ПП и ДБ: Властта се самосвали

Лидерите на ПП и ДБ искат оставката на правителството. Още снощи Асен Василев от ПП и Ивайло Мирчев, съпредседател на ДБ, скандираха на протеста: Оставка!.

Тази сутрин зам.-председателят на ПП Николай Денков каза пред бТВ:

"Оставката на правителството я поискаха хората вчера. Ние сме длъжни да откликнем на тяхното искане. Затова от днес искаме оставката на правителството". Бившият премиер заговори и за оставка на изпълняващия длъжността председател на ДАНС. Той я в поиска в случай, че Росен Желязков и Даниел Митов не са били предупредени от агенцията, че се води подготовка за провокации на протестите.

"ДАНС е длъжна, когато има такива организирани групи, които се подготвят, да информира премиера, да информира министъра на вътрешните работи, да му каже - тук предстои организирано меле. Така че сега моят въпрос към премиера, към министъра на вътрешните работи, е те информирани ли са от ДАНС? И ако не са, тогава този председател, изпълняващият длъжността, веднага да си подаде оставката", призова Николай Денков.

В същото време пред Нова тв Ивайло Мирчев от ДБ на въпроса за оставка на правителството отговори така: "Това, което следва, е оставка на вътрешния министър. Бойко Борисов трябва да оттегли бюджета ! Това са първите две важни стъпки. Следват следващите. Пълен повал на това управление, самосвалиха се, самосвалят се, нямат легитимно право да управляват. Ние сме казали още с вота на недоверие, който сме внесли. Показваме много ясното си отношение към това управление. При новите събития от вчера, които показват, че тези хора не могат за управляват, че Пеевски трябва да бъде отстранен - първата стъпка - оставка и внасяне на решение за оттегляне на бюджета.Ние няма да участваме в този парламент в каквото и да е друго мнозинство под каквато и да е друга форма."