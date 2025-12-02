Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ПП и ДБ: Властта се самосвали

Днес, 08:37
Лидерите на ПП и ДБ. Снимка: Архив
EPA/BGNES
Лидерите на ПП и ДБ. Снимка: Архив

Лидерите на ПП и ДБ искат оставката на правителството. Още снощи Асен Василев от ПП и Ивайло Мирчев, съпредседател на ДБ, скандираха на протеста: Оставка!. 

Тази сутрин зам.-председателят на ПП Николай Денков каза пред бТВ:  

"Оставката на правителството я поискаха хората вчера. Ние сме длъжни да откликнем на тяхното искане. Затова от днес искаме оставката на правителството". Бившият премиер заговори и за оставка на изпълняващия длъжността председател на ДАНС. Той я в поиска в случай, че Росен Желязков и Даниел Митов не са били предупредени от агенцията, че се води подготовка за провокации на протестите.

"ДАНС е длъжна, когато има такива организирани групи, които се подготвят, да информира премиера, да информира министъра на вътрешните работи, да му каже - тук предстои организирано меле. Така че сега моят въпрос към премиера, към министъра на вътрешните работи, е те информирани ли са от ДАНС? И ако не са, тогава този председател, изпълняващият длъжността, веднага да си подаде оставката", призова Николай Денков.

В същото време пред Нова тв Ивайло Мирчев от ДБ на въпроса за оставка на правителството отговори така: "Това, което следва, е оставка на вътрешния министър. Бойко Борисов трябва да оттегли бюджета ! Това са първите две важни стъпки. Следват следващите. Пълен повал на това управление, самосвалиха се, самосвалят се, нямат легитимно право да управляват. Ние сме казали още с вота на недоверие, който сме внесли. Показваме много ясното си отношение към това управление. При новите събития от вчера, които показват, че тези хора не могат за управляват, че Пеевски трябва да бъде отстранен - първата стъпка - оставка и внасяне на решение за оттегляне на бюджета.Ние няма да участваме в този парламент в каквото и да е друго мнозинство под каквато и да е друга форма."

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Николай Денков, Иво Мирчев, ПП, ДБ, оставка

Още новини по темата

Асен Василев: Не искаме да сваляме властта, а съвсем нов бюджет
30 Ноем. 2025

Акад. Денков стана зам.-председател на "Продължаваме промяната"
08 Ноем. 2025

ДБ поиска от кабинета да отнеме сградата на ДПС
03 Окт. 2025

Денков обяви края на историческото време на ГЕРБ и ДПС
19 Септ. 2025

ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
18 Септ. 2025

Денков: Глупости са идеите на Борисов за общ кандидат-президент
09 Септ. 2025

Н. Денков: Пеевски иска да разбие коалицията ни с ДБ, но няма да стане
27 Юли 2025

Асен Василев: Без нас, ако ДБ тръгне с ГЕРБ

26 Юли 2025

В ход е ново политическо пренареждане
24 Юли 2025

Казусът във Варна: дълбока държава и байраци
17 Юли 2025

"Продължаваме промяната" ще подкрепи вота на недоверие
10 Юли 2025

ПП-ДБ се оттича и към "Новото начало"
02 Юли 2025

Кирил Петков подаде оставка като депутат и започва да обикаля страната
30 Юни 2025

На кривата ПП-ДБ все космосът и Пеевски пречат
25 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: А къде е петицията за оставка на Сарафов?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията трябва да реши какво иска от протеста
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д