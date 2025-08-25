Медия без
Радев нападна МС, че бави назначението на посланик във Вашингтон

Президентът заяви, че до края на седмицата ще има главен секретар на МВР

25 Авг. 2025Обновена
Румен Радев
bTV
Румен Радев

"Посланиците са съгласувани миналата седмица най-сетне пакетно - така, както трябва да бъде, но с компромиси от моя страна, защото аз продължавам да чакам техните предложения за ключови столици като Вашингтон - трябва да има име и искам да призова тази тенденция за временно управляващи посолствата да не се превръща в норма". Това обяви президентът Румен Радев пред журналисти, след като посети Националния археологически институт, където разгледа временната експозиция "С една глава по-висока. Втората статуя от Хераклея Синтика".

На практика той контраатакува правителството, което от седмици го обвинява, че не съгласува имена за посланици и за шефове на служби. Така Радев сега обвинява МС, че бави назначение на титуляр точно във Вашингтон. Там доскоро посланик беше бившият служебен военен министър Георги Панайотов. В края на април стана ясно, че той изненадващо е подал оставка и се прибира в България. И до момента не са посочени официални причини за решението на Панайотов да напусне дипломатическия си пост, нито е ясно кой ще го наследи на тази ключова позиция за българо-американските отношения. Тогава новината за оставката бе потвърдена и от Външно министерство. От министерството не посочиха мотивите за оставката.

"Не става въпрос за никакви жестове, но не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството", заяви в понеделник още Радев. "Как ги саботирам, като в началото на годината успях да убедя стратегически инвеститор като "Райнметал", за който управляващите могат само да мечтаят, да инвестира тук огромен финансов ресурс и върхови технологии в нашата отбранителна индустрия. Днес те са в Германия за тази инвестиция, която аз съм осигурил като подарък на правителството. И в същото време говорят, че ги саботирам. Аз ще продължа да го правя за страната независимо кое е правителството и дали е компрометирано", заяви още президентът. 

 Радев коментира ще има ли нов главен секретар на МВР и назначаването на началника на НСО.

Радев светкавично издаде указ за нов мандат на шефа на НСО
Президентът Румен Радев светкавично издаде указ за нов мандат като шеф на Националната служба за охрана на едно от най-доверените си лица ген. Емил Тонев.
СЕГА
20 Авг. 2025

Първо държавният глава започна с главния секретар на МВР. "Главният секретар на МВР е важен, защото МВР е много важна институция. Да, ще има титулярен главен секретар на МВР още тази седмица", категоричен бе президентът. Медиите щели да разберат името му с указ така, както е по правомощията на президента, записани в Конституцията.

По думите на Радев два месеца правителството мълчало за началника на НСО, което опровергава претенциите за спешност.

Междувременно Бойко Борисов пусна в профила си във Фейсбук как го посреща шефът на "Райнметал" Армин Папергер в Дюселдорф. Това е второто посещение на Борисов в "Райнметал" в последните месеци. В края на седмицата Румен Радев заминава също за Германия и ще открие заедно с Папергер високотехнологичен завод. 

​ 

