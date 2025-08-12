Медия без
Следователи и МВР обискират наши търговци на оръжие по искане на Украйна

Претърсванията били свързани с разследване на корупционни престъпления при търговия с оръжие на завишени цени в Киев

Днес, 11:21
МВР

Екип от следователи на Националната следствена служба (НСлС) извършва претърсвания и изземвания в жилища и офиси в София и страната по молба за правна помощ на Националното антикорупционно бюро на Украйна, съобщиха от прокуратурата

Обиските са свързани с разследване на корупционни престъпления в Украйна, извършени при търговия с оръжие на завишени цени.

Под натиск Зеленски върна правомощията на антикорупционните служби
Под натиска на протестите в страната и на международната намеса украинският президент внесе нов законопроект в парламента, който връща правата на двете антикорупционни служби.
СЕГА
24 Юли 2025

В претърсванията участват множество следователи от НСлС, служители на ГДБОП-МВР и на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" (ГДЖСОБТ).

Действията в изпълнение на молбата за правна помощ се извършват под надзора на Върховна касационна прокуратура. Това е част от международното сътрудничество в борбата с корупцията, добавят от държавното обвинение. 

Само преди дни Борислав Сарафов проведе работна среща с офицерите от офиса в София на Федералното бюро за разследване на САЩ и посетиха Националната следствена служба. Тогава бе обявено, че са били обсъдени конкретни наказателноправни казуси, по които българските и американските служби активно си взаимодействат.

