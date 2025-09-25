Медия без
Мечка край Левски, а на варненски плаж се окъпаха диви прасета

25 Септ. 2025Обновена
От община Левски призоваха хората, които срещнат мечката, да не я замерят с предмети и да не се опитват да си правят селфи.
Мечка се появи край Левски, а диви прасета плажуваха край Варна. 

Мечка е забелязана в землището на град Левски, съобщиха от общината чрез страницата си във "Фейсбук". За БТА информацията бе потвърдена от кмета Любка Александрова, която каза, че е уведомена Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен.

Животното е забелязано вчера в местността Шаварна, в близост до стара помпена станция. Сигналът е подаден от жена около 18:10 часа. 

От община Левски се обръщат с призив към жителите към момента да ограничат посещенията си в местността, където е забелязана мечката. В случай, че я забележат, да не я провокират по никакъв начин - да не вдигат шум, да не я замерят с предмети, да не се опитват да си правят селфи.

Важно е незабавно да се подаде сигнал на тел. 112 и да се опише точното местоположение на животното.

Само през септември станаха ясни поне три други случая на поява на мечки край населени места. На 24 септември бе спасено ранено двугодишно мече, намерено в река между смолянските села Смилян и Кошница. На 9 септември беше съобщено, че мечки са унищожили над 80 пчелни кошера в района на Казанлък, което предизвика притеснение сред местните жители. На 13 септември бе съобщено за щети, причинени от кафява мечка в района на Карлово.

 

Във Варна пък се случи нещо, което не е за вярване. Но е удостоверено с клипове в социалните мрежи, а и БНТ излъчи репортаж - семейство диви прасета се появи в морето на плажа в квартал "Аспарухово". Зоната е урбанизирана, с хотели, заведения, рибари. Животните бяха заснети тази сутрин от човек, който си прави сутрешен крос. Първо се разходили из пясъка, после цопнали във водата.

 

