Според КНСБ истинската линия на бедност за 2026 г. е 400 евро

Подготовката за определяне на линията на бедност за 2026 г. - първата след преминаването ни към еврото, породи любопитни коментари. Правителството предлага линията да се увеличи от 638 лв. за тази година на 764 лв. догодина, като това е размерът, определен по изследването на Евростат „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)”. Увеличението е с 19,7%. Въпреки че методиката е спазена, синдикатите смятат, че тя не съответства на реалната издръжка на живота у нас и трябва да се промени. Становищата на КНСБ и КТ "Подкрепа" са публикувани в хода на дебатите в комисиите към тристранката.

Допреди няколко години линията на бедност беше просто статистическа величина, но сега с нея са обвързани помощите за хора с увреждания и социалното подпомагане, включително еднократните помощи при бедствия и аварии. "Сега" вече показа как се променят те с новата линия на бедност.

До 435,48 лв. ще е помощта за хора с увреждания от 2026 г. От следващата година максималната финансова подкрепа за хора с увреждания ще бъде 435,48 лв. на месец. Увеличението спрямо тазгодишния й размер е със 71,82 лв. или 19,7%. То произтича от размера на линията на бедност за 2026 г.

КТ “Подкрепа” по принцип подкрепя новия размер на линията на бедността за 2026 г., предвид че определеният размер е според действащата към настоящия момент методология. Обръщаме внимание, че новият размер продължава да бъде значително под издръжката на живот в страната, отбелязват от синдиката. Оттам настояват за актуализиране на размера и промяна на методиката за определяне на линията на бедност, така че тя да бъде обвързана с реалната издръжка на живот.

КНСБ също иска промяна в методиката, като от този синдикат дори са изчислили колко следва да е линията на бедност за 2026 г. Според техните изчисления обективната линия на бедност за 2026 г. трябва да бъде 782 лв., или 400 евро. Това е с 18 лв. над предложения размер от 764 лв.

Аргументите на синдиката са коментирани многократно при дебатите по тези въпроси. Използваното сега изследване на практика ползва състоянието на доходите не от предходната година, а от по-миналата. Така равнището на линията на бедност се определя по доходи от 2023 г., а ще се прилага през 2026 г. До 2021 г. се правеше корекция за индексиране с цените за малката потребителска кошница към декември на предходната година, но това се отмени.

Данните на EU-SILC дават по-надеждна информация за доходите на населението поради по-голямата извадка, коментират от КНСБ. В същото време те смятат, че при натрупаното поскъпване е напълно обективно да се направи корекция с натрупаната инфлация на база актуални данни. Именно с такава корекция ще се получи и по-високият размер на линията. При предложения от кабинета размер, КНСБ няма да подкрепи проекта.