на съда по същество би довело до извънмерни разходи. Влизането на измененията на наредбата в действие преди проверка на законосъобразността ѝ би довело до необосновано разходване на сериозен публичен ресурс, казва съдът.

Ако новите цени се прилагат, преди промените в наредбата да минат съдебен контрол, това би ощетило софиянци и гостите на столицата. А това би било предпоставка за бъдещи искове срещу общината, което отново би се отразило негативно на публичния ресурс, пишат още съдиите Калина Пецова, Димитрина Петрова и Ралица Рачкова.

Тяхното определение не е окончателно и може да се атакува пред Върховния административен съд.

