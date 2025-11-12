Пеевски няма да вземе "Лукойл", заяви Борисов

Президентът и управляващите влязоха в задочна схватка за "Лукойл".

Рано тази сутрин Румен Радев изрази съмнения за задкулисни маневри около бургаския "Нефтохим". Той посочва, че вече втора година съществува закон, по който може да се назначи особен търговски управител на бургаската рафинерия и намеква, че бавенето на такова назначение е предпоставка за злоупотреби и произвол. По-късно в кулоарите на парламента му отговори Бойко Борисов. Той заяви, че Радев се е подразнил заради поверително писмо, което е получил. "Понеже там приветстват България като най-добра, най-бърза, най-правилно действаща в законодателството", каза Борисов и отказа да уточни от кого е писмото. "От чичо му е писмото", засмя се лидерът на ГЕРБ. После каза, че "Пеевски няма да вземе рафинерията".

Радев изказа своите съмнения с изявление на профила си във "Фейсбук" още в ранни зори:

"Оправданията на управляващите, че чакат обнародването на приетите от тях промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, за да защитят обществения интерес чрез назначаването на особен търговски управител (ОТУ), са несъстоятелни.

Ако истинската цел е да не се допусне прекъсване в работата на рафинерията, криза с горивата и повишаване на цените, трябваше досега да са назначили ОТУ и да са поели оперативното ръководство на посочените дейности - веднага след обявените санкции на 23 октомври т.г.

Имат пълно законово основание да го направят. Институтът на ОТУ е уреден с приет още през 2023 г. закон, в който са предвидени и редица гаранции срещу евентуални злоупотреби и произвол, приети и в други европейски държави със сходен казус с цел минимизиране на риска от бъдещи финансови искове към държавата.

През последните седмици упорито се насаждат страхове и усещане за спешност, покрай които се прокараха светкавично законови промени, отменящи съществуващите защитни мерки. А дали това не е истинската цел на законовите промени и кой има интерес от това?"

В изявлението си обаче президентът Радев така и не съобщава кога ще подпише указа за приетите промени, свързани с функциите на особен търговски управител на рафинерията и другите обекти на „Лукойл“ в България. За същото го обвини и Борисов, като каза, че не е работа да президента да дава съвети, а да каже ще наложи ли вето, или ще пусне закона.

"Мога да уверя Радев, че всяко наше действие се съгласува и с ЕК, и с OFAC, и с Министерството на енергетиката на САЩ. Така че единственото, което моля, е да се произнесе не в последния ден (Радев има двуседмичен срок, който изтича точно на 21 ноември, когато влизат в сила санкциите, наложени от САЩ), а сега. Имаме запаси от бензин за 6 месеца, дизел за 4 месеца, керосин за 2 месеца. И ако не се пускат такива статуси от сутрин до вечер, всичко ще си мине най-спокойно. Пеевски няма да вземе тази рафинерия. Както и Кирил Петков, и Асен Василев няма да я вземат. Решенията ще се вземат геостратегически заедно с нашите евроатлантически партньори", каза Борисов. Той уточни, че името на особения управител е съгласувано с партньорите, български гражданин е и ще бъде назначен веднага, след като Радев каже какво ще прави със закона.