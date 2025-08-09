Медия без
Сделка от скандалния списък с държавни имоти се оказа полезна

Въпреки шумния политически скандал продажбите на терени от списъка с 4440 държавни имота продължават 

Днес, 14:36
Юруков е илюстрирал, че закупената в съседство сграда на изоставено училище наистина се възстановява.
Въпреки че правителството обяви, че замразява продажбата на държавни имоти и ще внесе списъка с тях в парламента, сделките продължават. Някои от тях обаче могат да са и полезни. Това съобщи в блога си Боян Юруков, който пръв започна да издирва и визуализира нарочените за продажба имоти.  

“Както писах в четвъртък, в рамките на 48 часа след отговора на премиера Росен Желязков на критиките ми, бяха проведени два търга, един от които от списъка с „отпаднала“ необходимост. Именно той беше продаден за 23 100 лв. Представлява земя с рушаща се сграда в с. Голяма Желязна в Ловеч. В парцела попада и трафопост, който не е обект на продажба. Купувачът е инициатива за създаване на кулинарно училище, която е купила сградата на местното училище в селото и го е възстановила за нов живот. Сега купуват този имот в близост. Не знам нищо за работата им, но от малкото прочетено определено искам да знам повече”, пише в пост в социалната мрежа “Фейсбук” Юруков. 

“По всичко личи, че това е положителен пример за държавна земя, която влиза в ръцете на хора, искащи да правят нещо полезно и смислено с нея. В същото време показва отново, че отговорът на Желязков подвежда обществото. Показва също колко хаотично е правен списъкът и как се подхожда към тези продажби, защото сред държавните имоти с „отпаднала необходимост“ виждаме също сграда на селското училище, която вече е купена от същата фирма преди години”, допълва блогърът. 

При проверка на предстоящите търгове, които се обявяват през публичната платформа на агенцията за публичните предприятия и контрол, Юруков е установил, че има предстоящи търгове за още 15 имота от уж замразения списък по програмата за управление на държавното имущество. Иначе той счита за добра поддържаната публична система с предстоящи търгове, но отбелязва, че е трудно да се засекат всички видове данни за имоти, при които няма данни за местоположението им. Някои имоти са предлагани неуспешно за продажба в предходни периоди, изтъква Юруков.

 

