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Кабинетът маха шефа на НАП и предлага ръководител на разузнаването

Досегашната шефка на данъчните бе сложена през март т.г, а на председателя на ДАР му изтича мандатът

09 Юни 2026
Румен Радев
БГНЕС
Румен Радев

Министерски съвет ще назначи нов шеф на Националната агенция за приходите и ще предложи нов директор на цивилното разузнаване. Това става ясно от предварителния дневен ред на редовното заседание на правителството в сряда.

В него като точка е записано "решение за освобождаване и за назначаване на изпълнителен директор на Националната агенция за приходите". Точката се внася от зам.- министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев. Сегашният шеф е Милена Кръстанова, която беше назначена на поста от служебния кабинет на Андрей Гюров. Не става ясно кой ще е на нейно място.

В дневния ред на правителството е и проект на Решение за предложение до Народното събрание за избор на председател на Държавна агенция „Разузнаване“. Не става ясно дали ще има нов шеф или става дума за нов мандат на досегашния шеф на цивилното разузнаване Антоан Гечев. Последният беше назначен през 2021 г. с указ на Румен Радев като президент и от служебен кабинет, назначен пак от Радев, и минава за много близък на сегашния вече премиер. Точката за шефа на ДАР се внася от премиера.

Петгодишният мандат на Гечев изтича на 17 юни т.г. До миналата година шефът на разузнаването по закон се назначаваше по предложение на правителството и с указ на президента. Миналата година обаче това беше променено в опит да се елеминира ролята на Радев, който тогава беше президент. Така формулата сега е предложение на правителството и решение на Народното събрание.

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Ключови думи:

НАП, Румен Радев, разузнаване

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