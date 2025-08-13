Медия без
Според КНСБ истинската линия на бедност за 2026 г. е 400 евро

Сегашната методика не съответства на реалната издръжка, твърдят от КНСБ и КТ "Подкрепа"

Днес, 15:17
Според синдикатите сегашната методика не дава обективна линия на бедност.
Подготовката за определяне на линията на бедност за 2026 г. - първата след преминаването ни към еврото, породи любопитни коментари. Правителството предлага линията да се увеличи от 638 лв. за тази година на 764 лв. догодина, като това е размерът, определен по изследването на Евростат „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)”. Увеличението е с 19,7%. Въпреки че методиката е спазена, синдикатите смятат, че тя не съответства на реалната издръжка на живота у нас и трябва да се промени. Становищата на КНСБ и КТ "Подкрепа" са публикувани в хода на дебатите в комисиите към тристранката.

Допреди няколко години линията на бедност беше просто статистическа величина, но сега с нея са обвързани помощите за хора с увреждания и социалното подпомагане, включително еднократните помощи при бедствия и аварии. "Сега" вече показа как се променят те с новата линия на бедност.

До 435,48 лв. ще е помощта за хора с увреждания от 2026 г.
От следващата година максималната финансова подкрепа за хора с увреждания ще бъде 435,48 лв. на месец. Увеличението спрямо тазгодишния й размер е със 71,82 лв. или 19,7%. То произтича от размера на линията на бедност за 2026 г.
СЕГА
03 Юли 2025

КТ “Подкрепа” по принцип подкрепя новия размер на линията на бедността за 2026 г., предвид че определеният размер е според действащата към настоящия момент методология. Обръщаме внимание, че новият размер продължава да бъде значително под издръжката на живот в страната, отбелязват от синдиката. Оттам настояват за актуализиране на размера и промяна на методиката за определяне на линията на бедност, така че тя да бъде обвързана с реалната издръжка на живот.

КНСБ също иска промяна в методиката, като от този синдикат дори са изчислили колко следва да е линията на бедност за 2026 г. Според техните изчисления обективната линия на бедност за 2026 г. трябва да бъде 782 лв., или 400 евро. Това е с 18 лв. над предложения размер от 764 лв.

Аргументите на синдиката са коментирани многократно при дебатите по тези въпроси. Използваното сега изследване на практика ползва състоянието на доходите не от предходната година, а от по-миналата. Така равнището на линията на бедност се определя по доходи от 2023 г., а ще се прилага през 2026 г. До 2021 г. се правеше корекция за индексиране с цените за малката потребителска кошница към декември на предходната година, но това се отмени.

Данните на EU-SILC дават по-надеждна информация за доходите на населението поради по-голямата извадка, коментират от КНСБ. В същото време те смятат, че при натрупаното поскъпване е напълно обективно да се направи корекция с натрупаната инфлация на база актуални данни. Именно с такава корекция ще се получи и по-високият размер на линията. При предложения от кабинета размер, КНСБ няма да подкрепи проекта.

