ПП-ДБ свикват митинг в подкрепа на машинното гласуване

Утре обединението ПП-ДБ организира митинг в подкрепа на машинното гласуване.

Това става ясно от разпространено в социалните медии събитие под надслов "Няма да освините и тези избори. 100% машини – 100% санитарен кордон срещу кочината".

Протестът започва в 18 часа на площад "Независимост".

Очаква се промените в Изборния кодекс да бъдат гледани утре на заседание на правната комисия.

В описанието на събитието се казва, че "в заговора срещу свободните избори са всички, които в правна комисия се готвят да отхвърлят връщането на машините.

Те имат имена: ДПС-НН, ГЕРБ, ИТН, БСП — всички, които управляваха досега и бяха пометени от площада.

Опитват се да ни заблудят с фалшиви решения за някакви "скенери“ — това е измама. Няма никаква нужда от тези маневри с неясен изход. Настоящите машини дават 100% чист резултат— доказано. Мафията обаче не иска това.

100% машини, за да освободим България от свинския захват.

Да покажем, че Пеевски и ортаците му от кочината не са господари на изборите. Че може да има избори със 100% с машини — без дилъри на хартиени гласове. Без машини всяка община може да стане "Пазарджик“ — от нула до мнозинство за Пеевски.

Според организаторите на протеста машините не са просто технология — те спират индустрията на купените и недействителните гласове